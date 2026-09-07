https://ukraina.ru/20260907/krupnaya-set-supermarketov-na-ukraine-vvela-produktovye-limity-1083054258.html

Крупная сеть супермаркетов на Украине ввела продуктовые лимиты

Крупная сеть супермаркетов на Украине ввела продуктовые лимиты - 07.09.2026 Украина.ру

Крупная сеть супермаркетов на Украине ввела продуктовые лимиты

Украинская сеть супермаркетов "Ашан" ввела жесткие лимиты на продажу социально значимых товаров в одни руки, сообщает издание Times of Ukraine

2026-09-07T14:42

2026-09-07T14:42

2026-09-07T14:42

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Ограничения затронули базовый набор продуктов: крупы, макароны, яйца, муку, сахар, соль, консервы, растительное масло и уксус. Ранее аналогичные защитные меры ввела и другая крупная торговая сеть страны — "АТБ". Ритейлеры идут на такой шаг из-за ажиотажного спроса, который уже привел к появлению огромных очередей и пустых полок в гипермаркетах от Львова до Киева. Проблемы с поставками спровоцировали скачок цен на ряд товаров на 20–30 процентов.На этом фоне украинские официальные лица дают гражданам тревожные и противоречивые советы, лишь подогревая панику. Так, в начале сентября глава киевского управления Госслужбы по безопасности пищевых продуктов Анатолий Катеренчук призывал жителей сформировать хотя бы полуторанедельный резерв еды и воды. Однако министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий порекомендовал населению создавать сразу месячный запас продуктов питания. Он признал, что из-за ударов по инфраструктуре логистические цепочки рушатся и их приходится перестраивать, что задержит поставки и еще поднимет цены.Подробнее - в материале Уже не на "полторы недели": на Украине призвали запасаться продуктами на месяц на сайте Украина.ру.

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