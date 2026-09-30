Радиоактивный сор из избы. К 40-летию похищения Мордехая Вануну - 30.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка коллаж
История
https://ukraina.ru/20260930/radioaktivnyy-sor-iz-izby-k-40-letiyu-pokhischeniya-mordekhaya-vanunu-1083428774.html
Радиоактивный сор из избы. К 40-летию похищения Мордехая Вануну
Радиоактивный сор из избы. К 40-летию похищения Мордехая Вануну - 30.09.2026 Украина.ру
Радиоактивный сор из избы. К 40-летию похищения Мордехая Вануну
Вечером 30 сентября 1986 года агентами Моссада был похищен прилетевший в Рим бывший сотрудник Ядерного исследовательского центра в Димоне Мордехай Вануну, обвинённый в разглашении сведений о факте наличия у Израиля атомного оружия и его производстве
2026-09-30T07:58
2026-09-30T07:58
история
история
израиль
россия
рим
ядерное оружие
спецслужба
1980-е
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/19/1083428442_0:0:547:309_1920x0_80_0_0_2d522068a976b8f1d6e1a2247d2c2944.jpg
Нарушившего обязательства носителя секретов вернули в Израиль, суд признал Вануну виновным в государственной измене и приговорил его к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых двух третей срока в одиночной камере на строгом режиме содержания, а также к пожизненному поражению в правах и нахождению под надзором спецслужб после освобождения.Отношение к Вануну и сейчас остаётся неоднозначным. В самом Израиле хватает как его сторонников, так и противников, хотя последних большинство. А в мире немало тех, кто считает этого человека героем, пострадавшим за дело ядерного разоружения, сравнивает с академиком Сахаровым и даже удостаивающих его престижных международных наград.Эксцентричный атомщикМордехай Вануну родился в Марокко в семье местных евреев и вместе с родителями в возрасте девяти лет репатриировался в Израиль. Воспитывался в религиозной среде, но обладал непростым характером, болезненно реагировал на строгость родителей и считался трудным подростком.Сразу же после окончания школы Вануну был призван на службу в ЦАХАЛ и определён в сапёрную часть. Спустя три года вышел в запас в стандартном для израильских дембелей звании "самаль ришон": у местных срочников чинопроизводство привязано к выслуге и скорее напоминает знакомые многим читателям ступени нашей неуставной иерархии.Большинство молодых израильтян не стремится поступать в вуз до армии из-за того, что ради отсрочки от призыва студенту надо зачислиться в Академический резерв (аналог наших военных кафедр) и после получения диплома стать на шесть лет офицером, потеряв под знамёнами золотой период профессионального становления. Израильский абитуриент практически всегда – вчерашний солдат, успевший определиться с жизненной стезёй и имеющий некоторые льготы. Мордехай Вануну – не исключение: после демобилизации становится слушателем подготовительного отделения факультета точных наук в Тель-Авивском университете. Но гранит науки не для его бурного темперамента, зато ему по душе вся полнота студенческой романтики: печальный итог экзаменационной сессии оказался закономерным.Несколько месяцев несостоявшийся студент вынужден перебиваться случайными заработками, развлекаясь в часы досуга чтением объявлений о вакансиях. В одном из попавшихся на глаза Вануну значилось, что ядерный центр проводит набор среднего технического персонала.Это научное учреждение находится в расположенном посреди каменистой пустыни Негев городе с названием Димона: израильский атомград скорее напоминает окружённый со всех сторон химзаводами пролетарский микрорайон, чем интеллигентные режимные города, в которых живут российские ядерщики. О непрестижности Димоны свидетельствует и льготное налогообложение её жителей.После всех проверок, собеседований и учёбы Вануну приняли на работу оператором поста управления цеха, в котором располагалось секретное производство. Молодой специалист даже немного остепенился и решил продолжить учёбу на философском факультете университета в соседнем городе Беэр-Шева. Но там в студенческой среде тон задавали леворадикальные интеллектуалы и Вануну вскоре попал под их влияние. Об этом вскоре узнали на работе, в личном деле Вануну появилась отметка о неблагонадёжности, но это никак не сказалось на его трудовой биографии.Конфликт с работодателем случился в 1985 году, когда было объявлено о сокращении персонала. И, хотя профсоюз добился восстановления Вануну в должности, тот решил уволиться, но перед этим – предать гласности то, чем занимался. Для этого Вануну "случайно" забыл фотоаппарат и две плёнки на дне сумки с университетскими учебниками, которые постоянно брал с собой на работу. Этим он усыпил бдительность контролёра на КПП.Медовая ловушка для возмутителя спокойствияВануну достаточно легко покинул пределы Израиля: ему выдали неплохое выходное пособие, взяв взамен расписку о том, что в течение пяти лет не будет посещать враждебно настроенные страны. Впрочем, расписка скорее была чистой формальностью: получить израильтянину въездную визу в большинство социалистических и мусульманских государств в то время было попросту невозможно.Плёнки удалось вывезти и обработать, но произошло то, чего Вануну не ожидал: ни иностранные спецслужбы, ни прессу информация не заинтересовала. И даже израильская контрразведка достаточно долго игнорировала информацию о появлении за границей человека, пытающегося обнародовать ядерные секреты страны.Причины всеобщего недоверия были вполне банальными.Во-первых, Вануну создавал имидж хотя и пассионарного, но маргинального, антивоенного активиста: большинству разведок мира радикалы со взором горящим в качестве поставщиков сведений неинтересны. Да и носители термоядерных тайн выглядят куда более респектабельно.Во-вторых, чтобы отличить подлинный факт от подделки нужен соответствующий эксперт в атомной отрасли, а установить контакт с таким человеком непросто даже сейчас.И, наконец, ни одно серьёзное издание не будет рисковать репутацией ради сенсации, достоверность которой сложно проверить, а "жёлтой" газете никто не поверит.После долгих мытарств информацией заинтересовались в редакции влиятельного британского еженедельника "The Sunday Times". Публикация доказательств нарушения Израилем положений Договора о нераспространении ядерного оружия (к которому он не присоединился) произвела эффект разорвавшейся бомбы. Тель-Авив и раньше подозревали не только в наличии военной атомной программы, но также в проведении совместных с ЮАР ядерных испытаний в Южной Атлантике, но обнародованные Вануну масштабы секретного производства в Димоне повергли в шок даже многоопытных специалистов.В Израиле не пожелали оставлять нарушителя спокойствия безнаказанным, и Моссад, которому поручили задержание Вануну, решил воспользоваться коронным приёмом – игрой на слабостях жертвы. "Болевая точка" нашлась достаточно быстро: обладатели беспокойного характера часто страдают разбитым сердцем, а посему падки на внимание противоположного пола. Разыграли сценарий "медовая ловушка", подослав обольстительницу к находившемуся в Британии Вануну. Захват провели в Риме: британцы достаточно ревниво относятся к иностранным спецслужбам на своей территории. Жертве предложили поехать в Италию туристом на бархатный сезон, где её уже ожидали засада и транспорт для эвакуации.Арестованному грозила смертная казнь, но обвинение отказалось требовать назначения столь сурового наказания: это было бы равнозначно признанию наличия ядерного оружия. Вануну отбыл назначенный ему срок полностью, в заключении вёл себя дерзко, за что не раз подвергался санкциям со стороны тюремного начальства. На свободу вышел в 2004 году под перебранку собравшихся у стен тюрьмы групп своих сторонников и противников.После освобождения Вануну с подачи и при содействии государства ведёт жизнь мелкого рантье: работать не надо, столичной жилплощадью обеспечен, базовые материальные потребности закрыты. При этом ему запрещены не только заграничные поездки, но даже простые контакты с иностранцами, возможности личного общения внутри страны сильно ограничены, а телефон и компьютер контролируются полицией.Стена тотального остракизмаДело Мордехая Вануну успело обрасти множеством всевозможных рефлексий, включая самые конспирологические версии. На самом деле в таком поступке идеалиста и обладателя эксцентричного характера, да ещё и склонного к радикальным действиям, нет ничего противоестественного: в истории иногда бывают и более безумные примеры. В чём этого человека вряд ли можно упрекнуть, так это в корыстолюбии: продать информацию он, конечно, пытался (не так уж дёшево), но при этом действовал достаточно беспечно и не стремился обговаривать с покупателями вопрос собственной безопасности. Хотя и должен был понимать, что такое не прощается вне зависимости от мотивов поступка.Но для нас важны два других момента.Прежде всего то, как Израиль любит и умеет отстаивать свои интересы. Если гражданин очень сильно злоупотребил доверием, которое оказала ему страна, то прописанная в законе ответственность будет справедливым воздаянием, и это правильно. Но в большинстве цивилизованных государств мира, в том числе и в России, действует правило: "Понёс наказание – избыл вину!". В случае же с Вануну имеет место очень строгий бессрочный административный надзор (по законам РФ такая мера без ограничения срока назначается исключительно на педофилию, но не за что-то иное!) с массой ограничений на общение и передвижение. Неоднократные попытки обжаловать поражение в правах в суде оканчиваются для Вануну очередным штрафом. И это является своего рода показательной поркой в назидание другим: смотрите чем может окончиться ваше несогласие с нашей политикой!Не менее показательно отношение Тель-Авива и к правозащитным структурам. "Международная амнистия"* объявила Вануну узником совести. Он не менее семи раз был удостоен различных общественных наград, включая премии мира имени Шона Макбрайда и имени Леннона и Йоко Оно, премии "За правильный образ жизни", медали Карла фон Осецкого, звания почётного доктора Университета Тромсё и даже становился нобелевским номинантом. Но возможность их вручения награждённому властями Израиля даже не рассматривается, а все обращения иностранных и местных общественников о смягчении участи Вануну остаются без ответа: культура отмены работает на уровне государства.На фоне нашего достаточно либерального отношения к иноагентам израильский подход выглядит запредельно суровым и беспощадным. Но, увы, двойные стандарты для Запада – норма.* Признана в РФ экстремистской организацией.
https://ukraina.ru/20260406/yadernaya-voyna-xxi-veka-kto-kak-i-zachem-mozhet-primenit-yadernoe-oruzhie-1077587463.html
https://ukraina.ru/20220802/1037211089.html
https://ukraina.ru/20260312/instrument-poslednego-shansa-yuschuk-o-vozmozhnom-udare-irana-po-yadernomu-tsentru-v-izraile-1076675718.html
https://ukraina.ru/20260713/stavka-izrailya-na-voynu-daet-sboy-kak-netanyakhu-khochet-uderzhat-trampa-1081419041.html
израиль
россия
рим
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Александр Дмитриевский
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg
Александр Дмитриевский
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/19/1083428442_35:0:522:365_1920x0_80_0_0_e12eb1ca99ccfb7144352478cfda5c05.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, израиль, россия, рим, ядерное оружие, спецслужба, 1980-е
История, История, Израиль, Россия, Рим, Ядерное оружие, спецслужба, 1980-е

Радиоактивный сор из избы. К 40-летию похищения Мордехая Вануну

07:58 30.09.2026
 
© Фото : FLASH90, Miriam AlsterМордехай Вануну
Мордехай Вануну - РИА Новости, 1920, 30.09.2026
© Фото : FLASH90, Miriam Alster
Читать в
ДзенTelegram
Александр Дмитриевский авторы
Александр Дмитриевский
автор издания Украина.ру
Все материалы
Вечером 30 сентября 1986 года агентами Моссада был похищен прилетевший в Рим бывший сотрудник Ядерного исследовательского центра в Димоне Мордехай Вануну, обвинённый в разглашении сведений о факте наличия у Израиля атомного оружия и его производстве
Нарушившего обязательства носителя секретов вернули в Израиль, суд признал Вануну виновным в государственной измене и приговорил его к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых двух третей срока в одиночной камере на строгом режиме содержания, а также к пожизненному поражению в правах и нахождению под надзором спецслужб после освобождения.
Отношение к Вануну и сейчас остаётся неоднозначным. В самом Израиле хватает как его сторонников, так и противников, хотя последних большинство. А в мире немало тех, кто считает этого человека героем, пострадавшим за дело ядерного разоружения, сравнивает с академиком Сахаровым и даже удостаивающих его престижных международных наград.
Эксцентричный атомщик
Мордехай Вануну родился в Марокко в семье местных евреев и вместе с родителями в возрасте девяти лет репатриировался в Израиль. Воспитывался в религиозной среде, но обладал непростым характером, болезненно реагировал на строгость родителей и считался трудным подростком.
Сразу же после окончания школы Вануну был призван на службу в ЦАХАЛ и определён в сапёрную часть. Спустя три года вышел в запас в стандартном для израильских дембелей звании "самаль ришон": у местных срочников чинопроизводство привязано к выслуге и скорее напоминает знакомые многим читателям ступени нашей неуставной иерархии.
Большинство молодых израильтян не стремится поступать в вуз до армии из-за того, что ради отсрочки от призыва студенту надо зачислиться в Академический резерв (аналог наших военных кафедр) и после получения диплома стать на шесть лет офицером, потеряв под знамёнами золотой период профессионального становления. Израильский абитуриент практически всегда – вчерашний солдат, успевший определиться с жизненной стезёй и имеющий некоторые льготы. Мордехай Вануну – не исключение: после демобилизации становится слушателем подготовительного отделения факультета точных наук в Тель-Авивском университете. Но гранит науки не для его бурного темперамента, зато ему по душе вся полнота студенческой романтики: печальный итог экзаменационной сессии оказался закономерным.
- РИА Новости, 1920, 06.04.2026
6 апреля, 16:36
Ядерная война XXI века: кто, как и зачем может применить ядерное оружиеСВО на Украине и американская операция в Иране, при всех идеологических и практических различиях, обозначили общую проблему – позиционный тупик, подобный тому, в котором оказались армии во время Первой Мировой войны. В поисках выхода из тупика взгляды экспертов останавливаются на том, на чём останавливать его не стоило бы – на ядерном оружии
Несколько месяцев несостоявшийся студент вынужден перебиваться случайными заработками, развлекаясь в часы досуга чтением объявлений о вакансиях. В одном из попавшихся на глаза Вануну значилось, что ядерный центр проводит набор среднего технического персонала.
Это научное учреждение находится в расположенном посреди каменистой пустыни Негев городе с названием Димона: израильский атомград скорее напоминает окружённый со всех сторон химзаводами пролетарский микрорайон, чем интеллигентные режимные города, в которых живут российские ядерщики. О непрестижности Димоны свидетельствует и льготное налогообложение её жителей.
После всех проверок, собеседований и учёбы Вануну приняли на работу оператором поста управления цеха, в котором располагалось секретное производство. Молодой специалист даже немного остепенился и решил продолжить учёбу на философском факультете университета в соседнем городе Беэр-Шева. Но там в студенческой среде тон задавали леворадикальные интеллектуалы и Вануну вскоре попал под их влияние. Об этом вскоре узнали на работе, в личном деле Вануну появилась отметка о неблагонадёжности, но это никак не сказалось на его трудовой биографии.
© Открытый источникИзраильский ядерный центр в Димоне
Израильский ядерный центр в Димоне
© Открытый источник
Израильский ядерный центр в Димоне
Конфликт с работодателем случился в 1985 году, когда было объявлено о сокращении персонала. И, хотя профсоюз добился восстановления Вануну в должности, тот решил уволиться, но перед этим – предать гласности то, чем занимался. Для этого Вануну "случайно" забыл фотоаппарат и две плёнки на дне сумки с университетскими учебниками, которые постоянно брал с собой на работу. Этим он усыпил бдительность контролёра на КПП.
Медовая ловушка для возмутителя спокойствия
Вануну достаточно легко покинул пределы Израиля: ему выдали неплохое выходное пособие, взяв взамен расписку о том, что в течение пяти лет не будет посещать враждебно настроенные страны. Впрочем, расписка скорее была чистой формальностью: получить израильтянину въездную визу в большинство социалистических и мусульманских государств в то время было попросту невозможно.
Плёнки удалось вывезти и обработать, но произошло то, чего Вануну не ожидал: ни иностранные спецслужбы, ни прессу информация не заинтересовала. И даже израильская контрразведка достаточно долго игнорировала информацию о появлении за границей человека, пытающегося обнародовать ядерные секреты страны.
2 августа 2022, 15:11
Мир на грани. Нераспространение ядерного оружия и казус Украины
Причины всеобщего недоверия были вполне банальными.
Во-первых, Вануну создавал имидж хотя и пассионарного, но маргинального, антивоенного активиста: большинству разведок мира радикалы со взором горящим в качестве поставщиков сведений неинтересны. Да и носители термоядерных тайн выглядят куда более респектабельно.
Во-вторых, чтобы отличить подлинный факт от подделки нужен соответствующий эксперт в атомной отрасли, а установить контакт с таким человеком непросто даже сейчас.
© Фото : Открытый источникМордехай Вануту в 1986 году
Мордехай Вануту в 1986 году - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© Фото : Открытый источник
Мордехай Вануту в 1986 году
И, наконец, ни одно серьёзное издание не будет рисковать репутацией ради сенсации, достоверность которой сложно проверить, а "жёлтой" газете никто не поверит.
После долгих мытарств информацией заинтересовались в редакции влиятельного британского еженедельника "The Sunday Times". Публикация доказательств нарушения Израилем положений Договора о нераспространении ядерного оружия (к которому он не присоединился) произвела эффект разорвавшейся бомбы. Тель-Авив и раньше подозревали не только в наличии военной атомной программы, но также в проведении совместных с ЮАР ядерных испытаний в Южной Атлантике, но обнародованные Вануну масштабы секретного производства в Димоне повергли в шок даже многоопытных специалистов.
В Израиле не пожелали оставлять нарушителя спокойствия безнаказанным, и Моссад, которому поручили задержание Вануну, решил воспользоваться коронным приёмом – игрой на слабостях жертвы. "Болевая точка" нашлась достаточно быстро: обладатели беспокойного характера часто страдают разбитым сердцем, а посему падки на внимание противоположного пола. Разыграли сценарий "медовая ловушка", подослав обольстительницу к находившемуся в Британии Вануну. Захват провели в Риме: британцы достаточно ревниво относятся к иностранным спецслужбам на своей территории. Жертве предложили поехать в Италию туристом на бархатный сезон, где её уже ожидали засада и транспорт для эвакуации.
- РИА Новости, 1920, 12.03.2026
12 марта, 05:40
Инструмент "последнего шанса": Ющук о возможном ударе Ирана по ядерному центру в ИзраилеИран довел до сведения Израиля, что в критической ситуации его ракеты способны уничтожить ядерный центр в Димоне. Это приведет к катастрофе на израильской территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP, кандидат экономических наук Евгений Ющук
Арестованному грозила смертная казнь, но обвинение отказалось требовать назначения столь сурового наказания: это было бы равнозначно признанию наличия ядерного оружия. Вануну отбыл назначенный ему срок полностью, в заключении вёл себя дерзко, за что не раз подвергался санкциям со стороны тюремного начальства. На свободу вышел в 2004 году под перебранку собравшихся у стен тюрьмы групп своих сторонников и противников.
После освобождения Вануну с подачи и при содействии государства ведёт жизнь мелкого рантье: работать не надо, столичной жилплощадью обеспечен, базовые материальные потребности закрыты. При этом ему запрещены не только заграничные поездки, но даже простые контакты с иностранцами, возможности личного общения внутри страны сильно ограничены, а телефон и компьютер контролируются полицией.
Стена тотального остракизма
Дело Мордехая Вануну успело обрасти множеством всевозможных рефлексий, включая самые конспирологические версии. На самом деле в таком поступке идеалиста и обладателя эксцентричного характера, да ещё и склонного к радикальным действиям, нет ничего противоестественного: в истории иногда бывают и более безумные примеры. В чём этого человека вряд ли можно упрекнуть, так это в корыстолюбии: продать информацию он, конечно, пытался (не так уж дёшево), но при этом действовал достаточно беспечно и не стремился обговаривать с покупателями вопрос собственной безопасности. Хотя и должен был понимать, что такое не прощается вне зависимости от мотивов поступка.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПаломники-хасиды
Паломники-хасиды - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Паломники-хасиды
Но для нас важны два других момента.
Прежде всего то, как Израиль любит и умеет отстаивать свои интересы. Если гражданин очень сильно злоупотребил доверием, которое оказала ему страна, то прописанная в законе ответственность будет справедливым воздаянием, и это правильно. Но в большинстве цивилизованных государств мира, в том числе и в России, действует правило: "Понёс наказание – избыл вину!". В случае же с Вануну имеет место очень строгий бессрочный административный надзор (по законам РФ такая мера без ограничения срока назначается исключительно на педофилию, но не за что-то иное!) с массой ограничений на общение и передвижение. Неоднократные попытки обжаловать поражение в правах в суде оканчиваются для Вануну очередным штрафом. И это является своего рода показательной поркой в назидание другим: смотрите чем может окончиться ваше несогласие с нашей политикой!
Не менее показательно отношение Тель-Авива и к правозащитным структурам. "Международная амнистия"* объявила Вануну узником совести. Он не менее семи раз был удостоен различных общественных наград, включая премии мира имени Шона Макбрайда и имени Леннона и Йоко Оно, премии "За правильный образ жизни", медали Карла фон Осецкого, звания почётного доктора Университета Тромсё и даже становился нобелевским номинантом. Но возможность их вручения награждённому властями Израиля даже не рассматривается, а все обращения иностранных и местных общественников о смягчении участи Вануну остаются без ответа: культура отмены работает на уровне государства.
- РИА Новости, 1920, 13.07.2026
13 июля, 17:05
Ставка Израиля на войну дает сбой. Как Нетаньяху хочет удержать ТрампаСкончавшийся американский сенатор Линдси Грэм* незадолго перед смертью провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Поговаривают, что "необыкновенный друг еврейского государства" разразился в беседе яростной критикой из-за позиции Израиля
На фоне нашего достаточно либерального отношения к иноагентам израильский подход выглядит запредельно суровым и беспощадным. Но, увы, двойные стандарты для Запада – норма.
* Признана в РФ экстремистской организацией.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияИсторияИзраильРоссияРимЯдерное оружиеспецслужба1980-е
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:30Экономика Украины и война: металлургия умерла, Запад больше не может спонсировать страну
09:21Удар по связи в Киеве, прилеты в Измаиле и ФАБ-1500 под Харьковом: МО РФ раскрыло детали ночной атаки
09:16Подсчитали, сколько дезертиров из ВСУ смогли скрыться от властей
09:00Ручной комик, провалы ВСУ, запоздалая озабоченность ООН. Хроника событий на утро 30 сентября
08:39"Начнут втихаря уезжать": в Британии заговорили об эвакуации из Киева
08:33Будет невыносимо тяжело: украинцы готовятся к зиме без света, воды и связи
08:30"ВСУ пытались дважды вырваться из окружения": эксперт о реальной ситуации под Харьковом
08:09"Дроны вместо масла": украинский историк сравнила Мерца со-товарищи с нацистами
07:58Радиоактивный сор из избы. К 40-летию похищения Мордехая Вануну
07:31Украину ждет внезапный крах: иностранные СМИ и эксперты о будущем страны
07:30ВС РФ выжигают котел под Харьковом: ВСУ оказались в малом кольце окружения — Алехин
07:19"Везде, где сможет": генсек ООН продолжит содействие в урегулировании на Украине
07:00Василий Колташов: ВСУ – это единственная армия в мире, способная спасти США и Европу от ресурсного краха
06:47В пяти регионах России объявили ракетную опасность
06:32Только убивай больше русских: украинское общество простило Зеленского и дало ему полный карт-бланш
06:30Мощные удары по Харькову, Изюму и Балаклее: Алехин о том, как "Торнадо-С" побеждает HIMARS
06:16По Киеву плотно работают "Герани" и ракеты. Сводка ударов по Украине к этому часу
06:03Мирное время будет страшнее военного: что ждет Украину после окончания СВО
05:55Худший кошмар Зеленского. Профессор Робертс объяснил, почему Украину заставят принять условия России
05:21Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё семь аэропортов
Лента новостейМолния