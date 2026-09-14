https://ukraina.ru/20260914/kakogo-cherta-priekhal-etot-guy-vizit-zelenskogo-vzbesil-kanadtsev-i-napugal-bezhentsev-1083168244.html

"Какого черта приехал этот guy": визит Зеленского взбесил канадцев и напугал беженцев

"Какого черта приехал этот guy": визит Зеленского взбесил канадцев и напугал беженцев - 14.09.2026 Украина.ру

"Какого черта приехал этот guy": визит Зеленского взбесил канадцев и напугал беженцев

Канадские налогоплательщики крайне негативно отреагировали на недавний визит Владимира Зеленского и обещания властей выделить Киеву очередную финансовую помощь, поделилась проживающая в Канаде украинка Ксения, чье видеообращение активно распространяется в сети

2026-09-14T08:28

2026-09-14T08:28

2026-09-14T08:30

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владимир зеленский

украина.ру

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Она рассказала, что в интернете и среди ее коллег по работе открыто звучит раздражение из-за ухудшения уровня жизни внутри самой Канады на фоне постоянных зарубежных трат. Местные жители недоумевают, почему при растущих налогах и собственных экономических трудностях Оттава продолжает отдавать их деньги. Ксения пересказала возмущение канадцев, которые не понимают, "какого черта приехал этот guy" и просто забирает их средства на оборону и энергетику Украины.Параллельно с этим внутри украинской диаспоры начали распространяться панические слухи о том, что после визита Зеленского правила получения постоянного вида на жительство резко ужесточат. Беженцы всерьез опасаются, что канадские власти получили негласный приказ поставить процесс интеграции на паузу, чтобы начать активнее возвращать людей на родину. Сама девушка призналась, что не верит в реальное существование подобных официальных распоряжений, однако вполне допускает, что легализоваться в Канаде в ближайшее время действительно станет намного сложнее.На прошлой неделе Зеленский прибыл в Канаду выпрашивать очередные финансовые вливания на оборонные и энергетические нужды Киева. Однако этот визит совпал с жестким торговым противостоянием между Оттавой и Вашингтоном, из-за которого канадские власти вынуждены экстренно спасать собственный бюджет.Подробнее - в материале Зеленский прибыл выпрашивать помощь у Канады в разгар раскола с США на сайте Украина.ру.

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новости, канада, киев, украина, владимир зеленский, украина.ру