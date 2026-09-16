https://ukraina.ru/20260916/ploschadka-obse-myagko-govorya-ne-mesto-dlya-ukrainskogo-uregulirovaniya--postpred-rf-1083221392.html

Площадка ОБСЕ, "мягко говоря", не место для украинского урегулирования — постпред РФ

Площадка ОБСЕ, "мягко говоря", не место для украинского урегулирования — постпред РФ - 16.09.2026 Украина.ру

Площадка ОБСЕ, "мягко говоря", не место для украинского урегулирования — постпред РФ

Некоторые страны Евросоюза испытывают иллюзии о возможном участии Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в процессе урегулирования на Украине — это, "мягко говоря" не гарантировано, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Об этом 16 сентября пишет РИА Новости

2026-09-16T06:55

2026-09-16T06:55

2026-09-16T06:55

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Дипломат рассказал агентству, что некоторые страны — члены организации "пытаются прощупать почву нашей гибкости"."Но венская площадка не является площадкой для обсуждения путей украинского урегулирования, никто "вторую переговорную дорожку" по этим вопросам здесь не создаёт", — заверил Полянский.Он также отметил убеждённость некоторых стран на площадке ОБСЕ, что "этой организации гарантирована какая-то роль"."Не знаю, на чем основаны эти их убеждения, на мой взгляд, это, мягко говоря, совершенно не гарантировано с учетом "послужного списка" нашей организации… пока венская площадка используется Евросоюзом лишь для транслирования "всепогодной" поддержки Украины", — добавил постпред.13 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возобновление трёхсторонних, с участие США и представителей киевского режима, переговоров по Украине уже в октябре. При этом он отмечал, что участие в контактах европейцев может осложнить переговорный процесс. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Европа провалила все свои шансы участвовать в урегулировании конфликта.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что гибридная война Запада против России и украинский кризис, как её непосредственное проявление, подвели черту под попытками реализовать модель безопасности с опорой на евроатлантические механизмы — НАТО и ОБСЕ.Подробнее на эту тему - в материале Анны Черкасовой и Кристины Черкасовой "Евразийские решения" — и без западной опеки: Захарова о новой реальности.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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