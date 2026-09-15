БПЛА ВСУ дважды сбросили боеприпасы на школу в Херсонской области - губернатор - 15.09.2026 Украина.ру
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БПЛА ВСУ дважды сбросили боеприпасы на школу в Херсонской области - губернатор
БПЛА ВСУ дважды сбросили боеприпасы на школу в Херсонской области - губернатор - 15.09.2026 Украина.ру
БПЛА ВСУ дважды сбросили боеприпасы на школу в Херсонской области - губернатор
Очередное военное преступление киевского режима зафиксировано в Херсонской области - там дроны атаковали школу. Об этом 15 сентября сообщил губернатор российского региона Владимир Сальдо
2026-09-15T15:44
2026-09-15T15:44
новости
херсонская область
владимир сальдо
всу
мирные жители
новороссия
военные преступления
атака бпла
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"Враг ударил по школе в Алешкинском округе, - сообщил Сальдо. - Ночью в Великих Копанях противник дважды сбросил боеприпасы с БПЛА на здание школы. Занятия в ней не проводились: там идёт ремонт по федеральной программе "Специальный инвестиционный проект".По словам губернатора, украинскими дронами повреждены кровля и окна."К счастью, жертв и пострадавших среди мирных жителей нет", - отметил глава области в своём телеграм-канале.Весной, в ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками самолетного типа по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета.В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один сотрудник. Погиб 21 человек. Это должен был быть первый выпуск университета с начала специальной военной операции.Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее самым крупным и бесчеловечным актом в истории республики, при котором погибло так много детей. Западные медиахолдинги отказались присылать своих корреспондентов по приглашению российских властей на место трагедии. Также в новостях: Киевский режим с особым цинизмом атаковал ЗАЭС - МИД РФАктуальное интервью: Ростислав Ищенко: Европа сделала ставку на важный инструмент в борьбе с Россией, но он перестал работатьВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, херсонская область, владимир сальдо, всу, мирные жители, новороссия, военные преступления, атака бпла
Новости, Херсонская область, Владимир Сальдо, ВСУ, мирные жители, Новороссия, Военные преступления, атака БПЛА

БПЛА ВСУ дважды сбросили боеприпасы на школу в Херсонской области - губернатор

15:44 15.09.2026
 
© Фото : Владимир Сальдо / Telegram
- РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© Фото : Владимир Сальдо / Telegram
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Очередное военное преступление киевского режима зафиксировано в Херсонской области - там дроны атаковали школу. Об этом 15 сентября сообщил губернатор российского региона Владимир Сальдо
"Враг ударил по школе в Алешкинском округе, - сообщил Сальдо. - Ночью в Великих Копанях противник дважды сбросил боеприпасы с БПЛА на здание школы. Занятия в ней не проводились: там идёт ремонт по федеральной программе "Специальный инвестиционный проект".

По словам губернатора, украинскими дронами повреждены кровля и окна.
"К счастью, жертв и пострадавших среди мирных жителей нет", - отметил глава области в своём телеграм-канале.
Весной, в ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками самолетного типа по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета.
В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один сотрудник. Погиб 21 человек. Это должен был быть первый выпуск университета с начала специальной военной операции.
Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее самым крупным и бесчеловечным актом в истории республики, при котором погибло так много детей. Западные медиахолдинги отказались присылать своих корреспондентов по приглашению российских властей на место трагедии.
Также в новостях: Киевский режим с особым цинизмом атаковал ЗАЭС - МИД РФ
Актуальное интервью: Ростислав Ищенко: Европа сделала ставку на важный инструмент в борьбе с Россией, но он перестал работать
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