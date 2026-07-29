В Киеве мобилизованный зарезал врача в ТЦК - 29.07.2026 Украина.ру
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В Киеве мобилизованный зарезал врача в ТЦК
В Киеве мобилизованный зарезал врача в ТЦК - 29.07.2026 Украина.ру
В Киеве мобилизованный зарезал врача в ТЦК
В Киеве во время прохождения врачебной комиссии в территориальном центре комплектования мобилизованный мужчина напал с ножом на врача-хирурга. Женщина скончалась от полученных ранений. Об этом сообщил 29 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-29T21:01
2026-07-29T21:01
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ивано-франковская область
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По данным ТЦК, мужчина был доставлен в военкомат для прохождения медкомиссии. В ходе осмотра он нанёс врачу смертельное ножевое ранение. Подробности инцидента устанавливаются. В соцсетях пользователи обсуждают инцидент, связывая его с ростом напряжённости в обществе.Ранее уведомлялось, что в Ивано-Франковской области 62-летний местный житель убил 27-летнего харьковчанина, пытавшегося сбежать с Украины через горы. Мужчина несколько дней бродил по горам, пытаясь пересечь государственную границу. В ходе спора о политике хозяин сарая нанёс гостю ножевое ранение, от которого тот скончался - Уклониста убили в горах Западной Украины.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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тцк, украина.ру, киев, ивано-франковская область, украина, новости
ТЦК, Украина.ру, Киев, Ивано-Франковская область, Украина, Новости

В Киеве мобилизованный зарезал врача в ТЦК

21:01 29.07.2026
 
© Фото : antikor.info
- РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : antikor.info
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В Киеве во время прохождения врачебной комиссии в территориальном центре комплектования мобилизованный мужчина напал с ножом на врача-хирурга. Женщина скончалась от полученных ранений. Об этом сообщил 29 июля телеграм-канал Украина.ру
По данным ТЦК, мужчина был доставлен в военкомат для прохождения медкомиссии.
В ходе осмотра он нанёс врачу смертельное ножевое ранение.
Подробности инцидента устанавливаются.
В соцсетях пользователи обсуждают инцидент, связывая его с ростом напряжённости в обществе.
Ранее уведомлялось, что в Ивано-Франковской области 62-летний местный житель убил 27-летнего харьковчанина, пытавшегося сбежать с Украины через горы.
Мужчина несколько дней бродил по горам, пытаясь пересечь государственную границу.
В ходе спора о политике хозяин сарая нанёс гостю ножевое ранение, от которого тот скончался - Уклониста убили в горах Западной Украины.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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