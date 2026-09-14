Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 14.09.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 14.09.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 1:50 мск 14 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-09-14T01:53
2026-09-14T01:57
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 13 сентября объявлялась в Запорожской области, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) вечером 13 сентября и в ночь на 14 сентября объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Брянской, Ростовской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Запорожской, Белгородской, Орловской, Тамбовской, Липецкой, Калужской, Смоленской, Московской, Тульской, Херсонской областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Саратовской, Пензенской областях, в Ставропольском крае, в Адыгее, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 13 сентября и в ночь на 14 сентября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Сочи (19:42, 22:33 мск), Тамбова (23:26 мск), Краснодара (дополнительные, 23:36 мск), Волгограда (1:35 мск).Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за сутки сбили над Россией 529 беспилотников ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, лнр, днр, запорожская область, крым, севастополь, краснодарский край, брянская область, ростовская область, курская область, волгоградская область, воронежская область, белгородская область, орловская область, липецк, калужская область, смоленск, московская область, херсонская область, саратовская область, пенза, ставропольский край, сочи, краснодар, аэропорт "краснодар (пашковский)", росавиация, аэропорты, аэропорт, опасность, угроза, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники сегодня, беспилотники, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, сво, пво, спецоперация, северная осетия
Украина.ру, Россия, ЛНР, ДНР, Запорожская область, Крым, Севастополь, краснодарский край, Брянская область, Ростовская область, Курская область, Волгоградская область, Воронежская область, Белгородская область, Орловская область, Липецк, Калужская область, Смоленск, Московская область, Херсонская область, Саратовская область, Пенза, Ставропольский край, Сочи, Краснодар, Аэропорт "Краснодар (Пашковский)", Росавиация, аэропорты, аэропорт, опасность, угроза, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, атака Украины сегодня, беспилотники сегодня, беспилотники, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, СВО, ПВО, Спецоперация, Северная Осетия

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

01:53 14.09.2026 (обновлено: 01:57 14.09.2026)
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 1:50 мск 14 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 13 сентября объявлялась в Запорожской области, в ЛНР и ДНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) вечером 13 сентября и в ночь на 14 сентября объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Брянской, Ростовской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Запорожской, Белгородской, Орловской, Тамбовской, Липецкой, Калужской, Смоленской, Московской, Тульской, Херсонской областях, в ЛНР и ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Саратовской, Пензенской областях, в Ставропольском крае, в Адыгее, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии.
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 13 сентября и в ночь на 14 сентября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Сочи (19:42, 22:33 мск), Тамбова (23:26 мск), Краснодара (дополнительные, 23:36 мск), Волгограда (1:35 мск).
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за сутки сбили над Россией 529 беспилотников ВСУ.
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