Радиоактивный сор из избы. К 40-летию похищения Мордехая Вануну
© Фото : FLASH90, Miriam AlsterМордехай Вануну
© Фото : FLASH90, Miriam Alster
Вечером 30 сентября 1986 года агентами Моссада был похищен прилетевший в Рим бывший сотрудник Ядерного исследовательского центра в Димоне Мордехай Вануну, обвинённый в разглашении сведений о факте наличия у Израиля атомного оружия и его производстве
Нарушившего обязательства носителя секретов вернули в Израиль, суд признал Вануну виновным в государственной измене и приговорил его к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых двух третей срока в одиночной камере на строгом режиме содержания, а также к пожизненному поражению в правах и нахождению под надзором спецслужб после освобождения.
Отношение к Вануну и сейчас остаётся неоднозначным. В самом Израиле хватает как его сторонников, так и противников, хотя последних большинство. А в мире немало тех, кто считает этого человека героем, пострадавшим за дело ядерного разоружения, сравнивает с академиком Сахаровым и даже удостаивающих его престижных международных наград.
Эксцентричный атомщик
Мордехай Вануну родился в Марокко в семье местных евреев и вместе с родителями в возрасте девяти лет репатриировался в Израиль. Воспитывался в религиозной среде, но обладал непростым характером, болезненно реагировал на строгость родителей и считался трудным подростком.
Сразу же после окончания школы Вануну был призван на службу в ЦАХАЛ и определён в сапёрную часть. Спустя три года вышел в запас в стандартном для израильских дембелей звании "самаль ришон": у местных срочников чинопроизводство привязано к выслуге и скорее напоминает знакомые многим читателям ступени нашей неуставной иерархии.
Большинство молодых израильтян не стремится поступать в вуз до армии из-за того, что ради отсрочки от призыва студенту надо зачислиться в Академический резерв (аналог наших военных кафедр) и после получения диплома стать на шесть лет офицером, потеряв под знамёнами золотой период профессионального становления. Израильский абитуриент практически всегда – вчерашний солдат, успевший определиться с жизненной стезёй и имеющий некоторые льготы. Мордехай Вануну – не исключение: после демобилизации становится слушателем подготовительного отделения факультета точных наук в Тель-Авивском университете. Но гранит науки не для его бурного темперамента, зато ему по душе вся полнота студенческой романтики: печальный итог экзаменационной сессии оказался закономерным.
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Несколько месяцев несостоявшийся студент вынужден перебиваться случайными заработками, развлекаясь в часы досуга чтением объявлений о вакансиях. В одном из попавшихся на глаза Вануну значилось, что ядерный центр проводит набор среднего технического персонала.
Это научное учреждение находится в расположенном посреди каменистой пустыни Негев городе с названием Димона: израильский атомград скорее напоминает окружённый со всех сторон химзаводами пролетарский микрорайон, чем интеллигентные режимные города, в которых живут российские ядерщики. О непрестижности Димоны свидетельствует и льготное налогообложение её жителей.
После всех проверок, собеседований и учёбы Вануну приняли на работу оператором поста управления цеха, в котором располагалось секретное производство. Молодой специалист даже немного остепенился и решил продолжить учёбу на философском факультете университета в соседнем городе Беэр-Шева. Но там в студенческой среде тон задавали леворадикальные интеллектуалы и Вануну вскоре попал под их влияние. Об этом вскоре узнали на работе, в личном деле Вануну появилась отметка о неблагонадёжности, но это никак не сказалось на его трудовой биографии.
© Открытый источникИзраильский ядерный центр в Димоне
© Открытый источник
Израильский ядерный центр в Димоне
Конфликт с работодателем случился в 1985 году, когда было объявлено о сокращении персонала. И, хотя профсоюз добился восстановления Вануну в должности, тот решил уволиться, но перед этим – предать гласности то, чем занимался. Для этого Вануну "случайно" забыл фотоаппарат и две плёнки на дне сумки с университетскими учебниками, которые постоянно брал с собой на работу. Этим он усыпил бдительность контролёра на КПП.
Медовая ловушка для возмутителя спокойствия
Вануну достаточно легко покинул пределы Израиля: ему выдали неплохое выходное пособие, взяв взамен расписку о том, что в течение пяти лет не будет посещать враждебно настроенные страны. Впрочем, расписка скорее была чистой формальностью: получить израильтянину въездную визу в большинство социалистических и мусульманских государств в то время было попросту невозможно.
Плёнки удалось вывезти и обработать, но произошло то, чего Вануну не ожидал: ни иностранные спецслужбы, ни прессу информация не заинтересовала. И даже израильская контрразведка достаточно долго игнорировала информацию о появлении за границей человека, пытающегося обнародовать ядерные секреты страны.
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Причины всеобщего недоверия были вполне банальными.
Во-первых, Вануну создавал имидж хотя и пассионарного, но маргинального, антивоенного активиста: большинству разведок мира радикалы со взором горящим в качестве поставщиков сведений неинтересны. Да и носители термоядерных тайн выглядят куда более респектабельно.
Во-вторых, чтобы отличить подлинный факт от подделки нужен соответствующий эксперт в атомной отрасли, а установить контакт с таким человеком непросто даже сейчас.
© Фото : Открытый источникМордехай Вануту в 1986 году
© Фото : Открытый источник
Мордехай Вануту в 1986 году
И, наконец, ни одно серьёзное издание не будет рисковать репутацией ради сенсации, достоверность которой сложно проверить, а "жёлтой" газете никто не поверит.
После долгих мытарств информацией заинтересовались в редакции влиятельного британского еженедельника "The Sunday Times". Публикация доказательств нарушения Израилем положений Договора о нераспространении ядерного оружия (к которому он не присоединился) произвела эффект разорвавшейся бомбы. Тель-Авив и раньше подозревали не только в наличии военной атомной программы, но также в проведении совместных с ЮАР ядерных испытаний в Южной Атлантике, но обнародованные Вануну масштабы секретного производства в Димоне повергли в шок даже многоопытных специалистов.
В Израиле не пожелали оставлять нарушителя спокойствия безнаказанным, и Моссад, которому поручили задержание Вануну, решил воспользоваться коронным приёмом – игрой на слабостях жертвы. "Болевая точка" нашлась достаточно быстро: обладатели беспокойного характера часто страдают разбитым сердцем, а посему падки на внимание противоположного пола. Разыграли сценарий "медовая ловушка", подослав обольстительницу к находившемуся в Британии Вануну. Захват провели в Риме: британцы достаточно ревниво относятся к иностранным спецслужбам на своей территории. Жертве предложили поехать в Италию туристом на бархатный сезон, где её уже ожидали засада и транспорт для эвакуации.
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Арестованному грозила смертная казнь, но обвинение отказалось требовать назначения столь сурового наказания: это было бы равнозначно признанию наличия ядерного оружия. Вануну отбыл назначенный ему срок полностью, в заключении вёл себя дерзко, за что не раз подвергался санкциям со стороны тюремного начальства. На свободу вышел в 2004 году под перебранку собравшихся у стен тюрьмы групп своих сторонников и противников.
После освобождения Вануну с подачи и при содействии государства ведёт жизнь мелкого рантье: работать не надо, столичной жилплощадью обеспечен, базовые материальные потребности закрыты. При этом ему запрещены не только заграничные поездки, но даже простые контакты с иностранцами, возможности личного общения внутри страны сильно ограничены, а телефон и компьютер контролируются полицией.
Стена тотального остракизма
Дело Мордехая Вануну успело обрасти множеством всевозможных рефлексий, включая самые конспирологические версии. На самом деле в таком поступке идеалиста и обладателя эксцентричного характера, да ещё и склонного к радикальным действиям, нет ничего противоестественного: в истории иногда бывают и более безумные примеры. В чём этого человека вряд ли можно упрекнуть, так это в корыстолюбии: продать информацию он, конечно, пытался (не так уж дёшево), но при этом действовал достаточно беспечно и не стремился обговаривать с покупателями вопрос собственной безопасности. Хотя и должен был понимать, что такое не прощается вне зависимости от мотивов поступка.
Паломники-хасиды
Но для нас важны два других момента.
Прежде всего то, как Израиль любит и умеет отстаивать свои интересы. Если гражданин очень сильно злоупотребил доверием, которое оказала ему страна, то прописанная в законе ответственность будет справедливым воздаянием, и это правильно. Но в большинстве цивилизованных государств мира, в том числе и в России, действует правило: "Понёс наказание – избыл вину!". В случае же с Вануну имеет место очень строгий бессрочный административный надзор (по законам РФ такая мера без ограничения срока назначается исключительно на педофилию, но не за что-то иное!) с массой ограничений на общение и передвижение. Неоднократные попытки обжаловать поражение в правах в суде оканчиваются для Вануну очередным штрафом. И это является своего рода показательной поркой в назидание другим: смотрите чем может окончиться ваше несогласие с нашей политикой!
Не менее показательно отношение Тель-Авива и к правозащитным структурам. "Международная амнистия"* объявила Вануну узником совести. Он не менее семи раз был удостоен различных общественных наград, включая премии мира имени Шона Макбрайда и имени Леннона и Йоко Оно, премии "За правильный образ жизни", медали Карла фон Осецкого, звания почётного доктора Университета Тромсё и даже становился нобелевским номинантом. Но возможность их вручения награждённому властями Израиля даже не рассматривается, а все обращения иностранных и местных общественников о смягчении участи Вануну остаются без ответа: культура отмены работает на уровне государства.
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* Признана в РФ экстремистской организацией.
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