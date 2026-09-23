https://ukraina.ru/20260923/aleksandr-kamkin-germaniya-ukrainiziruet-svoyu-politiku-i-sdelala-pervyy-shag-k-prinyatiyu-rasovykh-1083361560.html

Александр Камкин: Германия украинизирует свою политику и сделала первый шаг к принятию расовых законов

Александр Камкин: Германия украинизирует свою политику и сделала первый шаг к принятию расовых законов - 23.09.2026 Украина.ру

Александр Камкин: Германия украинизирует свою политику и сделала первый шаг к принятию расовых законов

В Германии происходит украинизация политики. Правительство Мерца вводит режим охоты на ведьм, везде идут поиски русских шпионов. Лица с российским гражданством или российского происхождения - это идеальная мишень, чтобы перенести гнев населения с внутренних проблем на пресловутых агентов.

2026-09-23T07:00

2026-09-23T07:00

2026-09-23T07:00

интервью

германия

россия

украина

фридрих мерц

олаф шольц

адольф гитлер

"талибан"

хезболла

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по вопросам Западной Европы, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр КамкинСопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла связал провал своих оппонентов из Христианско-демократического союза (ХДС) на земельных выборах в Мекленбурге - Передней Померании с усталостью немцев от финансирования Украины и санкций.- Александр Константинович, согласно некоторым опросам большинство немцев - 52 процента - поддерживает помощь Украине. Кроме того, еще 56 процентов сегодня считают, что Россия представляет для них сильную или очень сильную угрозу. Что тогда имел в виду немецкий политик?- Политика партии Мерца разрушительная для экономики страны, ее внешней политики, социальной политики и благосостояния ее граждан. Мерц, как и предыдущая коалиция Олафа Шольца, ведут Германию к обнищанию, закрытию производств и росту безработицы.- При этом руководство "Альтернативы" требует, чтобы Мерц ехал в Москву на переговоры. Но для самого Мерца это будет означать отказ от политической идентичности. Зачем делаются такие заявления?- "Альтернатива" здесь действует немного популистски. Там понимают, что Мерц в Москву никогда не поедет. Но политическая позиция АдГ заключается в том, что переговоры с Россией вести надо. Понятно, что они требуют от Мерца невозможного, тем самым подчеркивая свою готовность к такому диалогу.- В Германии "Альтернативу" часто представляют как ультраправую и экстремистскую политическую силу. К примеру, сопредседатель "Альтернатива для Германии" и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель заявила, что Адольф Гитлер был не правым консерватором, а коммунистом. Какие репутационные риски для России здесь могут возникнуть, если будут налажены устойчивые контакты с этой партией?- Никаких репутационных рисков я здесь не вижу. Безусловно, некоторые члены "Альтернативы" позволяют себе высказывания, выходящие за рамки политкорректности. Но они не нарушают действующее законодательство Германии.Россия в своей истории выстраивала отношения с разными структурами. К примеру, движение Талибан находилось в списке экстремистских организаций, теперь это наши партнеры. Или шиитское движение "Хезболла", которое стало союзником России в Сирии в 2015 году. Поэтому ничто не мешает строить отношения с представителями правого спектра в Европе. Тем более если эти политические силы настроены на конструктивный диалог с нашей страной.- Тем не менее Мерц, который назвал провал своей партии в Мекленбург-Передней Померании катастрофой, не собирается уходить в отставку. Как дальше будет разворачиваться политическая борьба в Германии?- Мерц будет сидеть до последнего, до федеральных выборов в 2029 году. Но если и на западе страны ХДС выступит также слабо, тогда это приведет к перевороту внутри партии. И уже однопартийцы Мерца потребуют его отставки.- Сейчас утверждается, что у Мерца нет альтернативы внутри его политической силы. Каковы шансы Алисы Вайдель занять пост федерального канцлера?- Пока об этом говорить рано. Чтобы стать канцлером, "Альтернативе" надо получить большинство на федеральных выборах, что пока маловероятно, либо создать блок с той же ХДС. Пока ХДС подчеркивает, что не готова на какие-либо коалиции с "Альтернативой". В связи с этим перспективы Алисы Вайдель стать канцлером довольно туманны.Но мы видим, как быстро меняются электоральные предпочтения в Германии, поэтому полностью исключать такой вариант я бы не стал.- У нас часто говорят о глубокой рецессии немецкой экономики, о том, что Германия утрачивает свое экономическое лидерство в Европейском союзе. Однако, по другим данным, немецкий ВВП во втором квартале показал самый большой рост с 2022 года и увеличился во втором квартале текущего года на 0,3%, что оказалось выше ожиданий. Некоторые немецкие компании, особенно в энергоемких отраслях, таких как химическая промышленность, даже выиграли от закрытия Ормузского пролива, утверждают эксперты. Эти предприятия увеличили портфель заказов и отвоевали часть рынка у азиатских конкурентов. Сохранится ли такая положительная динамика и в будущем?- Это несколько подкрученные данные. Этот рост происходил за счет военно-промышленного комплекса, инфраструктуры, реконструкции дорог, мостов, аэропортов, которые могут быть использованы и в военных целях. В целом, если брать гражданский сектор, то там очевидно падение производства.- Появилась информация о том, что военнослужащим бундесвера российского или белорусского происхождения отказали в переводе бригаду, которая дислоцируется в Литве. Якобы они не прошли проверку на благонадежность из-за рисков, вызванных связями с Россией и Белоруссией. Теперь в бундесвере будут служить только граждане германского происхождения?- Это попахивает нюрнбергскими расовыми законами 1935 года, которые ограничивали в правах евреев и других неарийцев. Это первый шаг. Сначала ограничение на отправку в ряды бригады быстрого реагирования, потом ограничение на занятие гражданских должностей, а там уже и до концлагерей не так далеко.В Германии происходит украинизация политики с элементами языковой и национальной дискриминации. Правительство Мерца вводит режим охоты на ведьм, везде идут поиски русских шпионов.Лица с российским гражданством или российского происхождения - это идеальная мишень, чтобы перенести гнев населения с внутренних проблем на пресловутых агентов.- На фоне этого в Германии идут разговоры о депортации на родину украинцев призывного возраста.- Да, потому что нужно, чтобы Украина воевала еще хотя бы два года, а людей там уже не хватает. Нельзя исключать, что в ближайшие два года мы увидим бусификаторов на улицах Берлина.

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, германия, россия, украина, фридрих мерц, олаф шольц, адольф гитлер, "талибан", хезболла, хдс