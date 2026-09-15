Миллионы тонн гниют на складах: украинским аграриям не хватает места для зерна - 15.09.2026 Украина.ру
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Миллионы тонн гниют на складах: украинским аграриям не хватает места для зерна
Миллионы тонн гниют на складах: украинским аграриям не хватает места для зерна - 15.09.2026 Украина.ру
Миллионы тонн гниют на складах: украинским аграриям не хватает места для зерна
Украинские аграрии могут столкнуться с дефицитом мощностей для хранения зерна уже в ноябре. По оценке министра аграрной политики Тараса Высоцкого, не хватит места для 8–11 млн тонн. Об этом 15 сентября сообщило издание "Украинская правда"
2026-09-15T15:19
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Урожай в этом году ожидается выше прошлогоднего — УЗА увеличила прогноз до 84,6 млн тонн. Потенциально можно было бы вывезти 52 млн тонн, но экспортёры не могут своевременно отгружать зерно: удары по судам отпугнули владельцев от рейсов в украинские порты.К тому же на складах остаётся около 9 млн тонн переходных запасов урожая 2025 года. Из-за обстрелов портов большая часть нового урожая идёт не в порт, а на склады.Точных данных о доступных мощностях нет: оценки расходятся от 52,9 до 62,6 млн тонн. Из-за конфликта страна потеряла около 15 млн тонн вместимости, но строительство новых складов продолжается — в том числе дешёвых металлических.Эксперты отмечают: даже если загрузить все силосы и склады, аграрии рискуют не сохранить часть урожая. На несертифицированных складах и в зерновых рукавах можно разместить ещё минимум 15 млн тонн, но это лишь временное решение.Ранее в новостях: Украинские аграрии предупредили Кабмин о губительности повышения тарифовВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Россия, Украина.ру, Кабмин

Миллионы тонн гниют на складах: украинским аграриям не хватает места для зерна

15:19 15.09.2026 (обновлено: 15:25 15.09.2026)
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
- РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Украинские аграрии могут столкнуться с дефицитом мощностей для хранения зерна уже в ноябре. По оценке министра аграрной политики Тараса Высоцкого, не хватит места для 8–11 млн тонн. Об этом 15 сентября сообщило издание "Украинская правда"
Урожай в этом году ожидается выше прошлогоднего — УЗА увеличила прогноз до 84,6 млн тонн. Потенциально можно было бы вывезти 52 млн тонн, но экспортёры не могут своевременно отгружать зерно: удары по судам отпугнули владельцев от рейсов в украинские порты.
К тому же на складах остаётся около 9 млн тонн переходных запасов урожая 2025 года. Из-за обстрелов портов большая часть нового урожая идёт не в порт, а на склады.
Точных данных о доступных мощностях нет: оценки расходятся от 52,9 до 62,6 млн тонн. Из-за конфликта страна потеряла около 15 млн тонн вместимости, но строительство новых складов продолжается — в том числе дешёвых металлических.
Эксперты отмечают: даже если загрузить все силосы и склады, аграрии рискуют не сохранить часть урожая. На несертифицированных складах и в зерновых рукавах можно разместить ещё минимум 15 млн тонн, но это лишь временное решение.
Ранее в новостях: Украинские аграрии предупредили Кабмин о губительности повышения тарифов
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