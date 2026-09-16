Минобороны РФ: интенсивность налётов БПЛА на Россию за сутки снизилась более чем в два раза - 16.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260916/minoborony-rf-intensivnost-naltov-bpla-na-rossiyu-za-sutki-snizilas-bolee-chem-v-dva-raza-1083219664.html
Минобороны РФ: интенсивность налётов БПЛА на Россию за сутки снизилась более чем в два раза
Минобороны РФ: интенсивность налётов БПЛА на Россию за сутки снизилась более чем в два раза - 16.09.2026 Украина.ру
Минобороны РФ: интенсивность налётов БПЛА на Россию за сутки снизилась более чем в два раза
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 22 украинских беспилотника, за сутки — 244. Об этом Минобороны РФ вечером 15 сентября сообщило в своём телеграм-канале
2026-09-16T00:35
2026-09-16T00:35
украина.ру
россия
крым
черное море
брянская область
калужская область
смоленск
татарстан
орловская область
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/12/1082577154_0:70:1350:829_1920x0_80_0_0_139934878bf7be032669b38a24b752e8.jpg
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов проводится ночью."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской областей и над акваторией Чёрного моря.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 14 сентября до 8:00 мск 15 сентября, над территориями Крыма, Татарстана, Орловской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Брянской, Ростовской, Курской, Липецкой, Рязанской, Саратовской, Самарской, Калужской, Ульяновской областей и Чёрного моря были сбиты 222 украинских беспилотников.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами было уничтожено 244 украинских ударных БПЛА дальнего действия, что в 2,3 раза меньше показателя предыдущего периода.Ранее сообщалось, что за предшествующий день силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 173 украинских беспилотника, за сутки — 572.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
крым
черное море
брянская область
калужская область
смоленск
татарстан
орловская область
белгородская область
воронежская область
ростовская область
курская область
липецк
рязанская область
саратовская область
ульяновская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/12/1082577154_74:0:1274:900_1920x0_80_0_0_1f63a6b339480de39b9e6f68ff38216e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, крым, черное море, брянская область, калужская область, смоленск, татарстан, орловская область, белгородская область, воронежская область, ростовская область, курская область, липецк, рязанская область, саратовская область, ульяновская область, минобороны рф, пво, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Россия, Крым, Черное море, Брянская область, Калужская область, Смоленск, Татарстан, Орловская область, Белгородская область, Воронежская область, Ростовская область, Курская область, Липецк, Рязанская область, Саратовская область, Ульяновская область, Минобороны РФ, ПВО, СВО, Спецоперация, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Минобороны РФ: интенсивность налётов БПЛА на Россию за сутки снизилась более чем в два раза

00:35 16.09.2026
 
© РИА Новости . Михаил ФомичевРабота войск ПВО
Работа войск ПВО - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Читать в
ДзенTelegram
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 22 украинских беспилотника, за сутки — 244. Об этом Минобороны РФ вечером 15 сентября сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов проводится ночью.
"В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской областей и над акваторией Чёрного моря.
По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 14 сентября до 8:00 мск 15 сентября, над территориями Крыма, Татарстана, Орловской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Брянской, Ростовской, Курской, Липецкой, Рязанской, Саратовской, Самарской, Калужской, Ульяновской областей и Чёрного моря были сбиты 222 украинских беспилотников.
Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами было уничтожено 244 украинских ударных БПЛА дальнего действия, что в 2,3 раза меньше показателя предыдущего периода.
Ранее сообщалось, что за предшествующий день силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 173 украинских беспилотника, за сутки — 572.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияКрымЧерное мореБрянская областьКалужская областьСмоленскТатарстанОрловская областьБелгородская областьВоронежская областьРостовская областьКурская областьЛипецкРязанская областьСаратовская областьУльяновская областьМинобороны РФПВОСВОСпецоперацияБПЛАБПЛА сегодняатака БПЛАбеспилотникибеспилотники сегодняатака Украины сегодняобстрелы России сегодняВСУВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
02:00Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:19В Белгородской области при атаках беспилотников ВСУ погиб мирный житель, ранены три человека
00:35Минобороны РФ: интенсивность налётов БПЛА на Россию за сутки снизилась более чем в два раза
19:59Правительство Украины запланировало больше расходов на пропаганду в 2027 году, на выборы денег нет
19:18СБУ пишет в телеграм-канале от имени политзаключённого Кирилла Молчанова
19:00Зрада Экспресс: генпрокурор Шрёдингера. Как Кравченко решил обмануть украинский народ и НАБУ
18:43О жизни главного вуза Мелитополя, история одной песни. 15 сентября 2026 года, вечерний эфир 53:49
18:35Драпатый рассказал Зеленскому про "реактивного шахеда"
18:30ВС РФ "закапывают" ВСУ в Красном Лимане, "Герани" поразили пункт пропуска "Ягодин". Итоги 15 сентября
18:30Иван Скориков: Россия нашла способ сделать так, что украинцы будут готовы завершить войну на ее условиях
18:04"Цифровой концлагерь нового рубля". Почему российские деньги заняли умы иноагентов
18:03Оргии и ужасы СССР: в какую историю теперь должны верить украинцы
17:52Зеленский обещает защиту АЗС, дорог и критических предприятий
17:30Война пойдёт другими методами и будет очень короткой! Куликов о готовности Европы к конфликту с Россией
17:25Украинский пограничник предал сослуживца, помогавшего сбежать в ЕС за $15 тыс
17:03Стреляют друг в друга и сливают своих: противостояние силовиков ведет Украину к военному перевороту
16:09В Киеве будут судить мошенника, обещавшего "бронь" за $25 тыс
16:08Браслет натёр: Ермаку смягчили меру пресечения
16:03"Противник – бывшие азовцы"*: что происходит на фронте возле Красного Лимана
16:00Набат, который приняли в штыки. О романе "Чего же ты хочешь?"
Лента новостейМолния