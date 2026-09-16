Площадка ОБСЕ, "мягко говоря", не место для украинского урегулирования — постпред РФ - 16.09.2026 Украина.ру
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Площадка ОБСЕ, "мягко говоря", не место для украинского урегулирования — постпред РФ
Площадка ОБСЕ, "мягко говоря", не место для украинского урегулирования — постпред РФ - 16.09.2026 Украина.ру
Площадка ОБСЕ, "мягко говоря", не место для украинского урегулирования — постпред РФ
Некоторые страны Евросоюза испытывают иллюзии о возможном участии Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в процессе урегулирования на Украине — это, "мягко говоря" не гарантировано, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Об этом 16 сентября пишет РИА Новости
2026-09-16T06:55
2026-09-16T06:55
украина.ру
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мид рф
дмитрий полянский
обсе
мария захарова
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ес
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Дипломат рассказал агентству, что некоторые страны — члены организации "пытаются прощупать почву нашей гибкости"."Но венская площадка не является площадкой для обсуждения путей украинского урегулирования, никто "вторую переговорную дорожку" по этим вопросам здесь не создаёт", — заверил Полянский.Он также отметил убеждённость некоторых стран на площадке ОБСЕ, что "этой организации гарантирована какая-то роль"."Не знаю, на чем основаны эти их убеждения, на мой взгляд, это, мягко говоря, совершенно не гарантировано с учетом "послужного списка" нашей организации… пока венская площадка используется Евросоюзом лишь для транслирования "всепогодной" поддержки Украины", — добавил постпред.13 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возобновление трёхсторонних, с участие США и представителей киевского режима, переговоров по Украине уже в октябре. При этом он отмечал, что участие в контактах европейцев может осложнить переговорный процесс. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Европа провалила все свои шансы участвовать в урегулировании конфликта.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что гибридная война Запада против России и украинский кризис, как её непосредственное проявление, подвели черту под попытками реализовать модель безопасности с опорой на евроатлантические механизмы — НАТО и ОБСЕ.Подробнее на эту тему - в материале Анны Черкасовой и Кристины Черкасовой "Евразийские решения" — и без западной опеки: Захарова о новой реальности.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, мид рф, дмитрий полянский, обсе, мария захарова, дмитрий песков, ес, нато, украина, сша, война на украине, переговоры по украине 2026, европа, запад, русофобия, международные отношения, международная политика, новости, киев, киевский режим
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Площадка ОБСЕ, "мягко говоря", не место для украинского урегулирования — постпред РФ

06:55 16.09.2026
 
© AP / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© AP / John Minchillo
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Некоторые страны Евросоюза испытывают иллюзии о возможном участии Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в процессе урегулирования на Украине — это, "мягко говоря" не гарантировано, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Об этом 16 сентября пишет РИА Новости
Дипломат рассказал агентству, что некоторые страны — члены организации "пытаются прощупать почву нашей гибкости".
"Но венская площадка не является площадкой для обсуждения путей украинского урегулирования, никто "вторую переговорную дорожку" по этим вопросам здесь не создаёт", — заверил Полянский.
Он также отметил убеждённость некоторых стран на площадке ОБСЕ, что "этой организации гарантирована какая-то роль".
"Не знаю, на чем основаны эти их убеждения, на мой взгляд, это, мягко говоря, совершенно не гарантировано с учетом "послужного списка" нашей организации… пока венская площадка используется Евросоюзом лишь для транслирования "всепогодной" поддержки Украины", — добавил постпред.
13 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возобновление трёхсторонних, с участие США и представителей киевского режима, переговоров по Украине уже в октябре. При этом он отмечал, что участие в контактах европейцев может осложнить переговорный процесс. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Европа провалила все свои шансы участвовать в урегулировании конфликта.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что гибридная война Запада против России и украинский кризис, как её непосредственное проявление, подвели черту под попытками реализовать модель безопасности с опорой на евроатлантические механизмы — НАТО и ОБСЕ.
Подробнее на эту тему - в материале Анны Черкасовой и Кристины Черкасовой "Евразийские решения" — и без западной опеки: Захарова о новой реальности.
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