https://ukraina.ru/20260914/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1083165628.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 14.09.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 1:50 мск 14 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-09-14T01:53

2026-09-14T01:53

2026-09-14T01:57

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 13 сентября объявлялась в Запорожской области, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) вечером 13 сентября и в ночь на 14 сентября объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Брянской, Ростовской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Запорожской, Белгородской, Орловской, Тамбовской, Липецкой, Калужской, Смоленской, Московской, Тульской, Херсонской областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Саратовской, Пензенской областях, в Ставропольском крае, в Адыгее, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 13 сентября и в ночь на 14 сентября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Сочи (19:42, 22:33 мск), Тамбова (23:26 мск), Краснодара (дополнительные, 23:36 мск), Волгограда (1:35 мск).Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за сутки сбили над Россией 529 беспилотников ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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