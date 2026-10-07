Ночная атака и дневное "затишье": Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки БПЛА - 07.10.2026 Украина.ру
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Ночная атака и дневное "затишье": Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки БПЛА
Ночная атака и дневное "затишье": Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки БПЛА - 07.10.2026 Украина.ру
Ночная атака и дневное "затишье": Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки БПЛА
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 110 украинских беспилотников, за сутки — 978. Об этом Минобороны РФ вечером 6 октября сообщило в своём телеграм-канале
2026-10-07T02:05
2026-10-07T02:05
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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Прошлой ночью силы ПВО РФ отбили самый масштабный с начала месяца налёт украинских дронов, после которого днём наблюдался некоторый спад активности врага."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Ростовской областей, Московского региона.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 5 октября до 8:00 мск 6 октября, над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и над акваторией Азовского моря сбиты 868 украинских беспилотников.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 978 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Подробнее о ночной атаке - в публикации Жертвы, разрушенные дома, почти тысяча БПЛА: ПВО ночью отразила рекордный налет вражеских дронов.Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 343 украинских беспилотника, за сутки — 542.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Ночная атака и дневное "затишье": Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки БПЛА

02:05 07.10.2026
 
© РИА Новости . Михаил ФомичевРабота войск ПВО
Работа войск ПВО - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 110 украинских беспилотников, за сутки — 978. Об этом Минобороны РФ вечером 6 октября сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Прошлой ночью силы ПВО РФ отбили самый масштабный с начала месяца налёт украинских дронов, после которого днём наблюдался некоторый спад активности врага.
"В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Ростовской областей, Московского региона.
По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 5 октября до 8:00 мск 6 октября, над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и над акваторией Азовского моря сбиты 868 украинских беспилотников.
Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 978 украинских ударных БПЛА дальнего действия.
Подробнее о ночной атаке - в публикации Жертвы, разрушенные дома, почти тысяча БПЛА: ПВО ночью отразила рекордный налет вражеских дронов.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 343 украинских беспилотника, за сутки — 542.
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