"Дроны вместо масла": украинский историк сравнила Мерца со-товарищи с нацистами - 30.09.2026 Украина.ру
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"Дроны вместо масла": украинский историк сравнила Мерца со-товарищи с нацистами
"Дроны вместо масла": украинский историк сравнила Мерца со-товарищи с нацистами - 30.09.2026 Украина.ру
"Дроны вместо масла": украинский историк сравнила Мерца со-товарищи с нацистами
Украинский историк Марта Гавришко прокомментировала ультиматум канцлера ФРГ Фридриха Мерца и еще пяти глав стран высказыванием, прямо отсылающим к лидерам нацистской Германии. О крайней опасности их планов она написала в соцсети Х
2026-09-30T08:09
2026-09-30T08:12
украина.ру
новости
германия
фридрих мерц
нидерланды
швеция
адольф гитлер
рудольф гесс
ес
впк
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29 сентября газета Financial Times сообщила, что немецкий канцлер, а также главы Нидерландов, Швеции, Дании, Австрии и Финляндии пригрозили заблокировать достижение соглашения по бюджету ЕС на следующие семь лет, если не будут обеспечены сокращения расходов по ряду направлений.Они аргументируют это вызовами в области экономики и безопасности, для преодоления которых хотят перенаправить ресурсы в сферу ВПК и инновационных компаний, сократив финансирование аграрного сектора и более бедных регионов ЕС."Дроны вместо масла? Кажется, Мерц и его соратники серьезно подхватили военную лихорадку. Не сумев убедить немецкую молодежь в том, что армейские ботинки — это последний модный аксессуар, он теперь обращает свое внимание на бюджет ЕС, требуя все больше денег на милитаризацию", — написала Гавришко.Бюджет Евросоюза определяет расходы блока на семилетний период и может быть утверждён только при согласии всех его членов и одобрении Европарламента.Напомним, лозунг "пушки вместо масла" появился в 1936 году в поддержку милитаристской политики германского государства. Его автором считается один из высокопоставленных функционеров нацистской Германии, заместитель фюрера Адольфа Гитлера в НСДАП Рудольф Гесс.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20260929/sergey-karaganov-prezhde-chem-bit-po-evrope-my-dolzhny-zavershit-konflikt-na-ukraine-1083485468.html
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украина.ру, новости, германия, фридрих мерц, нидерланды, швеция, адольф гитлер, рудольф гесс, ес, впк, financial times, дания, австрия, финляндия, бюджет, оборонный бюджет, милитаризация, милитаризм, русофобия, мир без границ, военная помощь украине, социальная политика, социальное государство, социальные расходы
Украина.ру, Новости, Германия, Фридрих Мерц, Нидерланды, Швеция, Адольф Гитлер, Рудольф Гесс, ЕС, ВПК, Financial Times, Дания, Австрия, Финляндия, бюджет, оборонный бюджет, милитаризация, милитаризм, Русофобия, Мир без границ, военная помощь Украине, социальная политика, социальное государство, социальные расходы

"Дроны вместо масла": украинский историк сравнила Мерца со-товарищи с нацистами

08:09 30.09.2026 (обновлено: 08:12 30.09.2026)
 
© REUTERS / Annegret Hilse
- РИА Новости, 1920, 30.09.2026
© REUTERS / Annegret Hilse
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Украинский историк Марта Гавришко прокомментировала ультиматум канцлера ФРГ Фридриха Мерца и еще пяти глав стран высказыванием, прямо отсылающим к лидерам нацистской Германии. О крайней опасности их планов она написала в соцсети Х
29 сентября газета Financial Times сообщила, что немецкий канцлер, а также главы Нидерландов, Швеции, Дании, Австрии и Финляндии пригрозили заблокировать достижение соглашения по бюджету ЕС на следующие семь лет, если не будут обеспечены сокращения расходов по ряду направлений.
Они аргументируют это вызовами в области экономики и безопасности, для преодоления которых хотят перенаправить ресурсы в сферу ВПК и инновационных компаний, сократив финансирование аграрного сектора и более бедных регионов ЕС.
"Дроны вместо масла? Кажется, Мерц и его соратники серьезно подхватили военную лихорадку. Не сумев убедить немецкую молодежь в том, что армейские ботинки — это последний модный аксессуар, он теперь обращает свое внимание на бюджет ЕС, требуя все больше денег на милитаризацию", — написала Гавришко.
Бюджет Евросоюза определяет расходы блока на семилетний период и может быть утверждён только при согласии всех его членов и одобрении Европарламента.
Напомним, лозунг "пушки вместо масла" появился в 1936 году в поддержку милитаристской политики германского государства. Его автором считается один из высокопоставленных функционеров нацистской Германии, заместитель фюрера Адольфа Гитлера в НСДАП Рудольф Гесс.
Сергей Караганов интервью - РИА Новости, 1920, 29.09.2026
Вчера, 06:06
Сергей Караганов: Прежде чем бить по Европе, мы должны завершить конфликт на УкраинеПочему Россия должна сначала завершить конфликт на Украине, а потом уже разбираться с Европой? Почему мы до сих пор не начали наносить удары по базам НАТО? На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру ответил известный политолог, почетный председатель президиума СВОП Сергей Караганов.
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