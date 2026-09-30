Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 30.09.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 30.09.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 1:30 мск 30 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-09-30T01:42
2026-09-30T01:42
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 29 сентября и в ночь на 30 сентября объявлялась в Херсонской, Запорожской, Харьковской РФ, Курской областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Запорожской, Херсонской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Ростовской, Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Московской, Волгоградской областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Нижегородской, Владимирской, Калужской, Смоленской областях, в Мордовии.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 29 сентября и в ночь на 30 сентября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Саратова, Пензы (22:08 мск), Сочи (22:31 мск), Самары (0:36 мск).Подмосковные аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское) с 0:08 мск и аэропорт Нижнего Новгорода с 1:15 мск принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами "в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней".К этому часу временные ограничения на полёты в аэропортах Сочи, Домодедово и Жуковский сняты.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 21 украинский беспилотник, за сутки — 150.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, днр, лнр, херсонская область, запорожская область, харьковская область, курская область, крым, краснодарский край, саратовская область, пенза, ульяновская область, самара, ростовская область, белгородская область, брянская область, орловская область, воронежская область, липецк, рязанская область, московская область, волгоградская область, нижегородская область, калужская область, смоленск, саратовские авиалинии, сочи, домодедово, нижний новгород, пво, росавиация, аэропорт, аэропорты, бпла, бпла сегодня, атака бпла, угроза, опасность, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, сво, спецоперация
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

01:42 30.09.2026
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 1:30 мск 30 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 29 сентября и в ночь на 30 сентября объявлялась в Херсонской, Запорожской, Харьковской РФ, Курской областях, в ДНР и ЛНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Запорожской, Херсонской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Ростовской, Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Московской, Волгоградской областях, в ЛНР и ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Нижегородской, Владимирской, Калужской, Смоленской областях, в Мордовии.
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 29 сентября и в ночь на 30 сентября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Саратова, Пензы (22:08 мск), Сочи (22:31 мск), Самары (0:36 мск).
Подмосковные аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское) с 0:08 мск и аэропорт Нижнего Новгорода с 1:15 мск принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами "в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней".
К этому часу временные ограничения на полёты в аэропортах Сочи, Домодедово и Жуковский сняты.
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 21 украинский беспилотник, за сутки — 150.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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