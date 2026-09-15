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Российские военные сорвали контратаки ВСУ в Харьковской области

Российские военные сорвали контратаки ВСУ в Харьковской области - 15.09.2026 Украина.ру

Российские военные сорвали контратаки ВСУ в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли две неудачные попытки контратаковать на Харьковском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры

2026-09-15T07:55

2026-09-15T07:55

2026-09-15T08:05

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Наступление 58-й отдельной механизированной бригады ВСУ планировалось в районе Казачьей Лопани, однако российские военнослужащие отразили его комплексным огневым поражением. Кроме того, бойцы группировки "Север" выявили и сорвали подготовку к бронетанковому прорыву со стороны 22-й отдельной механизированной бригады украинских войск.Вторую попытку штурма удалось пресечь с помощью операторов FPV-дронов. В результате боестолкновения украинская сторона потеряла несколько танков и понесла потери в живой силе.На днях сообщалось, что положение ВСУ в Харьковской области осложняется и на других участках. В частности, заблокированные в волчанском котле украинские подразделения полностью лишились связи с командованием, а потеря единого управления превратила их в "разрозненные банды".О других успехах россиян - в материале ВС РФ закрыли киевскому режиму выход в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман на сайте Украина.ру.

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новости, харьковская область, россия, черное море, вооруженные силы украины, украина.ру