Литва направляет Украине 0,25% ВВП - 14.09.2026 Украина.ру
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Литва направляет Украине 0,25% ВВП
Литва направляет Украине 0,25% ВВП - 14.09.2026 Украина.ру
Литва направляет Украине 0,25% ВВП
Нынешнее руководство Украины благодарно Литве за финансовую и другую помощь. Об этом 14 сентября заявил украинский премьер-министр Сергей Корецкий по итогам переговоров с литовским коллегой Миндаугасом Синкявичюсом
2026-09-14T15:30
2026-09-14T15:30
новости
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киев
сергей корецкий
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бывший ссср
прибалтика
украина-ес
восточное партнерство
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Переговоры с делегацией прибалтийской республики во главе с Синкявичюсом в расширенном формате состоялись в Киеве. "Высоко ценим решение Литвы направлять на поддержку Украины 0,25% ВВП. Это весомый вклад и важный сигнал для всех партнеров", - заявил Корецкий.Он сообщил также, что делегации обсудили взаимодействие в энергетике, безопасности, обороне, логистике и двусторонней торговле. "Украина готова делиться своим опытом и наработками, - поведал Корецкий. - Отдельное направление-это европейская интеграция. Ценим готовность Литвы определить Украину одним из приоритетов своего председательства в Совете Европейского союза в первой половине 2027 года". Чиновники постсоветских республик также обсудили литовское участие в восстановлении Украины."В рамках "коалиции укрытий" Литва финансирует строительство современных подземных бомбоубежищ в прифронтовых и приграничных регионах, в частности в школах Сумской, Запорожской и Житомирской областей", - отметил глава Кабмина Украины в своём телеграм-канале.Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, литва, украина, киев, сергей корецкий, кабмин, бывший ссср, прибалтика, украина-ес, восточное партнерство, восточная европа
Новости, Литва, Украина, Киев, Сергей Корецкий, Кабмин, бывший СССР, Прибалтика, Украина-ЕС, Восточное партнерство, Восточная Европа

Литва направляет Украине 0,25% ВВП

15:30 14.09.2026
 
© Фото : Сергей Корецкий / Telegram
- РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© Фото : Сергей Корецкий / Telegram
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Нынешнее руководство Украины благодарно Литве за финансовую и другую помощь. Об этом 14 сентября заявил украинский премьер-министр Сергей Корецкий по итогам переговоров с литовским коллегой Миндаугасом Синкявичюсом
Переговоры с делегацией прибалтийской республики во главе с Синкявичюсом в расширенном формате состоялись в Киеве.
"Высоко ценим решение Литвы направлять на поддержку Украины 0,25% ВВП. Это весомый вклад и важный сигнал для всех партнеров", - заявил Корецкий.
Он сообщил также, что делегации обсудили взаимодействие в энергетике, безопасности, обороне, логистике и двусторонней торговле.
"Украина готова делиться своим опытом и наработками, - поведал Корецкий. - Отдельное направление-это европейская интеграция. Ценим готовность Литвы определить Украину одним из приоритетов своего председательства в Совете Европейского союза в первой половине 2027 года".
Чиновники постсоветских республик также обсудили литовское участие в восстановлении Украины.
"В рамках "коалиции укрытий" Литва финансирует строительство современных подземных бомбоубежищ в прифронтовых и приграничных регионах, в частности в школах Сумской, Запорожской и Житомирской областей", - отметил глава Кабмина Украины в своём телеграм-канале.
Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контроль
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