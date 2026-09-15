О жизни воссоединившихся регионов: эфиры "Новороссии сегодня" теперь можно слушать в Мариуполе - 15.09.2026 Украина.ру
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О жизни воссоединившихся регионов: эфиры "Новороссии сегодня" теперь можно слушать в Мариуполе
О жизни воссоединившихся регионов: эфиры "Новороссии сегодня" теперь можно слушать в Мариуполе - 15.09.2026 Украина.ру
О жизни воссоединившихся регионов: эфиры "Новороссии сегодня" теперь можно слушать в Мариуполе
Жители Мариуполя теперь могут в круглосуточном режиме слушать информационно-аналитические программы и совместный проект издания "Украина.ру" и радио Sputnik — "Новороссия сегодня", вещание которого началось в городе на частоте 106.9 FM
2026-09-15T10:14
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мариуполь
россия
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Спецпроект "Новороссия сегодня" подробно рассказывает о повседневной жизни, восстановлении и развитии регионов, воссоединившихся с Россией. Программа выходит в эфир по будням в утреннее время с 8:00 до 10:00, а также по вечерам с 17:00 до 18:00. Помимо Мариуполя, трансляция проекта ведется на частотах в Луганске (96.6 FM) и в Донецке, Горловке, Макеевке и Енакиево (93.4 FM).Радиостанция Sputnik, на платформе которой запущен проект, является самой цитируемой в России среди массмедиа и соцсетей по сведениям компании "Медиалогия". В настоящее время ее разговорно-аналитический контент доступен в FM-диапазоне 70 российских городов.Подробнее о проекте - в материале Слушайте и смотрите радио "Новороссия сегодня" на сайте издания Украина.ру
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мариуполь, россия, луганск, украина.ру, новости
Мариуполь, Россия, Луганск, Украина.ру, Новости

О жизни воссоединившихся регионов: эфиры "Новороссии сегодня" теперь можно слушать в Мариуполе

10:14 15.09.2026 (обновлено: 10:17 15.09.2026)
 
новороссия сегодня
новороссия сегодня
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Жители Мариуполя теперь могут в круглосуточном режиме слушать информационно-аналитические программы и совместный проект издания "Украина.ру" и радио Sputnik — "Новороссия сегодня", вещание которого началось в городе на частоте 106.9 FM
Спецпроект "Новороссия сегодня" подробно рассказывает о повседневной жизни, восстановлении и развитии регионов, воссоединившихся с Россией. Программа выходит в эфир по будням в утреннее время с 8:00 до 10:00, а также по вечерам с 17:00 до 18:00.
Помимо Мариуполя, трансляция проекта ведется на частотах в Луганске (96.6 FM) и в Донецке, Горловке, Макеевке и Енакиево (93.4 FM).
Радиостанция Sputnik, на платформе которой запущен проект, является самой цитируемой в России среди массмедиа и соцсетей по сведениям компании "Медиалогия". В настоящее время ее разговорно-аналитический контент доступен в FM-диапазоне 70 российских городов.
Подробнее о проекте - в материале Слушайте и смотрите радио "Новороссия сегодня" на сайте издания Украина.ру
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