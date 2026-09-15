ВС РФ закрыли киевскому режиму выход в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман - 15.09.2026 Украина.ру
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ВС РФ закрыли киевскому режиму выход в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман
ВС РФ закрыли киевскому режиму выход в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман - 15.09.2026 Украина.ру
ВС РФ закрыли киевскому режиму выход в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман
Российские военные заблокировали для Украины выход судов в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом утром 15 сентября пишет РИА Новости
2026-09-15T07:53
2026-09-15T07:55
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Днепро-Бугский лиман находится в северной части Чёрного моря в пределах Херсонской и Николаевской областей. Через него выходят в Чёрное море суда из портов, расположенных на берегах рек Южный Буг и Днепр."Порты Херсона, которые находятся на Днепре, Николаева на Южном Буге — имеют выход в Черное море через Днепро-Бугский лиман. Проход судов там фактически заблокирован нашими военными", — рассказал Сальдо агентству.По его словам, судоходство в черноморском бассейне, включая Днепр, на сегодняшний день практически остановлено.Подробнее о работе ВС РФ на ключевых коммуникациях врага - в материале Кирилла Курбатова Алексей Анпилогов: Россия сделала первый шаг к тому, чтобы полностью перекрыть западную границу Украины.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, херсонская область, херсон, николаев, николаевская область, черное море, днепр, владимир сальдо, сво, спецоперация, новости спецоперации, война на украине
Украина.ру, Россия, Херсонская область, Херсон, Николаев, Николаевская область, Черное море, Днепр, Владимир Сальдо, СВО, Спецоперация, новости спецоперации, война на Украине

ВС РФ закрыли киевскому режиму выход в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман

07:53 15.09.2026 (обновлено: 07:55 15.09.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИнтервью губернатора Херсонской области Владимира Сальдо медиагруппе "Россия сегодня"
Интервью губернатора Херсонской области Владимира Сальдо медиагруппе Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Российские военные заблокировали для Украины выход судов в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом утром 15 сентября пишет РИА Новости
Днепро-Бугский лиман находится в северной части Чёрного моря в пределах Херсонской и Николаевской областей. Через него выходят в Чёрное море суда из портов, расположенных на берегах рек Южный Буг и Днепр.
"Порты Херсона, которые находятся на Днепре, Николаева на Южном Буге — имеют выход в Черное море через Днепро-Бугский лиман. Проход судов там фактически заблокирован нашими военными", — рассказал Сальдо агентству.
По его словам, судоходство в черноморском бассейне, включая Днепр, на сегодняшний день практически остановлено.
Подробнее о работе ВС РФ на ключевых коммуникациях врага - в материале Кирилла Курбатова Алексей Анпилогов: Россия сделала первый шаг к тому, чтобы полностью перекрыть западную границу Украины.
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