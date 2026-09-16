https://ukraina.ru/20260916/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1083220061.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 16.09.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 2:00 мск 16 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-09-16T02:00

2026-09-16T02:00

2026-09-16T02:00

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 15 сентября и в ночь на 16 сентября объявлялась в Краснодарском крае, в Крыму и Севастополе, в Ростовской, Запорожской, Калужской, Московской, Брянской, Орловской областях, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Запорожской, Волгоградской, Ростовской, Херсонской, Брянской областях, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА также объявлялась в районе Крымского моста, Керченского полуострова и Таманского полуострова."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Смоленской, Калужской, Орловской, Белгородской областях, в Адыгее.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА в ночь на 16 сентября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Сочи (21:34 мск), Геленджика (дополнительные, 22:00 мск).Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что интенсивность налётов БПЛА дальнего действия на Россию за сутки снизилась более чем в два раза.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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