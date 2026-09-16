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Минобороны РФ: интенсивность налётов БПЛА на Россию за сутки снизилась более чем в два раза

Минобороны РФ: интенсивность налётов БПЛА на Россию за сутки снизилась более чем в два раза - 16.09.2026 Украина.ру

Минобороны РФ: интенсивность налётов БПЛА на Россию за сутки снизилась более чем в два раза

Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 22 украинских беспилотника, за сутки — 244. Об этом Минобороны РФ вечером 15 сентября сообщило в своём телеграм-канале

2026-09-16T00:35

2026-09-16T00:35

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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов проводится ночью."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской областей и над акваторией Чёрного моря.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 14 сентября до 8:00 мск 15 сентября, над территориями Крыма, Татарстана, Орловской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Брянской, Ростовской, Курской, Липецкой, Рязанской, Саратовской, Самарской, Калужской, Ульяновской областей и Чёрного моря были сбиты 222 украинских беспилотников.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами было уничтожено 244 украинских ударных БПЛА дальнего действия, что в 2,3 раза меньше показателя предыдущего периода.Ранее сообщалось, что за предшествующий день силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 173 украинских беспилотника, за сутки — 572.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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