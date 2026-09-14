Силы ПВО за сутки сбили над Россией 529 беспилотников ВСУ - 14.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260914/sily-pvo-za-sutki-sbili-nad-rossiey-529-bespilotnikov-vsu-1083165240.html
Силы ПВО за сутки сбили над Россией 529 беспилотников ВСУ
Силы ПВО за сутки сбили над Россией 529 беспилотников ВСУ - 14.09.2026 Украина.ру
Силы ПВО за сутки сбили над Россией 529 беспилотников ВСУ
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 140 украинских беспилотников, за сутки — 529. Об этом Минобороны РФ вечером 13 сентября сообщило в своём телеграм-канале
2026-09-14T00:32
2026-09-14T00:35
украина.ру
россия
крым
черное море
азовское море
каспийское море
краснодарский край
белгородская область
брянская область
калужская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/12/1082577154_0:70:1350:829_1920x0_80_0_0_139934878bf7be032669b38a24b752e8.jpg
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов проводится ночью."В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской областей, Татарстана, Чувашии и над акваторией Чёрного моря.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 12 сентября до 8:00 мск 13 сентября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областей и над акваториями Каспийского, Азовского и Чёрного морей были сбиты 389 украинских беспилотников.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами было уничтожено 529 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали гражданские автомобили в ЛНР: четверо людей пострадали.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
крым
черное море
азовское море
каспийское море
краснодарский край
белгородская область
брянская область
калужская область
курская область
орловская область
ростовская область
татарстан
волгоградская область
воронежская область
пенза
саратовская область
смоленск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/12/1082577154_74:0:1274:900_1920x0_80_0_0_1f63a6b339480de39b9e6f68ff38216e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, крым, черное море, азовское море, каспийское море, краснодарский край, белгородская область, брянская область, калужская область, курская область, орловская область, ростовская область, татарстан, волгоградская область, воронежская область, пенза, саратовская область, смоленск, пво, минобороны рф, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Россия, Крым, Черное море, Азовское море, Каспийское море, краснодарский край, Белгородская область, Брянская область, Калужская область, Курская область, Орловская область, Ростовская область, Татарстан, Волгоградская область, Воронежская область, Пенза, Саратовская область, Смоленск, ПВО, Минобороны РФ, СВО, Спецоперация, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Силы ПВО за сутки сбили над Россией 529 беспилотников ВСУ

00:32 14.09.2026 (обновлено: 00:35 14.09.2026)
 
© РИА Новости . Михаил ФомичевРабота войск ПВО
Работа войск ПВО - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Читать в
ДзенTelegram
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 140 украинских беспилотников, за сутки — 529. Об этом Минобороны РФ вечером 13 сентября сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов проводится ночью.
"В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской областей, Татарстана, Чувашии и над акваторией Чёрного моря.
По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 12 сентября до 8:00 мск 13 сентября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областей и над акваториями Каспийского, Азовского и Чёрного морей были сбиты 389 украинских беспилотников.
Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами было уничтожено 529 украинских ударных БПЛА дальнего действия.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали гражданские автомобили в ЛНР: четверо людей пострадали.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияКрымЧерное мореАзовское мореКаспийское морекраснодарский крайБелгородская областьБрянская областьКалужская областьКурская областьОрловская областьРостовская областьТатарстанВолгоградская областьВоронежская областьПензаСаратовская областьСмоленскПВОМинобороны РФСВОСпецоперацияБПЛАБПЛА сегодняатака БПЛАатака Украины сегодняобстрелы России сегоднябеспилотникибеспилотники сегодняВСУВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
02:52Страх перед США и русофобия: Канада намерена вложиться в кредит ЕС Украине
01:53Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
00:57В ДНР украинский БПЛА ударил по автомобилю с семьёй, погибли три человека
00:32Силы ПВО за сутки сбили над Россией 529 беспилотников ВСУ
21:40"Крепитесь, Запад вам поможет!" Зеленский от Бандеры до Бендера
17:49FT: Иран запросил у России "Герани" для ударов по США и Израилю
17:36"Его приезд вызывает особый эмоциональный подъём": почему Путина всегда с воодушевлением ждут в Индии
17:07"Это вредит всему миру": Трамп призвал Зеленского не бить по дизелю в России
16:24"Сорвавшийся с поводка" Борис Джонсон написал книгу для Путина
16:18Польша подняла авиацию из-за "российской угрозы" — но граница осталась нетронутой
16:00Украина без украинцев: Тульская укра́ина Русского государства
15:21Кто такой Шубин, каков он - язык войны и чем уникальна поэзия на пределе: Ревякина о людях Донбасса
15:07В ГУР объяснили, почему Крымский мост до сих пор не уничтожен
14:00Песков допустил возобновление трёхсторонних переговоров по Украине уже в октябре
13:12Россия может создать буферную зону в Сумской и Черниговской областях зимой — командир "Азова"*
12:32Греция предложила Украине ракеты Patriot, но Киев отказался от сделки
12:00"Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" Юрия Кары
11:27"Это террор Путина": Сибига призвал Запад к полному запрету торговли с Россией
10:43Украина тратит $190 млн в сутки, но денег всё равно нет
09:58Иной точки зрения нет: в Индии вы не найдёте тех, кто критиковал бы Россию из-за Украины
Лента новостейМолния