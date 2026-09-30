https://ukraina.ru/20260930/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1083508920.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 30.09.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 1:30 мск 30 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-09-30T01:42

2026-09-30T01:42

2026-09-30T01:42

украина.ру

россия

днр

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 29 сентября и в ночь на 30 сентября объявлялась в Херсонской, Запорожской, Харьковской РФ, Курской областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Запорожской, Херсонской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Ростовской, Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Московской, Волгоградской областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Нижегородской, Владимирской, Калужской, Смоленской областях, в Мордовии.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 29 сентября и в ночь на 30 сентября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Саратова, Пензы (22:08 мск), Сочи (22:31 мск), Самары (0:36 мск).Подмосковные аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское) с 0:08 мск и аэропорт Нижнего Новгорода с 1:15 мск принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами "в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней".К этому часу временные ограничения на полёты в аэропортах Сочи, Домодедово и Жуковский сняты.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 21 украинский беспилотник, за сутки — 150.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

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херсонская область

запорожская область

харьковская область

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