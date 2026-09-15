https://ukraina.ru/20260915/protivnik--byvshie-azovtsy-chto-proiskhodit-na-fronte-vozle-krasnogo-limana-1083207241.html

"Противник – бывшие азовцы"*: что происходит на фронте возле Красного Лимана

"Противник – бывшие азовцы"*: что происходит на фронте возле Красного Лимана - 15.09.2026 Украина.ру

"Противник – бывшие азовцы"*: что происходит на фронте возле Красного Лимана

Сейчас внимание СМИ и военного экспертного сообщества приковано к ситуации под Красным Лиманом. В последнее время обсуждалось, что ВСУ на этом участке фронта якобы срезали выступ, образованный российской армией, пытающейся охватить с севера Краматорско-Славянскую агломерацию

2026-09-15T16:03

2026-09-15T16:03

2026-09-15T16:03

эксклюзив

сво

красный лиман

славянско-краматорская агломерация

доброполье

андрей билецкий

денис прокопенко

"азов"

3-й армейский корпус всу

александр "варяг" матюшин

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Но эту информацию, об успехах ВСУ, фактически опроверг Андрей Билецкий**, который командует в этом районе украинской обороной. Он заявил только о переходе под украинский контроль села Среднее, а также о зачистке от российской инфильтрации Новоселовки, Александровки, Яровой и Коровьего Яра. Дело в том, что вышеуказанные населенные пункты и так были в тылу у ВСУ, а не контролировались российской армией. В эти села заходили российские отряды, могли оставаться там непродолжительное время. То есть получается, что "срезание выступа" – это просто установление украинского контроля над серой зоной.О том, что происходит в районе Красного Лимана, изданию Украина.ру рассказал ополченец первой волны и донецкий волонтер, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин.По его словам, несколько недель назад украинское командование перебросило в район Красного Лимана части 3-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ под командованием Билецкого**, а под Доброполье – части 1-го корпуса Национальной гвардии "Азов"* бригадного генерала Дениса Прокопенко."Если под Добропольем наши подразделения продолжают хоть и медленно, но продавливать оборону противника, то под Красным Лиманом 3-й корпус действительно перешел в небольшое контрнаступление. В то, что там может повториться ситуация, подобная осеннему "контрнаступу" в Харьковской области 2022 года, никто не верит, но российскому командованию придется перебросить дополнительные резервы, чтобы выстроить устойчивую оборону. Главное – не надо паники", – сообщил Матюшин.Причины продвижения ВСУ в этом районе он видит в том, что 3-й армейский корпус – это наиболее боеспособное подразделение украинской армии, в котором служат хорошо вышколенные бойцы. Например, ротой там может командовать сержант, у которого для этого есть нужные знания и опыт. Если в ближнем бою остальные украинские подразделения не выдерживают сражения с российскими и отступают, то бойцы Билецкого** принимают бой и бьются до конца. Вторая причина – технологическое оснащение: у Украины, по словам Матюшина, просто больше FPV-дронов на этом участке. Если в "дальней авиации", реактивных "Геранях", российская армия превосходит ВСУ, то в плане FPV-дронов – преимущество у противника. Также у "Корпуса" насчитывается большое количество наземных роботов.Третья причина – у них идейные бойцы. Согласно заявлению Билецкого**, в его корпусе по сравнению в другими подразделениями ВСУ – в 2,2 раза меньше солдат, которые самовольно оставили подразделение.3-й армейский корпус создан весной 2025 года на базе 3-й отдельной штурмовой бригады. Его численность засекречена, но, по мнению военных аналитиков, составляет от 20 до 40 тысяч человек. В состав корпуса, помимо 3-й штурмовой, вошли еще несколько бригад – 53-я, 60-я, 63-я и 66-я. Также ему придан зенитный полк ПВО "Аквила". По мнению Матюшина, российское командование вскоре укрепит фронт на этом участке и начнет перемалывать наступающие украинские подразделения, как это было на Запорожском фронте в этом году, когда командование ВСУ и украинские СМИ рассказывали об "успешном украинском контрнаступе", который в итоге провалился.* "Азов" – террористическая и экстремистская организация, запрещённая в России** Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.Читайте также текст Александра Чаленко Путь на Краматорск и Ринат Ахметов без угля: российская армия освобождает Доброполье

https://ukraina.ru/20260813/12-let-zalivali-betonom-kak-rossiyskaya-armiya-mozhet-osvobodit-slavyansk-i-kramatorsk-1082459680.html

красный лиман

славянско-краматорская агломерация

доброполье

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2026

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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