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Украину в НАТО не принимаем... пока: Рубио в Исландии заявил о миротворчестве США

Украину в НАТО не принимаем... пока: Рубио в Исландии заявил о миротворчестве США - 07.10.2026 Украина.ру

Украину в НАТО не принимаем... пока: Рубио в Исландии заявил о миротворчестве США

Вопрос о включения Украины в НАТО сейчас неактуален, процесс в целом идёт не туда, а США готовы способствовать прекращению войны, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Его общение с прессой во время визита в Исландию 6 октября транслировал телеканал DWS News

2026-10-07T01:31

2026-10-07T01:31

2026-10-07T01:31

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В рамках турне госсекретаря США по нескольким европейским странам, включая Исландию, Португалию и Грецию, стороны обсуждают укрепление двустороннего сотрудничества, безопасность и экономическое взаимодействие. Не остаётся вне внимания, как минимум прессы, и конфликт на Украине."Прямо сейчас вопрос о членстве Украины в НАТО, как вы знаете, не стоит на повестке дня", — ответил Рубио журналистам в Исландии на прямой вопрос о перспективах Украины стать членом альянса.По его словам, прежде "должна быть проведена работа по выстраиванию консенсуса, чтобы была единая позиция".Он также подчеркнул, что главной задачей сейчас является прекращение "этой войны", и Соединённые Штаты могут и хотят играть в мирном урегулировании "конструктивную роль".Рубио отметил, что США, "разумеется", следят за развитием событий на Украине и видят, "что движение происходит не в том направлении".Заявление госсекретаря США по Украине прозвучало на фоне сообщений о намерении Пентагона заключить контракт с Raytheon на поставку оборудования и обслуживание комплексов Patriot для киевского режима.Напомним, министр обороны Литвы Робертас Каунас ранее подтверждал переговоры с США о размещении в республики американского ядерного оружия. Подробнее об этом - в публикации Сейм Литвы проголосовал за отмену запрета на ядерное оружие: Кремль предупредил об эскалации.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261005/ukrainu-opyat-oblomali-zelenskomu-ne-byt-dazhe-uproschennym-chlenom-es-1083617013.html

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