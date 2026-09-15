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ВС РФ закрыли киевскому режиму выход в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман
ВС РФ закрыли киевскому режиму выход в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман - 15.09.2026 Украина.ру
ВС РФ закрыли киевскому режиму выход в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман
Российские военные заблокировали для Украины выход судов в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом утром 15 сентября пишет РИА Новости
2026-09-15T07:53
2026-09-15T07:53
2026-09-15T07:55
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Днепро-Бугский лиман находится в северной части Чёрного моря в пределах Херсонской и Николаевской областей. Через него выходят в Чёрное море суда из портов, расположенных на берегах рек Южный Буг и Днепр."Порты Херсона, которые находятся на Днепре, Николаева на Южном Буге — имеют выход в Черное море через Днепро-Бугский лиман. Проход судов там фактически заблокирован нашими военными", — рассказал Сальдо агентству.По его словам, судоходство в черноморском бассейне, включая Днепр, на сегодняшний день практически остановлено.Подробнее о работе ВС РФ на ключевых коммуникациях врага - в материале Кирилла Курбатова Алексей Анпилогов: Россия сделала первый шаг к тому, чтобы полностью перекрыть западную границу Украины.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ВС РФ закрыли киевскому режиму выход в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман
07:53 15.09.2026 (обновлено: 07:55 15.09.2026)
Российские военные заблокировали для Украины выход судов в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом утром 15 сентября пишет РИА Новости