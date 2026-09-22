Город-спутник ЗАЭС атакован дронами ВСУ - 22.09.2026 Украина.ру
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Город-спутник ЗАЭС атакован дронами ВСУ
Город-спутник ЗАЭС атакован дронами ВСУ - 22.09.2026 Украина.ру
Город-спутник ЗАЭС атакован дронами ВСУ
Четвёртые сутки город Энергодар остаётся без света, его многоквартирные дома атакуют дроны украинской армии. Об этом 22 сентября сообщил в телеграм-канале градоначальник Максим Пухов
2026-09-22T20:03
2026-09-22T20:03
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всу
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военные преступления
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"Сегодня киевский режим совершил очередное военное преступление, - констатировал Пухов. - Зафиксировано 9 БПЛА: 7 FPV-дронов противника атаковали магазин "Таврида", ещё 2 БПЛА не сдетонировали. Это не военный объект — это место, куда люди ежедневно приходят за самым необходимым".По данным градоначальника, в результате атаки дрона ВСУ также повреждён филиал художественного отделения ДШИ. В здание влетел дрон - оно повреждено, обошлось без человеческих жертв.От работы магазинов города напрямую зависит обеспечение города-спутника ЗАЭС продуктами и товарами первой необходимости. Городские власти взаимодействуют с предпринимателями и ответственными службами, оценивают ситуацию по каждому объекту и рассматривают возможности дополнительной защиты. Пухов поблагодарил предпринимателей, продавцов, водителей и всех "кто, несмотря на постоянную угрозу, продолжает обеспечивать жителей города необходимым".В своем канале на платформе "Макс" Пухов рассказал об очередных целенаправленных атаках дронов ВСУ на многоквартирные дома. Пострадало жильё гражданских лиц в домах по проспекту Строителей и улице Комсомольской. Обошлось без человеческих жертв.Ранее в новостях: "Сведение политических счетов": МИД РФ раскритиковал провокационный проект резолюции МАГАТЭ по УкраинеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, энергодар, всу, россия, мирные жители, военные преступления, новые регионы, запорожская аэс
Новости, Энергодар, ВСУ, Россия, мирные жители, Военные преступления, Новые регионы, Запорожская АЭС

Город-спутник ЗАЭС атакован дронами ВСУ

20:03 22.09.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЭнергодар
Энергодар - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Четвёртые сутки город Энергодар остаётся без света, его многоквартирные дома атакуют дроны украинской армии. Об этом 22 сентября сообщил в телеграм-канале градоначальник Максим Пухов
"Сегодня киевский режим совершил очередное военное преступление, - констатировал Пухов. - Зафиксировано 9 БПЛА: 7 FPV-дронов противника атаковали магазин "Таврида", ещё 2 БПЛА не сдетонировали. Это не военный объект — это место, куда люди ежедневно приходят за самым необходимым".

По данным градоначальника, в результате атаки дрона ВСУ также повреждён филиал художественного отделения ДШИ. В здание влетел дрон - оно повреждено, обошлось без человеческих жертв.
От работы магазинов города напрямую зависит обеспечение города-спутника ЗАЭС продуктами и товарами первой необходимости. Городские власти взаимодействуют с предпринимателями и ответственными службами, оценивают ситуацию по каждому объекту и рассматривают возможности дополнительной защиты.
Пухов поблагодарил предпринимателей, продавцов, водителей и всех "кто, несмотря на постоянную угрозу, продолжает обеспечивать жителей города необходимым".
В своем канале на платформе "Макс" Пухов рассказал об очередных целенаправленных атаках дронов ВСУ на многоквартирные дома. Пострадало жильё гражданских лиц в домах по проспекту Строителей и улице Комсомольской. Обошлось без человеческих жертв.
Ранее в новостях: "Сведение политических счетов": МИД РФ раскритиковал провокационный проект резолюции МАГАТЭ по Украине
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