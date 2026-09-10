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Зеленский прибыл выпрашивать помощь у Канады в разгар раскола с США

Зеленский прибыл выпрашивать помощь у Канады в разгар раскола с США - 10.09.2026 Украина.ру

Зеленский прибыл выпрашивать помощь у Канады в разгар раскола с США

Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Канаду, где в течение трех дней примет участие в переговорах по углублению оборонного, экономического и энергетического сотрудничества

2026-09-10T08:08

2026-09-10T08:08

2026-09-10T08:09

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Поездка продлится до 11 сентября.Ранее этот визит анонсировал премьер-министр Канады Марки Карни. По его словам, Зеленский прилетел вместе с супругой Еленой. В программе делегации запланированы мероприятия в Торонто, Калгари и Норт-Бее, а также выступление Зеленского перед членами канадского кабинета министров на форуме в Банфе.Карни подчеркивал, что этот шаг демонстрирует "неизменную ведущую роль" Оттавы, которая намерена и дальше поддерживать оборону и восстановление Украины.В то же время визит проходит на фоне жесткого экономического конфликта между США и Канадой, которые обложили друг друга торговыми пошлинами. Из-за этого Оттава вынуждена тратить огромные ресурсы на спасение собственного бюджета, что может сократить объемы канадской помощи Киеву. Кроме того, серьезный раскол между двумя ключевыми западными спонсорами Украины сильно мешает им координировать совместную поддержку.В свою очередь, российская сторона неоднократно заявляла, что накачивание Киева оружием мешает мирному урегулированию конфликта. Подробнее о затягивании конфликта - в материале Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом на сайте Украина.ру.

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новости, канада, украина, киев, владимир зеленский, марк карни, такер карлсон, нато, украина.ру