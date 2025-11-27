https://ukraina.ru/20251127/slushayte-i-smotrite-radio-novorossiya-segodnya-na-sayte-izdaniya-ukrainaru-1072263567.html
Слушайте и смотрите радио "Новороссия сегодня" на сайте издания Украина.ру
Уважаемые читатели издания Украина.ру! Сообщаем вам, что теперь вы можете смотреть и слушать эфиры радио "Новороссия сегодня" прямо на сайте издания Украина.ру. Украина.ру, 27.11.2025
Уважаемые читатели издания Украина.ру! Сообщаем вам, что теперь вы можете смотреть и слушать эфиры радио "Новороссия сегодня" прямо на сайте издания Украина.ру.Радио "Новороссия сегодня" – это запущенный в июне 2025 года совместный проект мультимедийного издания Украина.ру и радио Sputnik. Главные новости, аналитика и репортажи о жизни воссоединённых с Россией регионов. Мы говорим обо всём – от ситуации на фронте до достопримечательностей Новороссии.В наших эфирах вы можете узнать, как и чём живут воссоединённые регионы. Погрузиться в их историю и современность. Наши ведущие вместе с экспертами разбираются в ключевых событиях. А корреспонденты в Новороссии рассказывают, что происходит.А ещё вы можете слушать и смотреть нас в прямой трансляции – на Rutube-канале Украина.ру и в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру Радио "Новороссия сегодня" в эфире с понедельника по пятницу:Утро: с 8:00 до 10:00 (в среду – с 9:00 до 11:00)Вечер: с 17:00 до 18:00Наши частоты: 93,4 FM – Донецк 96,9 FM – ЛуганскВместе с большой Россией!
