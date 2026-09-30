"Везде, где сможет": генсек ООН продолжит содействие в урегулировании на Украине - 30.09.2026 Украина.ру
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"Везде, где сможет": генсек ООН продолжит содействие в урегулировании на Украине
"Везде, где сможет": генсек ООН продолжит содействие в урегулировании на Украине - 30.09.2026 Украина.ру
"Везде, где сможет": генсек ООН продолжит содействие в урегулировании на Украине
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик 29 сентября заявил журналистам, что Антониу Гутерреш намерен продолжать содействие в урегулировании конфликта на Украине "везде, где сможет". Об этом пишет РИА Новости
2026-09-30T07:19
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В ходе пресс-брифинга Дюжаррик ответил на вопрос корреспондента агентства об урегулировании конфликта на Украине."Генеральный секретарь продолжит оказывать содействие везде, где сможет", — сказал Дюжаррик.По его словам, действия Гутерреша будут соответствовать резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, международному праву и "принципу территориальной целостности Украины".Ранее Дюжаррик заявлял, что Гутерреш остаётся в контакте с Россией и Украиной на фоне обсуждений возможной трёхсторонней встречи с участием США.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, ООН, Антониу Гутерреш, Стефан Дюжаррик, Украина, Россия, США, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, война на Украине, СВО, урегулирование, переговоры, киевский режим

"Везде, где сможет": генсек ООН продолжит содействие в урегулировании на Украине

07:19 30.09.2026 (обновлено: 07:22 30.09.2026)
 
© РИА Новости . Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости . Eskinder Debebe
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Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик 29 сентября заявил журналистам, что Антониу Гутерреш намерен продолжать содействие в урегулировании конфликта на Украине "везде, где сможет". Об этом пишет РИА Новости
В ходе пресс-брифинга Дюжаррик ответил на вопрос корреспондента агентства об урегулировании конфликта на Украине.
"Генеральный секретарь продолжит оказывать содействие везде, где сможет", — сказал Дюжаррик.
По его словам, действия Гутерреша будут соответствовать резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, международному праву и "принципу территориальной целостности Украины".
Ранее Дюжаррик заявлял, что Гутерреш остаётся в контакте с Россией и Украиной на фоне обсуждений возможной трёхсторонней встречи с участием США.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 30.09.2026
02:53
Генсек ООН "заметил" рост числа гибнущих от ударов ВСУ мирных граждан РоссииОфициальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил журналистам, что Антониу Гутерреш обеспокоен ростом числа жертв среди мирного населения в результате участившихся ударов украинских войск по территории России. Об этом он сказал в ходе пресс-брифинга 29 сентября
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