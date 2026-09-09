ТЦК ловили уклониста и отравили школьников: скандал в Днепропетровске - 09.09.2026 Украина.ру
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ТЦК ловили уклониста и отравили школьников: скандал в Днепропетровске
ТЦК ловили уклониста и отравили школьников: скандал в Днепропетровске - 09.09.2026 Украина.ру
ТЦК ловили уклониста и отравили школьников: скандал в Днепропетровске
Украинские военкомы около полудня 9 сентября пытались насильственно мобилизовать в армию жителя Днепропетровска (Днепра), применив против него слезоточивый газ - пострадали дети и учительница. Об этом сообщили в соцсетях родители пострадавших
2026-09-09T18:43
2026-09-09T18:51
новости
днепропетровск
днепр
тцк
вооруженные силы украины
мобилизация на украине
ситуация на украине
всу
школьники
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Военкомы пытались задержать мужчину и применили против него спецсредство - слезоточивый газ. Рядом проходил урок физкультуры: учащиеся гимназии отравились газом. Директор учебного заведения Ирина Нестеренко подтвердила факт отравления. Она сообщила также, что пострадавших родители забрали домой.Военкомат заверяет, что целенаправленной газовой атаки на учащихся не было. По их версии, спецсредство было применено в ситуации задержания мужчины, у которого потребовали документы, а он лёг на землю и на помощь ему пришли прохожие - мужчины и женщины с детьми.Военкомы пожаловались на "агрессивных" гражданских, а жители города - на военкомов. Силовики утверждают также, что газ применяли не они, а кто-то из толпы, пытавшейся отбить соотечественника от попытки насильственной мобилизации.Украинские журналисты выяснили, что газ распыляли военнослужащие из ТЦК, когда гонялись по стадиону за своей жертвой. В это время на уроке физкультуры присутствовало около 60 детей из трёх классов.Мать одного из учеников сообщила, что от действий силовиков пострадала учительница - её толкнули во время преследования уклониста, которого догнали и жестоко избили. По словам очевидцев, на место происшествия прибыло несколько автомобилей силовиков. Журналисты не выяснили личность не желавшего умирать за режим Зеленского и его нахождение после задержания.В ТЦК пожаловались на гражданских, которые якобы угрожали военнослужащим расправой. Силовики объявили о проведении своего служебного расследования с намерением обратиться в полицию.Ранее майор ВСУ Юрий Касьянов сообщал, что украинские власти ужесточают мобилизацию на фоне растущих потерь ВСУ. По его словам, план мобилизации увеличили с 30 до 35 тысяч человек в месяц.В Киеве появилось множество патрулей военкоматов, которые перекрывают даже магистрали — такие облавы раньше были только в Харькове. Касьянов связал это с ростом потерь украинской армии.Насильственные действия сотрудников ТЦК регулярно приводят к скандалам. В интернете массово публикуют видео, где мужчин избивают и силой заталкивают в автобусы. Процесс иронично называют "бусификацией", а военкомов - "людоловами".Тем временем Судить будут ТЦКшников, похитивших и пытавших гражданских в ХарьковеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, днепропетровск, днепр, тцк, вооруженные силы украины, мобилизация на украине, ситуация на украине, всу, школьники
Новости, Днепропетровск, Днепр, ТЦК, Вооруженные силы Украины, мобилизация на Украине, ситуация на Украине, ВСУ, школьники

ТЦК ловили уклониста и отравили школьников: скандал в Днепропетровске

18:43 09.09.2026 (обновлено: 18:51 09.09.2026)
 
© Фото : скриншот видео из соцсетейТЦК схватили украинца
ТЦК схватили украинца - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© Фото : скриншот видео из соцсетей
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Украинские военкомы около полудня 9 сентября пытались насильственно мобилизовать в армию жителя Днепропетровска (Днепра), применив против него слезоточивый газ - пострадали дети и учительница. Об этом сообщили в соцсетях родители пострадавших
Военкомы пытались задержать мужчину и применили против него спецсредство - слезоточивый газ. Рядом проходил урок физкультуры: учащиеся гимназии отравились газом.
Директор учебного заведения Ирина Нестеренко подтвердила факт отравления. Она сообщила также, что пострадавших родители забрали домой.
Военкомат заверяет, что целенаправленной газовой атаки на учащихся не было. По их версии, спецсредство было применено в ситуации задержания мужчины, у которого потребовали документы, а он лёг на землю и на помощь ему пришли прохожие - мужчины и женщины с детьми.
Военкомы пожаловались на "агрессивных" гражданских, а жители города - на военкомов. Силовики утверждают также, что газ применяли не они, а кто-то из толпы, пытавшейся отбить соотечественника от попытки насильственной мобилизации.
Украинские журналисты выяснили, что газ распыляли военнослужащие из ТЦК, когда гонялись по стадиону за своей жертвой. В это время на уроке физкультуры присутствовало около 60 детей из трёх классов.
Мать одного из учеников сообщила, что от действий силовиков пострадала учительница - её толкнули во время преследования уклониста, которого догнали и жестоко избили.
По словам очевидцев, на место происшествия прибыло несколько автомобилей силовиков. Журналисты не выяснили личность не желавшего умирать за режим Зеленского и его нахождение после задержания.
В ТЦК пожаловались на гражданских, которые якобы угрожали военнослужащим расправой. Силовики объявили о проведении своего служебного расследования с намерением обратиться в полицию.
Ранее майор ВСУ Юрий Касьянов сообщал, что украинские власти ужесточают мобилизацию на фоне растущих потерь ВСУ. По его словам, план мобилизации увеличили с 30 до 35 тысяч человек в месяц.
В Киеве появилось множество патрулей военкоматов, которые перекрывают даже магистрали — такие облавы раньше были только в Харькове. Касьянов связал это с ростом потерь украинской армии.
Насильственные действия сотрудников ТЦК регулярно приводят к скандалам. В интернете массово публикуют видео, где мужчин избивают и силой заталкивают в автобусы. Процесс иронично называют "бусификацией", а военкомов - "людоловами".
Тем временем Судить будут ТЦКшников, похитивших и пытавших гражданских в Харькове
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