https://ukraina.ru/20261007/ukrainu-v-nato-ne-prinimaem-poka-rubio-v-islandii-zayavil-o-mirotvorchestve-ssha-1083652034.html
Украину в НАТО не принимаем... пока: Рубио в Исландии заявил о миротворчестве США
Украину в НАТО не принимаем... пока: Рубио в Исландии заявил о миротворчестве США - 07.10.2026 Украина.ру
Украину в НАТО не принимаем... пока: Рубио в Исландии заявил о миротворчестве США
Вопрос о включения Украины в НАТО сейчас неактуален, процесс в целом идёт не туда, а США готовы способствовать прекращению войны, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Его общение с прессой во время визита в Исландию 6 октября транслировал телеканал DWS News
2026-10-07T01:31
2026-10-07T01:31
2026-10-07T01:31
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В рамках турне госсекретаря США по нескольким европейским странам, включая Исландию, Португалию и Грецию, стороны обсуждают укрепление двустороннего сотрудничества, безопасность и экономическое взаимодействие. Не остаётся вне внимания, как минимум прессы, и конфликт на Украине."Прямо сейчас вопрос о членстве Украины в НАТО, как вы знаете, не стоит на повестке дня", — ответил Рубио журналистам в Исландии на прямой вопрос о перспективах Украины стать членом альянса.По его словам, прежде "должна быть проведена работа по выстраиванию консенсуса, чтобы была единая позиция".Он также подчеркнул, что главной задачей сейчас является прекращение "этой войны", и Соединённые Штаты могут и хотят играть в мирном урегулировании "конструктивную роль".Рубио отметил, что США, "разумеется", следят за развитием событий на Украине и видят, "что движение происходит не в том направлении".Заявление госсекретаря США по Украине прозвучало на фоне сообщений о намерении Пентагона заключить контракт с Raytheon на поставку оборудования и обслуживание комплексов Patriot для киевского режима.Напомним, министр обороны Литвы Робертас Каунас ранее подтверждал переговоры с США о размещении в республики американского ядерного оружия. Подробнее об этом - в публикации Сейм Литвы проголосовал за отмену запрета на ядерное оружие: Кремль предупредил об эскалации.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261005/ukrainu-opyat-oblomali-zelenskomu-ne-byt-dazhe-uproschennym-chlenom-es-1083617013.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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украина.ру, новости, сша, марко рубио, исландия, нато, пентагон, украина, военная помощь украине, русофобия, война на украине, сво, мир без границ
Украина.ру, Новости, США, Марко Рубио, Исландия, НАТО, Пентагон, Украина, военная помощь Украине, Русофобия, война на Украине, СВО, Мир без границ
Украину в НАТО не принимаем... пока: Рубио в Исландии заявил о миротворчестве США
Вопрос о включения Украины в НАТО сейчас неактуален, процесс в целом идёт не туда, а США готовы способствовать прекращению войны, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Его общение с прессой во время визита в Исландию 6 октября транслировал телеканал DWS News
В рамках турне госсекретаря США по нескольким европейским странам, включая Исландию, Португалию и Грецию, стороны обсуждают укрепление двустороннего сотрудничества, безопасность и экономическое взаимодействие. Не остаётся вне внимания, как минимум прессы, и конфликт на Украине.
"Прямо сейчас вопрос о членстве Украины в НАТО, как вы знаете, не стоит на повестке дня", — ответил Рубио журналистам в Исландии на прямой вопрос о перспективах Украины стать членом альянса.
По его словам, прежде "должна быть проведена работа по выстраиванию консенсуса, чтобы была единая позиция".
Он также подчеркнул, что главной задачей сейчас является прекращение "этой войны", и Соединённые Штаты могут и хотят играть в мирном урегулировании "конструктивную роль".
Рубио отметил, что США, "разумеется", следят за развитием событий на Украине и видят, "что движение происходит не в том направлении".
Заявление госсекретаря США по Украине прозвучало на фоне сообщений о намерении Пентагона заключить контракт с Raytheon на поставку оборудования и обслуживание комплексов Patriot для киевского режима.
Напомним, министр обороны Литвы Робертас Каунас ранее подтверждал переговоры с США о размещении в республики американского ядерного оружия. Подробнее об этом - в публикации Сейм Литвы проголосовал за отмену запрета на ядерное оружие: Кремль предупредил об эскалации. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.