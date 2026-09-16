В Белгородской области при атаках беспилотников ВСУ погиб мирный житель, ранены три человека - 16.09.2026 Украина.ру
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В Белгородской области при атаках беспилотников ВСУ погиб мирный житель, ранены три человека
В Белгородской области при атаках беспилотников ВСУ погиб мирный житель, ранены три человека - 16.09.2026 Украина.ру
В Белгородской области при атаках беспилотников ВСУ погиб мирный житель, ранены три человека
В селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погиб мирный житель. Об этом оперативный штаб региона в ночь на 16 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-09-16T01:19
2026-09-16T01:26
украина.ру
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белгородская область
белгород
шебекино
обстрелы россии сегодня
fpv-дрон
бпла
бпла сегодня
атака бпла
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По его данным, во второй половине дня 15 сентября в результате атак БПЛА на Белгородскую область ранения получили ещё три человека."В Грайворонском округе в результате атаки со стороны ВСУ погиб мирный житель. В селе Смородино вследствие сброса взрывного устройства с беспилотника мужчина получил тяжёлые ранения и скончался на месте. Выражаем соболезнования его родным и близким. Информация о повреждениях уточняется", — говорится в сообщении оперштаба от 22:26 мск.Кроме того, в Грайворонском округе в хуторе Масычево дрон атаковал автомобиль."Двоих мужчин доставили в Грайворонскую ЦРБ. У одного диагностированы осколочные ранения голени и стопы, у другого, предварительно, акубаротравма. После оказания помощи пострадавшие будут направлены в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено", — говорится в сообщении оперштаба от 13:55 мск.Также в селе Знаменка Валуйского округа удар БПЛА повредил кузов автомобиля, в городе Валуйки — объект транспортной инфраструктуры. В селе Казинка FPV-дрон ударил по социальному объекту — пробита кровля. В городе Шебекино в результате взрыва дрона огнём уничтожен автомобиль.Позже поступила информация, что в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в городе Шебекино Белгородской области получил минно-взрывную травму мужчина."В городскую больницу №2 г. Белгорода госпитализирован мужчина с минно-взрывной травмой, полученной в результате атаки дрона на автомобиль в городе Шебекино. В городе Шебекино в результате удара FPV-дрона по территории предприятия загорелся грузовой автомобиль — возгорание потушено", — сообщает оперштаб в 15:48 мск.Кроме того, что в селе Погромец Волоконовского округа от атак FPV-дронов оказался повреждён инфраструктурный объект, в Валуйском округе в поселке Дальний при детонации БПЛА повреждены окна в социальном объекте, а в селе Углово — также повреждён инфраструктурный объект. В городе Грайворон при атаке дрона повреждён частный дом.Ранее сообщалось, что БПЛА ВСУ дважды сбросили боеприпасы на школу в Херсонской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, белгородская область, белгород, шебекино, обстрелы россии сегодня, fpv-дрон, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, всу, вооруженные силы украины, мирные жители, военные преступления, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Белгородская область, Белгород, Шебекино, обстрелы России сегодня, fpv-дрон, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, мирные жители, Военные преступления, СВО, Спецоперация

В Белгородской области при атаках беспилотников ВСУ погиб мирный житель, ранены три человека

01:19 16.09.2026 (обновлено: 01:26 16.09.2026)
 
© РИА Новости . Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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В селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погиб мирный житель. Об этом оперативный штаб региона в ночь на 16 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
По его данным, во второй половине дня 15 сентября в результате атак БПЛА на Белгородскую область ранения получили ещё три человека.
"В Грайворонском округе в результате атаки со стороны ВСУ погиб мирный житель. В селе Смородино вследствие сброса взрывного устройства с беспилотника мужчина получил тяжёлые ранения и скончался на месте. Выражаем соболезнования его родным и близким. Информация о повреждениях уточняется", — говорится в сообщении оперштаба от 22:26 мск.
Кроме того, в Грайворонском округе в хуторе Масычево дрон атаковал автомобиль.
"Двоих мужчин доставили в Грайворонскую ЦРБ. У одного диагностированы осколочные ранения голени и стопы, у другого, предварительно, акубаротравма. После оказания помощи пострадавшие будут направлены в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено", — говорится в сообщении оперштаба от 13:55 мск.
Также в селе Знаменка Валуйского округа удар БПЛА повредил кузов автомобиля, в городе Валуйки — объект транспортной инфраструктуры. В селе Казинка FPV-дрон ударил по социальному объекту — пробита кровля. В городе Шебекино в результате взрыва дрона огнём уничтожен автомобиль.
Позже поступила информация, что в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в городе Шебекино Белгородской области получил минно-взрывную травму мужчина.
"В городскую больницу №2 г. Белгорода госпитализирован мужчина с минно-взрывной травмой, полученной в результате атаки дрона на автомобиль в городе Шебекино. В городе Шебекино в результате удара FPV-дрона по территории предприятия загорелся грузовой автомобиль — возгорание потушено", — сообщает оперштаб в 15:48 мск.
Кроме того, что в селе Погромец Волоконовского округа от атак FPV-дронов оказался повреждён инфраструктурный объект, в Валуйском округе в поселке Дальний при детонации БПЛА повреждены окна в социальном объекте, а в селе Углово — также повреждён инфраструктурный объект. В городе Грайворон при атаке дрона повреждён частный дом.
Ранее сообщалось, что БПЛА ВСУ дважды сбросили боеприпасы на школу в Херсонской области.
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