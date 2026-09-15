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Кравченко уличил главу НАБУ в махинациях с землей
Кравченко уличил главу НАБУ в махинациях с землей - 15.09.2026 Украина.ру
Кравченко уличил главу НАБУ в махинациях с землей
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, отстраненный от должности на фоне масштабного межведомственного скандала, обнародовал подробности обвинений в адрес главы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семена Кривоноса, сообщает "Страна.ua"
2026-09-15T08:40
2026-09-15T08:40
2026-09-15T09:05
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Речь идет о коррупционном эпизоде 2014 года, когда Кривонос возглавлял регистрационную службу в Обуховском районе Киевской области. Согласно материалам дела, будущий глава НАБУ стал соучастником схемы по вымогательству 72 тысяч долларов за бесплатное выделение 25 соток земли подставному лицу с целью дальнейшей перепродажи. Кравченко утверждает, что Кривонос также курировал изготовление поддельного отчета оценщика, занизившего рыночную стоимость участка более чем в два раза, чтобы минимизировать налоги и уйти от безналичного расчета. Сделка сорвалась в последний момент в нотариальной конторе после того, как Кривонос встретился с местным прокурором и резко оборвал все контакты с сообщниками.В итоге главе НАБУ инкриминируют вымогательство неправомерной выгоды в особо крупном размере и организацию подлога документов. Помимо земельных махинаций, отстраненный генпрокурор накануне раскрыл данные о фиктивном усыновлении ребенка, на которое Кривонос пошел ради уклонения от уголовной ответственности в суде по другому старому делу. Офис генерального прокурора уже поспешил аннулировать записи о данном подозрении в Едином реестре досудебных расследований, однако Кравченко публично назвал этот шаг незаконным и заявил о признаках "политического вмешательства".Подробнее - в материале Зеленский отстранил от должности генпрокурора Кравченко на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Киевская область, Кривонос, Кравченко, Владимир Зеленский, НАБУ, Украина.ру
Кравченко уличил главу НАБУ в махинациях с землей
08:40 15.09.2026 (обновлено: 09:05 15.09.2026)
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, отстраненный от должности на фоне масштабного межведомственного скандала, обнародовал подробности обвинений в адрес главы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семена Кривоноса, сообщает "Страна.ua"
Речь идет о коррупционном эпизоде 2014 года, когда Кривонос возглавлял регистрационную службу в Обуховском районе Киевской области. Согласно материалам дела, будущий глава НАБУ стал соучастником схемы по вымогательству 72 тысяч долларов за бесплатное выделение 25 соток земли подставному лицу с целью дальнейшей перепродажи.
Кравченко утверждает, что Кривонос также курировал изготовление поддельного отчета оценщика, занизившего рыночную стоимость участка более чем в два раза, чтобы минимизировать налоги и уйти от безналичного расчета. Сделка сорвалась в последний момент в нотариальной конторе после того, как Кривонос встретился с местным прокурором и резко оборвал все контакты с сообщниками.
В итоге главе НАБУ инкриминируют вымогательство неправомерной выгоды в особо крупном размере и организацию подлога документов.
Помимо земельных махинаций, отстраненный генпрокурор накануне раскрыл данные о фиктивном усыновлении ребенка, на которое Кривонос пошел ради уклонения от уголовной ответственности в суде по другому старому делу.
Офис генерального прокурора уже поспешил аннулировать записи о данном подозрении в Едином реестре досудебных расследований, однако Кравченко публично назвал этот шаг незаконным и заявил о признаках "политического вмешательства".