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Лавров указал Рубио на "тесную координацию между киевским режимом и его европейскими спонсорами"
Лавров указал Рубио на "тесную координацию между киевским режимом и его европейскими спонсорами" - 23.09.2026 Украина.ру
Лавров указал Рубио на "тесную координацию между киевским режимом и его европейскими спонсорами"
Деструктивные действия нынешнего руководства Украины в тесной координации с его западными спонсорами стали предметом обсуждения глав внешнеполитических ведомств России и США 23 сентября в Нью-Йорке. Об этом сообщает МИД РФ
2026-09-23T19:29
2026-09-23T19:29
2026-09-23T19:29
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Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой Госдепа США Марко Рубио состоялась "на полях" недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Дипломаты обстоятельно обсудили широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки дня в развитие недавних контактов на высшем уровне."При обсуждении украинского урегулирования министр иностранных дел России обратил внимание на тесную координацию между киевским режимом и его европейскими спонсорами. Предметно рассмотрены деструктивные действия Киева, целенаправленно наносящего удары по мирному населению и трансграничным инфраструктурным объектам, что ведёт к дестабилизации мировых энергетических рынков", - сообщили в МИД РФ.Там также отметили, что Лавровым была "подтверждена безусловная приверженность российской стороны достижению целей специальной военной операции, в том числе на путях политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин".Среди международных и региональных вопросов Ларов и Рубио затронули ситуацию на Ближнем Востоке, в Закавказье, в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Дипломатами была обсуждена также тема "противодействия нелегитимным практикам в международно-правовой сфере со стороны некоторых многосторонних институтов". Кроме того, сообщили в МИД РФ, обсуждался ход подготовки к предстоящим до конца года мероприятиям "Группы двадцати".Новости на эту тему: Путин на саммите G20 сможет пообщаться не только с Трампом - РубиоИнтервью на эту тему: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, сша, марко рубио, сергей лавров, оон, ситуация на украине
Новости, Россия, Украина, США, Марко Рубио, Сергей Лавров, ООН, ситуация на Украине
Лавров указал Рубио на "тесную координацию между киевским режимом и его европейскими спонсорами"
Деструктивные действия нынешнего руководства Украины в тесной координации с его западными спонсорами стали предметом обсуждения глав внешнеполитических ведомств России и США 23 сентября в Нью-Йорке. Об этом сообщает МИД РФ
Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой Госдепа США Марко Рубио состоялась "на полях" недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Дипломаты обстоятельно обсудили широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки дня в развитие недавних контактов на высшем уровне.
"При обсуждении украинского урегулирования министр иностранных дел России обратил внимание на тесную координацию между киевским режимом и его европейскими спонсорами. Предметно рассмотрены деструктивные действия Киева, целенаправленно наносящего удары по мирному населению и трансграничным инфраструктурным объектам, что ведёт к дестабилизации мировых энергетических рынков", - сообщили в МИД РФ.
Там также отметили, что Лавровым была "подтверждена безусловная приверженность российской стороны достижению целей специальной военной операции, в том числе на путях политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин".
Среди международных и региональных вопросов Ларов и Рубио затронули ситуацию на Ближнем Востоке, в Закавказье, в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна.
Дипломатами была обсуждена также тема "противодействия нелегитимным практикам в международно-правовой сфере со стороны некоторых многосторонних институтов".
Кроме того, сообщили в МИД РФ, обсуждался ход подготовки к предстоящим до конца года мероприятиям "Группы двадцати".
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