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Украинские военные эксперты констатировали прогресс боеприпасов ВС РФ
Украинские военные эксперты констатировали прогресс боеприпасов ВС РФ - 14.09.2026 Украина.ру
Украинские военные эксперты констатировали прогресс боеприпасов ВС РФ
Украинские военные эксперты отмечают, что снаряды ВС РФ активно "умнеют". Об этом сообщает 14 сентября телеграм-канал Украина.ру
2026-09-14T17:59
2026-09-14T17:59
2026-09-14T17:59
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"Дроновый апокалипсис" может накрыть Украину до Ужгорода, заявил командир украинских подразделений БПЛА Игорь Луценко. По его мнению, сейчас главной опасностью является не география ударов, а точность ударов.Луценко пояснил, что разработанные в РФ новые системы связи позволяют наводить "Герани" в режиме FPV. Именно это, подчеркнул он, является главной опасностью, а не то, куда могут долететь дроны:"Они могут в Ужгород залететь – это не проблема. То, что они теперь могут точно поражать цели – гораздо большая проблема. К сожалению, этому будет достаточно тяжело противодействовать", – заявил один из украинских военных экспертов.Ранее новую опасность от российских беспилотников отмечал советник советник Офиса президента Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов. Новую тенденцию в военных технологиях РФ отметили также в ВСУ."Когда был удар по Покладу (речь идёт об Александре Покладе, и.о. председателя СБУ – прим. ред.), когда был удар по тому поезду, который вёз Бориса Джонсона, – все это демонстрация возможностей такой системы. И это гораздо большая угроза, чем любые их воображаемые или реальные возможности куда-нибудь долететь. Вопрос не в том, чтобы долететь, а в том, чтобы точно ударить", – отметил командир одного из подразделений ВСУ.Также "поумнели" и авиабомбы. Согласно данным украинских СМИ, новые российские УМПК начали достигать Одессы и их точность также увеличилась.Также в новостях: "Надо идти в ногу": в ВСУ оценили новшества беспилотных систем РоссииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, ужгород, игорь луценко, вооруженные силы украины, украина.ру, офис президента, бпла, fpv-дрон
Новости, Россия, Украина, Ужгород, Игорь Луценко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Офис президента, БПЛА, fpv-дрон
Украинские военные эксперты констатировали прогресс боеприпасов ВС РФ
Украинские военные эксперты отмечают, что снаряды ВС РФ активно "умнеют". Об этом сообщает 14 сентября телеграм-канал Украина.ру
"Дроновый апокалипсис" может накрыть Украину до Ужгорода, заявил командир украинских подразделений БПЛА Игорь Луценко. По его мнению, сейчас главной опасностью является не география ударов, а точность ударов.
Луценко пояснил, что разработанные в РФ новые системы связи позволяют наводить "Герани" в режиме FPV. Именно это, подчеркнул он, является главной опасностью, а не то, куда могут долететь дроны:
"Они могут в Ужгород залететь – это не проблема. То, что они теперь могут точно поражать цели – гораздо большая проблема. К сожалению, этому будет достаточно тяжело противодействовать", – заявил один из украинских военных экспертов.
Ранее новую опасность от российских беспилотников отмечал советник советник Офиса президента Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов. Новую тенденцию в военных технологиях РФ отметили также в ВСУ.
"Когда был удар по Покладу (речь идёт об Александре Покладе, и.о. председателя СБУ – прим. ред.), когда был удар по тому поезду, который вёз Бориса Джонсона, – все это демонстрация возможностей такой системы. И это гораздо большая угроза, чем любые их воображаемые или реальные возможности куда-нибудь долететь. Вопрос не в том, чтобы долететь, а в том, чтобы точно ударить", – отметил командир одного из подразделений ВСУ.
Также "поумнели" и авиабомбы. Согласно данным украинских СМИ, новые российские УМПК начали достигать Одессы и их точность также увеличилась.
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