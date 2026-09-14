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Силы ПВО за сутки сбили над Россией 529 беспилотников ВСУ

Силы ПВО за сутки сбили над Россией 529 беспилотников ВСУ - 14.09.2026 Украина.ру

Силы ПВО за сутки сбили над Россией 529 беспилотников ВСУ

Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 140 украинских беспилотников, за сутки — 529. Об этом Минобороны РФ вечером 13 сентября сообщило в своём телеграм-канале

2026-09-14T00:32

2026-09-14T00:32

2026-09-14T00:35

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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов проводится ночью."В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской областей, Татарстана, Чувашии и над акваторией Чёрного моря.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 12 сентября до 8:00 мск 13 сентября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областей и над акваториями Каспийского, Азовского и Чёрного морей были сбиты 389 украинских беспилотников.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами было уничтожено 529 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали гражданские автомобили в ЛНР: четверо людей пострадали.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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