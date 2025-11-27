https://ukraina.ru/20251127/slushayte-i-smotrite-radio-novorossiya-segodnya-na-sayte-izdaniya-ukrainaru-1072263567.html

Слушайте и смотрите радио "Новороссия сегодня" на сайте издания Украина.ру

Слушайте и смотрите радио "Новороссия сегодня" на сайте издания Украина.ру - 27.11.2025 Украина.ру

Слушайте и смотрите радио "Новороссия сегодня" на сайте издания Украина.ру

Уважаемые читатели издания Украина.ру! Сообщаем вам, что теперь вы можете смотреть и слушать эфиры радио "Новороссия сегодня" прямо на сайте издания Украина.ру. Украина.ру, 27.11.2025

2025-11-27T13:18

2025-11-27T13:18

2025-11-27T13:18

украина.ру

новороссия

украина

россия

донецк

новороссия сегодня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1b/1072265315_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_45bf72ede00c2d3fa3df39bef615d4b2.jpg

Уважаемые читатели издания Украина.ру! Сообщаем вам, что теперь вы можете смотреть и слушать эфиры радио "Новороссия сегодня" прямо на сайте издания Украина.ру.Радио "Новороссия сегодня" – это запущенный в июне 2025 года совместный проект мультимедийного издания Украина.ру и радио Sputnik. Главные новости, аналитика и репортажи о жизни воссоединённых с Россией регионов. Мы говорим обо всём – от ситуации на фронте до достопримечательностей Новороссии.В наших эфирах вы можете узнать, как и чём живут воссоединённые регионы. Погрузиться в их историю и современность. Наши ведущие вместе с экспертами разбираются в ключевых событиях. А корреспонденты в Новороссии рассказывают, что происходит.А ещё вы можете слушать и смотреть нас в прямой трансляции – на Rutube-канале Украина.ру и в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру Радио "Новороссия сегодня" в эфире с понедельника по пятницу:Утро: с 8:00 до 10:00 (в среду – с 9:00 до 11:00)Вечер: с 17:00 до 18:00Наши частоты: 93,4 FM – Донецк 96,9 FM – ЛуганскВместе с большой Россией!

новороссия

украина

россия

донецк

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новороссия, украина, россия, донецк, новороссия сегодня