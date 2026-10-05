https://ukraina.ru/20261005/zabirat-telefon-i-uderzhivat-nelzya-ombudsmen-o-pravilakh-dlya-ttsk-1083619468.html

"Забирать телефон и удерживать нельзя": омбудсмен о правилах для ТЦК

"Забирать телефон и удерживать нельзя": омбудсмен о правилах для ТЦК - 05.10.2026 Украина.ру

"Забирать телефон и удерживать нельзя": омбудсмен о правилах для ТЦК

Омбудсмен Дмитрий Лубинец напомнил, что сотрудникам ТЦК запрещено применять физическую силу и угрозы, забирать телефон, документы или личные вещи, игнорировать отсрочку или состояние здоровья, удерживать людей в помещении ТЦК без законных оснований. Об этом 5 октября сообщили украинские СМИ

2026-10-05T16:02

2026-10-05T16:02

2026-10-05T16:02

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При этом им разрешено проверять военно-учётные документы, вручать повестки "в предусмотренном законом порядке" и направлять на ВЛК.Отдельно Лубинец заявил, что нарушение прав во время мобилизации — это уже ответственность и нового главкома Драпатого.Киевский режим создал систему, где военкомы действуют как бандиты, а ответственность за их преступления перекладывают на главкома. Об этом – в материале Одесситы дали отпор ТЦК - "людоловы" ретировалисьБольше новостей представлено в ежедневном обзоре "Пацифизм" Мерца, осторожность США и страх Киева перед майданом. Хроника событий на утро 5 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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