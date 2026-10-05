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"Забирать телефон и удерживать нельзя": омбудсмен о правилах для ТЦК
"Забирать телефон и удерживать нельзя": омбудсмен о правилах для ТЦК - 05.10.2026 Украина.ру
"Забирать телефон и удерживать нельзя": омбудсмен о правилах для ТЦК
Омбудсмен Дмитрий Лубинец напомнил, что сотрудникам ТЦК запрещено применять физическую силу и угрозы, забирать телефон, документы или личные вещи, игнорировать отсрочку или состояние здоровья, удерживать людей в помещении ТЦК без законных оснований. Об этом 5 октября сообщили украинские СМИ
2026-10-05T16:02
2026-10-05T16:02
2026-10-05T16:02
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При этом им разрешено проверять военно-учётные документы, вручать повестки "в предусмотренном законом порядке" и направлять на ВЛК.Отдельно Лубинец заявил, что нарушение прав во время мобилизации — это уже ответственность и нового главкома Драпатого.Киевский режим создал систему, где военкомы действуют как бандиты, а ответственность за их преступления перекладывают на главкома. Об этом – в материале Одесситы дали отпор ТЦК - "людоловы" ретировалисьБольше новостей представлено в ежедневном обзоре "Пацифизм" Мерца, осторожность США и страх Киева перед майданом. Хроника событий на утро 5 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, сша, киев, украина, украина.ру, тцк
Новости, США, Киев, Украина, Украина.ру, ТЦК
"Забирать телефон и удерживать нельзя": омбудсмен о правилах для ТЦК
Омбудсмен Дмитрий Лубинец напомнил, что сотрудникам ТЦК запрещено применять физическую силу и угрозы, забирать телефон, документы или личные вещи, игнорировать отсрочку или состояние здоровья, удерживать людей в помещении ТЦК без законных оснований. Об этом 5 октября сообщили украинские СМИ
При этом им разрешено проверять военно-учётные документы, вручать повестки "в предусмотренном законом порядке" и направлять на ВЛК.
Отдельно Лубинец заявил, что нарушение прав во время мобилизации — это уже ответственность и нового главкома Драпатого.
Киевский режим создал систему, где военкомы действуют как бандиты, а ответственность за их преступления перекладывают на главкома. Об этом – в материале Одесситы дали отпор ТЦК - "людоловы" ретировались Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.