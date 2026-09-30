https://ukraina.ru/20260930/v-pyati-regionakh-rossii-obyavili-raketnuyu-opasnost-1083510782.html

В пяти регионах России объявили ракетную опасность

В пяти регионах России объявили ракетную опасность - 30.09.2026 Украина.ру

В пяти регионах России объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Калужской, Московской, Волгоградской, Ростовской, Брянской областях. Об этом утром 30 сентября сообщают российские мониторинговые каналы, а также власти регионов

2026-09-30T06:47

2026-09-30T06:47

2026-09-30T06:50

украина.ру

россия

сво

пво

спецоперация

ракеты

ракетный удар

всу

опасность

тревога

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Как следует из сообщения в приложении МЧС России, в Волгоградской области ракетная опасность объявлена в 06:04 мск."Внимание, в Калужской области объявлена ракетная опасность", — написал губернатор Владислав Шапша в канале на платформе "Макс" в 5:54 мск.Информация о ракетной опасности в Брянской, Ростовской, Московской, Волгоградской, Калужской областях также была размещена в российском мониторинговом канале "Купол России".По данным последних минут, ракетная опасность в этих регионах отменена.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

московская область

брянская область

ростовская область

волгоградская область

калужская область

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украина.ру, россия, сво, пво, спецоперация, ракеты, ракетный удар, всу, опасность, тревога, московская область, брянская область, ростовская область, волгоградская область, калужская область