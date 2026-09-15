"Противник – бывшие азовцы"*: что происходит на фронте возле Красного Лимана - 15.09.2026 Украина.ру
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"Противник – бывшие азовцы"*: что происходит на фронте возле Красного Лимана
"Противник – бывшие азовцы"*: что происходит на фронте возле Красного Лимана - 15.09.2026 Украина.ру
"Противник – бывшие азовцы"*: что происходит на фронте возле Красного Лимана
Сейчас внимание СМИ и военного экспертного сообщества приковано к ситуации под Красным Лиманом. В последнее время обсуждалось, что ВСУ на этом участке фронта якобы срезали выступ, образованный российской армией, пытающейся охватить с севера Краматорско-Славянскую агломерацию
2026-09-15T16:03
2026-09-15T16:03
эксклюзив
сво
красный лиман
славянско-краматорская агломерация
доброполье
андрей билецкий
денис прокопенко
"азов"
3-й армейский корпус всу
александр "варяг" матюшин
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Но эту информацию, об успехах ВСУ, фактически опроверг Андрей Билецкий**, который командует в этом районе украинской обороной. Он заявил только о переходе под украинский контроль села Среднее, а также о зачистке от российской инфильтрации Новоселовки, Александровки, Яровой и Коровьего Яра. Дело в том, что вышеуказанные населенные пункты и так были в тылу у ВСУ, а не контролировались российской армией. В эти села заходили российские отряды, могли оставаться там непродолжительное время. То есть получается, что "срезание выступа" – это просто установление украинского контроля над серой зоной.О том, что происходит в районе Красного Лимана, изданию Украина.ру рассказал ополченец первой волны и донецкий волонтер, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин.По его словам, несколько недель назад украинское командование перебросило в район Красного Лимана части 3-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ под командованием Билецкого**, а под Доброполье – части 1-го корпуса Национальной гвардии "Азов"* бригадного генерала Дениса Прокопенко."Если под Добропольем наши подразделения продолжают хоть и медленно, но продавливать оборону противника, то под Красным Лиманом 3-й корпус действительно перешел в небольшое контрнаступление. В то, что там может повториться ситуация, подобная осеннему "контрнаступу" в Харьковской области 2022 года, никто не верит, но российскому командованию придется перебросить дополнительные резервы, чтобы выстроить устойчивую оборону. Главное – не надо паники", – сообщил Матюшин.Причины продвижения ВСУ в этом районе он видит в том, что 3-й армейский корпус – это наиболее боеспособное подразделение украинской армии, в котором служат хорошо вышколенные бойцы. Например, ротой там может командовать сержант, у которого для этого есть нужные знания и опыт. Если в ближнем бою остальные украинские подразделения не выдерживают сражения с российскими и отступают, то бойцы Билецкого** принимают бой и бьются до конца. Вторая причина – технологическое оснащение: у Украины, по словам Матюшина, просто больше FPV-дронов на этом участке. Если в "дальней авиации", реактивных "Геранях", российская армия превосходит ВСУ, то в плане FPV-дронов – преимущество у противника. Также у "Корпуса" насчитывается большое количество наземных роботов.Третья причина – у них идейные бойцы. Согласно заявлению Билецкого**, в его корпусе по сравнению в другими подразделениями ВСУ – в 2,2 раза меньше солдат, которые самовольно оставили подразделение.3-й армейский корпус создан весной 2025 года на базе 3-й отдельной штурмовой бригады. Его численность засекречена, но, по мнению военных аналитиков, составляет от 20 до 40 тысяч человек. В состав корпуса, помимо 3-й штурмовой, вошли еще несколько бригад – 53-я, 60-я, 63-я и 66-я. Также ему придан зенитный полк ПВО "Аквила". По мнению Матюшина, российское командование вскоре укрепит фронт на этом участке и начнет перемалывать наступающие украинские подразделения, как это было на Запорожском фронте в этом году, когда командование ВСУ и украинские СМИ рассказывали об "успешном украинском контрнаступе", который в итоге провалился.* "Азов" – террористическая и экстремистская организация, запрещённая в России** Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.Читайте также текст Александра Чаленко Путь на Краматорск и Ринат Ахметов без угля: российская армия освобождает Доброполье
https://ukraina.ru/20260813/12-let-zalivali-betonom-kak-rossiyskaya-armiya-mozhet-osvobodit-slavyansk-i-kramatorsk-1082459680.html
красный лиман
славянско-краматорская агломерация
доброполье
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эксклюзив, сво, красный лиман, славянско-краматорская агломерация, доброполье, андрей билецкий, денис прокопенко, "азов", 3-й армейский корпус всу, александр "варяг" матюшин, всу, fpv-дрон, александр чаленко
Эксклюзив, СВО, Красный Лиман, Славянско-Краматорская агломерация, Доброполье, Андрей Билецкий, Денис Прокопенко, "Азов", 3-й армейский корпус ВСУ, Александр "Варяг" Матюшин, ВСУ, fpv-дрон, Александр Чаленко

"Противник – бывшие азовцы"*: что происходит на фронте возле Красного Лимана

16:03 15.09.2026
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкКрасный Лиман
Красный Лиман - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Сейчас внимание СМИ и военного экспертного сообщества приковано к ситуации под Красным Лиманом. В последнее время обсуждалось, что ВСУ на этом участке фронта якобы срезали выступ, образованный российской армией, пытающейся охватить с севера Краматорско-Славянскую агломерацию
Но эту информацию, об успехах ВСУ, фактически опроверг Андрей Билецкий**, который командует в этом районе украинской обороной. Он заявил только о переходе под украинский контроль села Среднее, а также о зачистке от российской инфильтрации Новоселовки, Александровки, Яровой и Коровьего Яра.
Дело в том, что вышеуказанные населенные пункты и так были в тылу у ВСУ, а не контролировались российской армией. В эти села заходили российские отряды, могли оставаться там непродолжительное время. То есть получается, что "срезание выступа" – это просто установление украинского контроля над серой зоной.
О том, что происходит в районе Красного Лимана, изданию Украина.ру рассказал ополченец первой волны и донецкий волонтер, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин.
По его словам, несколько недель назад украинское командование перебросило в район Красного Лимана части 3-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ под командованием Билецкого**, а под Доброполье – части 1-го корпуса Национальной гвардии "Азов"* бригадного генерала Дениса Прокопенко.
"Если под Добропольем наши подразделения продолжают хоть и медленно, но продавливать оборону противника, то под Красным Лиманом 3-й корпус действительно перешел в небольшое контрнаступление. В то, что там может повториться ситуация, подобная осеннему "контрнаступу" в Харьковской области 2022 года, никто не верит, но российскому командованию придется перебросить дополнительные резервы, чтобы выстроить устойчивую оборону. Главное – не надо паники", – сообщил Матюшин.
Причины продвижения ВСУ в этом районе он видит в том, что 3-й армейский корпус – это наиболее боеспособное подразделение украинской армии, в котором служат хорошо вышколенные бойцы. Например, ротой там может командовать сержант, у которого для этого есть нужные знания и опыт.
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13 августа, 16:27
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Если в ближнем бою остальные украинские подразделения не выдерживают сражения с российскими и отступают, то бойцы Билецкого** принимают бой и бьются до конца.
Вторая причина – технологическое оснащение: у Украины, по словам Матюшина, просто больше FPV-дронов на этом участке. Если в "дальней авиации", реактивных "Геранях", российская армия превосходит ВСУ, то в плане FPV-дронов – преимущество у противника. Также у "Корпуса" насчитывается большое количество наземных роботов.
Третья причина – у них идейные бойцы. Согласно заявлению Билецкого**, в его корпусе по сравнению в другими подразделениями ВСУ – в 2,2 раза меньше солдат, которые самовольно оставили подразделение.
3-й армейский корпус создан весной 2025 года на базе 3-й отдельной штурмовой бригады. Его численность засекречена, но, по мнению военных аналитиков, составляет от 20 до 40 тысяч человек. В состав корпуса, помимо 3-й штурмовой, вошли еще несколько бригад – 53-я, 60-я, 63-я и 66-я. Также ему придан зенитный полк ПВО "Аквила".
По мнению Матюшина, российское командование вскоре укрепит фронт на этом участке и начнет перемалывать наступающие украинские подразделения, как это было на Запорожском фронте в этом году, когда командование ВСУ и украинские СМИ рассказывали об "успешном украинском контрнаступе", который в итоге провалился.
* "Азов" – террористическая и экстремистская организация, запрещённая в России
** Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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ЭксклюзивСВОКрасный ЛиманСлавянско-Краматорская агломерацияДобропольеАндрей БилецкийДенис Прокопенко"Азов"3-й армейский корпус ВСУАлександр "Варяг" МатюшинВСУfpv-дронАлександр Чаленко
 
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