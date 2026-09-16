Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 16.09.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 16.09.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 2:00 мск 16 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-09-16T02:00
2026-09-16T02:00
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 15 сентября и в ночь на 16 сентября объявлялась в Краснодарском крае, в Крыму и Севастополе, в Ростовской, Запорожской, Калужской, Московской, Брянской, Орловской областях, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Запорожской, Волгоградской, Ростовской, Херсонской, Брянской областях, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА также объявлялась в районе Крымского моста, Керченского полуострова и Таманского полуострова."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Смоленской, Калужской, Орловской, Белгородской областях, в Адыгее.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА в ночь на 16 сентября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Сочи (21:34 мск), Геленджика (дополнительные, 22:00 мск).Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что интенсивность налётов БПЛА дальнего действия на Россию за сутки снизилась более чем в два раза.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, краснодарский край, крым, севастополь, ростовская область, запорожская область, калужская область, московская область, брянская область, орловская область, лнр, днр, крымский мост, волгоградская область, херсонская область, смоленск, белгородская область, сочи, геленджик, росавиация, аэропорты, аэропорт, ограничения, опасность, угроза, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, пво
Украина.ру, Россия, краснодарский край, Крым, Севастополь, Ростовская область, Запорожская область, Калужская область, Московская область, Брянская область, Орловская область, ЛНР, ДНР, Крымский мост, Волгоградская область, Херсонская область, Смоленск, Белгородская область, Сочи, Геленджик, Росавиация, аэропорты, аэропорт, ограничения, опасность, угроза, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, атака Украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация, ПВО

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

02:00 16.09.2026
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 2:00 мск 16 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 15 сентября и в ночь на 16 сентября объявлялась в Краснодарском крае, в Крыму и Севастополе, в Ростовской, Запорожской, Калужской, Московской, Брянской, Орловской областях, в ЛНР и ДНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Запорожской, Волгоградской, Ростовской, Херсонской, Брянской областях, в ЛНР и ДНР.
Тревога по БПЛА также объявлялась в районе Крымского моста, Керченского полуострова и Таманского полуострова.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Смоленской, Калужской, Орловской, Белгородской областях, в Адыгее.
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
Росавиация из-за тревоги по БПЛА в ночь на 16 сентября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Сочи (21:34 мск), Геленджика (дополнительные, 22:00 мск).
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что интенсивность налётов БПЛА дальнего действия на Россию за сутки снизилась более чем в два раза.
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02:00Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
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