В пяти регионах России объявили ракетную опасность - 30.09.2026 Украина.ру
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В пяти регионах России объявили ракетную опасность
В пяти регионах России объявили ракетную опасность - 30.09.2026 Украина.ру
В пяти регионах России объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Калужской, Московской, Волгоградской, Ростовской, Брянской областях. Об этом утром 30 сентября сообщают российские мониторинговые каналы, а также власти регионов
2026-09-30T06:47
2026-09-30T06:50
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россия
сво
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спецоперация
ракеты
ракетный удар
всу
опасность
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Как следует из сообщения в приложении МЧС России, в Волгоградской области ракетная опасность объявлена в 06:04 мск."Внимание, в Калужской области объявлена ракетная опасность", — написал губернатор Владислав Шапша в канале на платформе "Макс" в 5:54 мск.Информация о ракетной опасности в Брянской, Ростовской, Московской, Волгоградской, Калужской областях также была размещена в российском мониторинговом канале "Купол России".По данным последних минут, ракетная опасность в этих регионах отменена.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Россия, СВО, ПВО, Спецоперация, ракеты, ракетный удар, ВСУ, опасность, тревога, Московская область, Брянская область, Ростовская область, Волгоградская область, Калужская область

В пяти регионах России объявили ракетную опасность

06:47 30.09.2026 (обновлено: 06:50 30.09.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл КаллиниковКомандный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами - РИА Новости, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Ракетная опасность объявлена в Калужской, Московской, Волгоградской, Ростовской, Брянской областях. Об этом утром 30 сентября сообщают российские мониторинговые каналы, а также власти регионов
Как следует из сообщения в приложении МЧС России, в Волгоградской области ракетная опасность объявлена в 06:04 мск.
"Внимание, в Калужской области объявлена ракетная опасность", — написал губернатор Владислав Шапша в канале на платформе "Макс" в 5:54 мск.
Информация о ракетной опасности в Брянской, Ростовской, Московской, Волгоградской, Калужской областях также была размещена в российском мониторинговом канале "Купол России".
По данным последних минут, ракетная опасность в этих регионах отменена.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
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