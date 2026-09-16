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"На честном слове": как долго киевский режим продержится после провала немецкого канцлера Мерца

"На честном слове": как долго киевский режим продержится после провала немецкого канцлера Мерца - 16.09.2026 Украина.ру

"На честном слове": как долго киевский режим продержится после провала немецкого канцлера Мерца

Решающие моменты российско-украинского противостояния еще впереди, а ближайшие недели или месяцы крайне важны для исхода конфликта. Такое мнение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц 14 сентября, выступая на арктическом саммите в Финляндии

2026-09-16T07:03

2026-09-16T07:03

2026-09-16T07:03

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Именно поэтому необходимо приложить максимум усилий, чтобы сохранить поддержку, которую его страна оказывает Украине и при этом убедить избирателей, что это отвечает их интересам, уверен Мерц."Вероятнее всего, мы видим самый решающий момент, возможно, недели или месяцы, в защите свободы и мира на нашем континенте", — передает слова немецкого канцлера агентство Reuters.Однако, судя по результатам региональных выборов в Саксонии-Анхальт, состоявшихся 6 сентября, немецкие избиратели не слишком уж верят, что военная поддержка Украины в их интересах. На этих выборах "Христианско-демократический союз" канцлера Мерца показал худший результат в истории, набрав 17,2% голосов, в то время как выступающая за пересмотр политики по отношению к Украине "Альтернатива для Германии" набрала 44%.В настоящее время Германия занимает третье место среди доноров киевского режима, сразу после институтов Евросоюза (Европейская комиссия и Совет Европы) и США. С начала конфликта страны ЕС совместно выделили Украине до 235 млрд евро, США выделили 115 млрд. Только в 2026 году одна Германия направила на помощь Украине 11,6 млрд евро.Помощь, которую Германия предоставляет Украине, не ограничивается деньгами. Как подчеркивают немецкие СМИ, эта поддержка многоплановая — политическая, финансовая, военная и гуманитарная. В гуманитарную помощь входит размещение и поддержка украинских беженцев на территории страны, а также поддержка населения непосредственно на Украине.О политической поддержке, которую немецкие власти оказывают киевскому режиму, можно сказать многое. Но достаточно упомянуть намерение Германии участвовать на первых ролях в так называемой коалиции желающих, которая должна выступить в качестве наблюдателя за будущим прекращением огня на Украине.Военная помощь подразумевает в том числе поставку танков, зенитных систем, артиллерии, боеприпасов, обучение солдат и снабжение. По поводу последнего из перечисленных пунктов издание Financial Times 15 сентября пишет: в особо охраняемом крыле Министерства обороны Германии действует засекреченная группа по Украине.Немецкий "партизанский отряд" для УкраиныРечь идёт о специальной рабочей группе "Зондерштаб Украина" (Sonderstab Ukraine), которая, как утверждает издание, способна заключать сделки по закупке оружия для Украины всего "за две недели". Из-за высокого уровня секретности некоторые называют эту группу "партизанским отрядом", отмечает газета."У нас предельно короткие цепочки принятия решений. Это обеспечивает нам оперативность и гибкость", — рассказал Financial Times бригадный генерал Йоахим Кашке, который в публикации представлен как глава этого сверхсекретного отделения.По информации издания, группа была создана через несколько месяцев после начала военных действий на Украине. Сперва она действовала как ситуационный центр при Минобороны Германии для отслеживания эскалации конфликта и информирования политического руководства страны. Уже в июле 2022 года центр был преобразован в "Зондерштаб".Германия начала оплачивать поставки беспилотников Quantum на Украину и закупать другие виды вооружений напрямую у немецких производителей. Киев предоставил перечень необходимых вооружений, а Берлин оплачивал счета, пишет британская газета.Роль "Зондерштаба" в снабжении Киева оружием резко выросла после того, как президент США Дональд Трамп в 2025 году сократил объем военной помощи Украине. За последний год он также стал центром воздействия между военными ведомствами и оборонными предприятиями Германии и Украины, пишут британские журналисты.По словам источников издания, "секрет успеха" "Зондерштаба" в том, что эта группа состоит из менее чем 20 человек, но при этом они "понимают, что работает", а что лишь "переоценённая показная чепуха".Уход главного поджигателя украинской войныВероятный уход Фридриха Мерца с поста канцлера Германии может оказаться серьёзным фактором в завершении украинского конфликта, рассказал в комментарии изданию Украина.ру политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.По его словам, Германия в настоящее время является главным поджигателем и спонсором войны на Украине."Американцы отошли в сторону, другие страны ЕС уже не тянут такую финансовую поддержку, да и не горят желанием. "Коалиция желающих" держится на честном слове, и, если Мерц уйдет, действительно это окажет решающее значение для войны на Украине", — объяснил Борисов свою точку зрения.Что касается деятельности некой секретной группы по военной поддержке Украины, здесь ключевое то, что об этом написала британская, а не немецкая газета, отметил политолог."Я уверен, что у немецких изданий Der Spiegel или Bild даже больше хороших контактов внутри немецких спецслужб, Министерства обороны и чиновничьих кабинетов. И если бы такая группа была, то информация об этом просочилась бы в прессу. Поэтому публикация похожа на информационный вброс", — считает Борисов.Дело в том, что в Германии нельзя просто так взять и передать какое-то вооружение куда-либо, продолжил он. В немецком городе Кобленц действует Федеральное ведомство по военной технике и закупке вооружений, которое весьма бюрократизировано и мимо которого ни одна вооруженная сделка не пройдет, отметил эксперт."Это такое государство в государстве. Оно охраняется своими законами. Шольц, будучи канцлером Германии, пытался сделать ведомство более эффективным, чтобы оперативнее помогать Украине, но не получилось. Порой нужно принимать решения очень быстро, но пока они пройдут согласование по всем кабинетам, время уходит. Я уверен, что были попытки по созданию такой группы, но они, скорее всего, закончились ничем", — предположил Борисов.По словам политолога, бюрократическую систему, которая лежит в основе немецкого ведомства по закупке вооружений, пытались сломать через подозрения в коррупции. Но если бы это удалось, немецкая прокуратура давно бы возбудила множество уголовных дел, и все эти процессы стали бы достоянием общественности."Утаить это было бы невозможно. Но если коррупция есть, она системная. Она идет сверху, не снизу, поэтому ее разоблачение никому не выгодно. В коррупции подозревали даже Урсулу фон дер Ляйен. Вроде бы всё было доказано, но в итоге ничего из этого не вышло. В коррупции там замешены те, кто управляет спецслужбами и прокуратурой, поэтому никто не даст расследовать факты коррупции", — подытожил Тимофей Борисов.

https://ukraina.ru/20260905/vstupit-v-voynu-ili-vygnat-skripachey-kantsler-germanii-merts-zagnal-sebya-v-ugol--1083026503.html

https://ukraina.ru/20260905/germaniya-protiv-turistov-iz-rf-berlin-obeschaet-zakryt-rossiyanam-put-v-evropu-1083025152.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, германия, сша, фридрих мерц, дональд трамп, ес, financial times