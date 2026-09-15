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БПЛА ВСУ дважды сбросили боеприпасы на школу в Херсонской области - губернатор

БПЛА ВСУ дважды сбросили боеприпасы на школу в Херсонской области - губернатор - 15.09.2026 Украина.ру

БПЛА ВСУ дважды сбросили боеприпасы на школу в Херсонской области - губернатор

Очередное военное преступление киевского режима зафиксировано в Херсонской области - там дроны атаковали школу. Об этом 15 сентября сообщил губернатор российского региона Владимир Сальдо

2026-09-15T15:44

2026-09-15T15:44

2026-09-15T15:44

новости

херсонская область

владимир сальдо

всу

мирные жители

новороссия

военные преступления

атака бпла

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"Враг ударил по школе в Алешкинском округе, - сообщил Сальдо. - Ночью в Великих Копанях противник дважды сбросил боеприпасы с БПЛА на здание школы. Занятия в ней не проводились: там идёт ремонт по федеральной программе "Специальный инвестиционный проект".По словам губернатора, украинскими дронами повреждены кровля и окна."К счастью, жертв и пострадавших среди мирных жителей нет", - отметил глава области в своём телеграм-канале.Весной, в ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками самолетного типа по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета.В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один сотрудник. Погиб 21 человек. Это должен был быть первый выпуск университета с начала специальной военной операции.Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее самым крупным и бесчеловечным актом в истории республики, при котором погибло так много детей. Западные медиахолдинги отказались присылать своих корреспондентов по приглашению российских властей на место трагедии. Также в новостях: Киевский режим с особым цинизмом атаковал ЗАЭС - МИД РФАктуальное интервью: Ростислав Ищенко: Европа сделала ставку на важный инструмент в борьбе с Россией, но он перестал работатьВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, херсонская область, владимир сальдо, всу, мирные жители, новороссия, военные преступления, атака бпла