https://ukraina.ru/20260930/vs-rf-vyzhigayut-kotel-pod-kharkovom-vsu-okazalis-v-malom-koltse-okruzheniya--alekhin-1083507103.html

ВС РФ выжигают котел под Харьковом: ВСУ оказались в малом кольце окружения — Алехин

ВС РФ выжигают котел под Харьковом: ВСУ оказались в малом кольце окружения — Алехин - 30.09.2026 Украина.ру

ВС РФ выжигают котел под Харьковом: ВСУ оказались в малом кольце окружения — Алехин

На Харьковском направлении оперативно-тактическая ситуация стремительно меняется с учетом сжатия котлов. Бойцы 126-го мотострелкового полка 71-й гвардейской мотострелковой дивизии продвигаются вдоль левого берега реки Волчья. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-09-30T07:30

2026-09-30T07:30

2026-09-30T07:30

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Комментируя ситуацию на Харьковском направлении, полковник Алехин сообщил о сжатии очередного котла и освобождении Хрипунов.Эксперт отметил, что бойцы 126-го мотострелкового полка 71-й гвардейской мотострелковой дивизии осуществляют маневренные продвижения вдоль левого берега реки Волчья на восток в район Бударок. "Установлен контроль над небольшим населенным пунктом Хрипуны. Он расположен в километре южнее реки, через него проходит балка Бедин Яр. Подразделения ВСУ оказались в очередном малом кольце окружения", — пояснил он.По словам собеседника Украина.ру, российские штурмовики заблокировали разобщенные группы противника на позициях и методично их уничтожают. "Продолжаются упорные и ожесточенные бои за освобождение Нестерного, Лукашово и Грачевки. Предотвращены две попытки противника выйти из окружения в районе Нефедовки, уничтожена бронетехника противника", — отметил собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ разрезают на части котел под Харьковом и накрывают ВСУ из "Торнадо-С" на сайте Украина.ру.Рано или поздно СВО закончится. На Украине начнется серьезное внутреннее противостояние, которое перейдет в гражданскую войну. Подробнее об этом — в материале "Рустем Клупов: ВСУ и НАТО сделали ставку на кибернетизацию войны, но Россия нашла способ сорвать их планы" на сайте Украина.ру.

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