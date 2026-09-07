https://ukraina.ru/20260907/krupnaya-set-supermarketov-na-ukraine-vvela-produktovye-limity-1083054258.html
Крупная сеть супермаркетов на Украине ввела продуктовые лимиты
Крупная сеть супермаркетов на Украине ввела продуктовые лимиты - 07.09.2026 Украина.ру
Крупная сеть супермаркетов на Украине ввела продуктовые лимиты
Украинская сеть супермаркетов "Ашан" ввела жесткие лимиты на продажу социально значимых товаров в одни руки, сообщает издание Times of Ukraine
2026-09-07T14:42
2026-09-07T14:42
2026-09-07T14:42
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Ограничения затронули базовый набор продуктов: крупы, макароны, яйца, муку, сахар, соль, консервы, растительное масло и уксус. Ранее аналогичные защитные меры ввела и другая крупная торговая сеть страны — "АТБ". Ритейлеры идут на такой шаг из-за ажиотажного спроса, который уже привел к появлению огромных очередей и пустых полок в гипермаркетах от Львова до Киева. Проблемы с поставками спровоцировали скачок цен на ряд товаров на 20–30 процентов.На этом фоне украинские официальные лица дают гражданам тревожные и противоречивые советы, лишь подогревая панику. Так, в начале сентября глава киевского управления Госслужбы по безопасности пищевых продуктов Анатолий Катеренчук призывал жителей сформировать хотя бы полуторанедельный резерв еды и воды. Однако министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий порекомендовал населению создавать сразу месячный запас продуктов питания. Он признал, что из-за ударов по инфраструктуре логистические цепочки рушатся и их приходится перестраивать, что задержит поставки и еще поднимет цены.Подробнее - в материале Уже не на "полторы недели": на Украине призвали запасаться продуктами на месяц на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, львов, киев, украина.ру
Новости, Украина, Львов, Киев, Украина.ру
Крупная сеть супермаркетов на Украине ввела продуктовые лимиты
Украинская сеть супермаркетов "Ашан" ввела жесткие лимиты на продажу социально значимых товаров в одни руки, сообщает издание Times of Ukraine
Ограничения затронули базовый набор продуктов: крупы, макароны, яйца, муку, сахар, соль, консервы, растительное масло и уксус.
Ранее аналогичные защитные меры ввела и другая крупная торговая сеть страны — "АТБ".
Ритейлеры идут на такой шаг из-за ажиотажного спроса, который уже привел к появлению огромных очередей и пустых полок в гипермаркетах от Львова до Киева. Проблемы с поставками спровоцировали скачок цен на ряд товаров на 20–30 процентов.
На этом фоне украинские официальные лица дают гражданам тревожные и противоречивые советы, лишь подогревая панику. Так, в начале сентября глава киевского управления Госслужбы по безопасности пищевых продуктов Анатолий Катеренчук призывал жителей сформировать хотя бы полуторанедельный резерв еды и воды.
Однако министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий порекомендовал населению создавать сразу месячный запас продуктов питания. Он признал, что из-за ударов по инфраструктуре логистические цепочки рушатся и их приходится перестраивать, что задержит поставки и еще поднимет цены.