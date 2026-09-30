https://ukraina.ru/20260930/vezde-gde-smozhet--gensek-oon-prodolzhit-sodeystvie-v-uregulirovanii-na-ukraine-1083511097.html
"Везде, где сможет": генсек ООН продолжит содействие в урегулировании на Украине
"Везде, где сможет": генсек ООН продолжит содействие в урегулировании на Украине - 30.09.2026 Украина.ру
"Везде, где сможет": генсек ООН продолжит содействие в урегулировании на Украине
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик 29 сентября заявил журналистам, что Антониу Гутерреш намерен продолжать содействие в урегулировании конфликта на Украине "везде, где сможет". Об этом пишет РИА Новости
2026-09-30T07:19
2026-09-30T07:19
2026-09-30T07:22
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В ходе пресс-брифинга Дюжаррик ответил на вопрос корреспондента агентства об урегулировании конфликта на Украине."Генеральный секретарь продолжит оказывать содействие везде, где сможет", — сказал Дюжаррик.По его словам, действия Гутерреша будут соответствовать резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, международному праву и "принципу территориальной целостности Украины".Ранее Дюжаррик заявлял, что Гутерреш остаётся в контакте с Россией и Украиной на фоне обсуждений возможной трёхсторонней встречи с участием США.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20260930/gensek-oon-zametil-rost-chisla-gibnuschikh-ot-udarov-vsu-mirnykh-grazhdan-rossii-1083509506.html
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"Везде, где сможет": генсек ООН продолжит содействие в урегулировании на Украине
07:19 30.09.2026 (обновлено: 07:22 30.09.2026)
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик 29 сентября заявил журналистам, что Антониу Гутерреш намерен продолжать содействие в урегулировании конфликта на Украине "везде, где сможет". Об этом пишет РИА Новости