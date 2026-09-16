https://ukraina.ru/20260916/konets-sveta-blizok-deystvitelno-li-ii-zakhvatit-internet-i-porabotit-chelovechestvo-1083215697.html

"Конец света близок": действительно ли ИИ захватит интернет и поработит человечество

"Конец света близок": действительно ли ИИ захватит интернет и поработит человечество - 16.09.2026 Украина.ру

"Конец света близок": действительно ли ИИ захватит интернет и поработит человечество

Глава OpenAI Сэм Альтман публично сравнил разработку нейросетей с созданием атомного оружия и потребовал тотального государственного контроля над индустрией. В интервью журналу Fortune предприниматель даже заявил, что перенес запланированный выход OpenAI на биржу — все ради "спасения человеческой цивилизации"

2026-09-16T08:02

2026-09-16T08:02

2026-09-16T08:02

эксклюзив

сша

россия

китай

пентагон

ии (искусственный интеллект)

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Нам предлагают "купить" красивую историю о том, как предприниматели из Кремниевой долины отказываются от миллиардов во имя всеобщего блага. Конечно, мы в это не верим — а заодно объясняем, зачем разработчики ИИ пугают нас концом света и сколько на этом заработают.Когда конец света становится товаромЕсли продавец в любом нормальном магазине заявит, что продает отравленную еду, на него тут же вызовут наряд полиции. Но на AI-стартапы эта логика не работает — здесь все в точности наоборот: чем громче ты заявляешь о том, что твой очередной комок цифровых нейронов способен устроить тотальный блэкаут и истребить все человечество на сдачу, тем выше шанс получить еще десяток миллиардов долларов инвестиций.ИИ — это больше, чем просто очередная программа для компьютера. ПО имеет вполне предсказуемую и понятную ценность — ее можно оценить, здраво прикинуть перспективы от возможных вложений. Здесь действуют вполне понятные механизмы оценки бизнеса и понятные коэффициенты для тех, кто пожелает бизнес выкупить.Но угроза планетарной катастрофы умножает ценность стартапа практически до бесконечности — и, похоже, разработчики нейросетей этим нагло пользуются. Когда один разработчик намекает на зарождение души у их модели, а другой сравнивает свое творение с термоядерным зарядом, уже начинают действовать другие законы. Поняв, что для большинства инвесторов ИИ слишком сложен и непознаваем, разработчики начали продавать даже не сам продукт, а что-то вроде билета на Ноев ковчег — "купи долю в бизнесе сейчас, и в будущем наш искусственный интеллект тебя пощадит".Но при этом ни один предсказатель электронного апокалипсиса не закрыл серверы и не обесточил дата-центры. Дарио Амодеи из Anthropic выступает на саммитах G7 с призывами притормозить прогресс, но конвейер его собственной фирмы продолжает крутиться круглосуточно, а новые флагманские модели выходят так часто, что следить за обновлениями становится физически сложно.Неожиданный удар по РоссииВот только на практике, как мы уже отмечали, подобные пугалки со стороны монополистов преследуют простейшую цель — остаться монополистами любой ценой.Именно это провернули технологические монополии с американскими и европейскими законами. Главные игроки годами лоббировали правила, по которым любая модель сложнее определенного вычислительного порога объявляется зоной риска. Проверки, бюрократические согласования, многомиллионные аудиты и государственные лицензии привязали к числу математических операций процессоров.Гиганты уровня Microsoft спокойно оплачивают штаты из сотен юристов, пишущих тонны отчетов для министерств. Но если группа талантливых инженеров в подвале соберет собственный открытый алгоритм на свободных чипах, закон немедленно объявит их потенциальными террористами. Корпорациям жизненно необходимо задушить открытое программное обеспечение, ведь бесплатные открытые модели выложены в сеть и работают прямо на домашнем компьютере любого грамотного школьника.Если обычный человек может бесплатно скачать себе на флешку инструмент, способный переводить чертежи или писать рабочие программы, монополия рушится. Продавать подписку по 20 долларов в месяц за доступ к сайту становится тяжело, когда аналогичный код лежит в открытом доступе даром. Законы против судного дня пишутся не для защиты рядовых граждан от взбунтовавшихся тостеров. Их цель состоит в полном уничтожении бесплатной альтернативы, чтобы доступ к вычислениям распределялся строго по талонам трех утвержденных монополистов.Такой расклад сил в индустрии становится крайне невыгоден для российских разработчиков. Так, например, российский "Сбер", разработчик языковой модели GigaChat и диффузионной (генератора картинок) Kandinsky, оказывается в уязвимом положении: отечественные ИИ-инженеры принципиально пошли по пути открытой разработки и опубликовали свои модели и веса на общих площадках, например HuggingFace. В картине мира Сэма Альтмана и Дарио Амодеи для них просто нет места. С аналогичной угрозой сталкивается и Китай: открытые модели вроде Kimi, DeepSeek или Qwen под давлением американских лоббистов могут попросту оказаться вне закона, а значит — отрезанными от наиболее насыщенных финансами мировых рынков.Только не смотрите в отчетыЕще одна причина столь громких заявлений о конце света — банальный страх того, что кто-то решит задаться денежным вопросом. Летом стали известны аудированные финансовые результаты OpenAI за прошлый год. И результаты эти оптимизма не внушают.Компания умудрилась выручить 13 млрд долларов… потратив при этом 34. Итоговый чистый убыток за календарный год пробил отметку в 38 млрд долларов. В нормальной экономике такое предприятие банкротят за пару месяцев, а директора отправляют под суд за растрату.При этом около 17 млрд долларов утекли обратно корпорации Microsoft в виде платы за аренду серверных мощностей. Получается, крупные технологические фонды вливают миллиарды в OpenAI, а те немедленно сжигают их на серверах тех же самых корпораций. Абсолютно каждый запрос в чат-бот прямо сейчас загоняет компанию Альтмана в глубокий минус.Чтобы ответить вам на вопрос о рецепте шарлотки или сгенерировать картинку с собакой, сложнейший кластер из десятков тысяч плат пожирает киловатты энергии и требует охлаждения миллионами литров воды. Звучит безумно — и Альтман с Амодеи это понимают, а потом оттягивают момент, когда с них истребуют возврата вложенных средств.Спасение для таких компаний находится только в одном — в гособоронзаказе и госконтрактах. OpenAI и Google DeepMind уже давно заключили с Пентагоном многомиллионные контракты на внедрение ИИ в логистику, документооборот и обработку разведданных. Еще до открытого конфликта с президентом США Дональдом Трампом по той же дороге пошла Anthropic: она официально объединила усилия с Palantir и оборонным подразделением Amazon, чтобы продавать свои языковые системы разведсообществу США. Модель подключили к секретным серверам военного уровня, где она обрабатывает оперативные разведданные и помогает офицерам принимать решения об ударах в зонах боевых действий.Рынок не обманешьЧтобы выйти на открытые публичные торги, любая компания обязана подать в надзорные органы специальный проспект по форме S-1. В этом документе запрещено врать под страхом тюремного заключения. Приходится открывать каждую строчку расходов, называть реальную стоимость каждого привлеченного пользователя, раскрывать кабальные условия договоров с поставщиками облаков и честно писать, когда бизнес выйдет в плюс.Появление аудированного баланса с убытком в десятки миллиардов долларов стало бы для OpenAI просто актом финансового самоубийства. Не столь очарованные всем с припиской "AI" дельцы и спекулянты быстро сообразили бы, что перед ними очередной рыночный пузырь, готовый лопнуть в любой момент. И тогда заявленная Альтманом оценка компании в 300 млрд долларов испарилась бы за несколько часов одной торговой сессии — OpenAI просто не выживет на бирже в условиях честной конкуренции на рынке ценных бумаг.Это вам не закрытие тусовки отдельно взятых инвесторов, которым легко пустить пыль в глаза. Шейхи Залива и японские фонды дают миллиарды под честное слово гиков-харизматиков и пока еще верят в сказки о создании рукотворного сверхразума.За чей счет банкет?А самое смешное — вся эта грандиозная машина запугивания обывателя финансируется из его же кармана. Энергетические компании перегружают подстанции ради обеспечения мегаваттами дата-центров. В ряде американских штатов тарифы на электричество для обычных домовладений и заводских цехов поползли вверх, потому что прожорливые дата-центры скупают мощности целыми атомными блоками. Политики уже всерьез обсуждают государственные гарантии и льготные кредиты для ИИ-компаний, приравнивая их к объектам стратегической инфраструктуры. А каждая "льгота" — это еще плюс процентик-другой к сумме налогов.Никакого восстания машин на горизонте нет и не будет — зато есть кучка гениальных темщиков, оседлавших передовую математику и успешно продающих обывателям первобытный страх. Простой совет: если вас пугают концом света, проверьте, разверзлись ли хляби небесные. Если не разверзлись, задайтесь вопросом, кто сейчас пытается вас надуть?

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https://ukraina.ru/20260805/amerikanskiy-ii-sbezhal-i-skoro-mozhet-okazatsya-na-ukraine-1082211652.html

https://ukraina.ru/20260904/rossiyskie-drony-s-ii-stali-novym-koshmarom-dlya-kieva-na-ukraine-panika-1083009512.html

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Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

эксклюзив, сша, россия, китай, пентагон, ии (искусственный интеллект)