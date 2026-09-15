https://ukraina.ru/20260915/o-zhizni-vossoedinivshikhsya-regionov-efiry-novorossii-segodnya-teper-mozhno-slushat-v-mariupole-1083201853.html

О жизни воссоединившихся регионов: эфиры "Новороссии сегодня" теперь можно слушать в Мариуполе

О жизни воссоединившихся регионов: эфиры "Новороссии сегодня" теперь можно слушать в Мариуполе - 15.09.2026 Украина.ру

О жизни воссоединившихся регионов: эфиры "Новороссии сегодня" теперь можно слушать в Мариуполе

Жители Мариуполя теперь могут в круглосуточном режиме слушать информационно-аналитические программы и совместный проект издания "Украина.ру" и радио Sputnik — "Новороссия сегодня", вещание которого началось в городе на частоте 106.9 FM

2026-09-15T10:14

2026-09-15T10:14

2026-09-15T10:17

мариуполь

россия

луганск

украина.ру

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1b/1072268547_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_69feb89f63b9641ef0f168c83ca515d0.jpg

Спецпроект "Новороссия сегодня" подробно рассказывает о повседневной жизни, восстановлении и развитии регионов, воссоединившихся с Россией. Программа выходит в эфир по будням в утреннее время с 8:00 до 10:00, а также по вечерам с 17:00 до 18:00. Помимо Мариуполя, трансляция проекта ведется на частотах в Луганске (96.6 FM) и в Донецке, Горловке, Макеевке и Енакиево (93.4 FM).Радиостанция Sputnik, на платформе которой запущен проект, является самой цитируемой в России среди массмедиа и соцсетей по сведениям компании "Медиалогия". В настоящее время ее разговорно-аналитический контент доступен в FM-диапазоне 70 российских городов.Подробнее о проекте - в материале Слушайте и смотрите радио "Новороссия сегодня" на сайте издания Украина.ру

мариуполь

россия

луганск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мариуполь, россия, луганск, украина.ру, новости