https://ukraina.ru/20260915/davlenie-so-storony-zelenskogo-kravchenko-obyasnil-pochemu-zatyanul-s-delom-protiv-glavy-nabu-1083207416.html
Давление со стороны Зеленского: Кравченко объяснил, почему затянул с делом против главы НАБУ
Давление со стороны Зеленского: Кравченко объяснил, почему затянул с делом против главы НАБУ - 15.09.2026 Украина.ру
Давление со стороны Зеленского: Кравченко объяснил, почему затянул с делом против главы НАБУ
Бывший генпрокурор Украины Руслан Кравченко, уволенный Верховной радой, в своем телеграм-канале объяснил, почему затягивал подписание подозрения главе НАБУ Семену Кривоносу
2026-09-15T13:30
2026-09-15T13:30
2026-09-15T13:30
украина
польша
литва
кравченко
владимир зеленский
кривонос
офис генпрокурора
верховная рада
набу
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По словам экс-чиновника, он оказался единственным руководителем ведомства, который не побоялся "безумного политического и медийного давления" и вручил обоснованное подозрение директору антикоррупционного бюро.При этом он выразил сожаление, что поддался влиянию Офиса Зеленского и не завизировал процессуальные документы значительно раньше. Он также резко раскритиковал Офис генпрокурора за аннулирование записей о деле в Едином реестре, возмутившись тем, что силовики "сами "отменяют" себе подозрения", и подчеркнул, что Кривоносу документ вручен строго по закону.Этому заявлению предшествовал целый ряд событий. Еще 7 сентября Кравченко подал заявление об отставке на фоне расследования НАБУ и САП о покровительстве сотрудниками прокуратуры мошенническим колл-центрам. В ночь на 14 сентября чиновник спешно покинул Украину на служебном автомобиле через КПП на границе с Польшей, использовав как повод командировку в Литву, но перед этим успел подписать подозрение Кривоносу в подделке документов и фиктивном усыновлении. Сам глава НАБУ назвал эти материалы бредом, а Офис генпрокурора к вечеру того же дня опроверг информацию о подозрении.Подробнее о последствиях - в материале Зеленский отстранил от должности генпрокурора Кравченко на сайте Украина.ру.
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украина, польша, литва, кравченко, владимир зеленский, кривонос, офис генпрокурора, верховная рада, набу, новости
Украина, Польша, Литва, Кравченко, Владимир Зеленский, Кривонос, Офис генпрокурора, Верховная Рада, НАБУ, Новости
Давление со стороны Зеленского: Кравченко объяснил, почему затянул с делом против главы НАБУ
Бывший генпрокурор Украины Руслан Кравченко, уволенный Верховной радой, в своем телеграм-канале объяснил, почему затягивал подписание подозрения главе НАБУ Семену Кривоносу
По словам экс-чиновника, он оказался единственным руководителем ведомства, который не побоялся "безумного политического и медийного давления" и вручил обоснованное подозрение директору антикоррупционного бюро.
При этом он выразил сожаление, что поддался влиянию Офиса Зеленского и не завизировал процессуальные документы значительно раньше.
Он также резко раскритиковал Офис генпрокурора за аннулирование записей о деле в Едином реестре, возмутившись тем, что силовики "сами "отменяют" себе подозрения", и подчеркнул, что Кривоносу документ вручен строго по закону.
Этому заявлению предшествовал целый ряд событий. Еще 7 сентября Кравченко подал заявление об отставке на фоне расследования НАБУ и САП о покровительстве сотрудниками прокуратуры мошенническим колл-центрам. В ночь на 14 сентября чиновник спешно покинул Украину на служебном автомобиле через КПП на границе с Польшей, использовав как повод командировку в Литву, но перед этим успел подписать подозрение Кривоносу в подделке документов и фиктивном усыновлении.
Сам глава НАБУ назвал эти материалы бредом, а Офис генпрокурора к вечеру того же дня опроверг информацию о подозрении.
Подробнее о последствиях - в материале Зеленский отстранил от должности генпрокурора Кравченко на сайте Украина.ру.