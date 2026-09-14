https://ukraina.ru/20260914/defitsit-topliva-i-maslo-po-talonam-u-ssha-problemy-iran-vydvinul-trampu-svoi-usloviya-1083178613.html

Дефицит топлива и масло по талонам: у США проблемы, Иран выдвинул Трампу свои условия

Дефицит топлива и масло по талонам: у США проблемы, Иран выдвинул Трампу свои условия - 14.09.2026 Украина.ру

Дефицит топлива и масло по талонам: у США проблемы, Иран выдвинул Трампу свои условия

Через полгода после нападения на Иран в Соединенных Штатах Америки разворачивается беспрецедентный энергетический кризис, связанный с дефицитом нефтепродуктов, который является прямым последствием американской авантюры на Ближнем Востоке

2026-09-14T13:30

2026-09-14T13:30

2026-09-14T13:30

эксклюзив

сша

иран

ближний восток

дональд трамп

республиканская партия

брикс

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Средняя цена на нефть улетела на мировых биржах за отметку 110 долларов за баррель и продолжает расти. По данным финансовых аналитиков, за минувшую неделю нефть прибавила в цене сразу 14%, а за последний месяц ее стоимость увеличилась почти на четверть.На это, прежде всего, влияет развитие событий в зоне Персидского залива и Красного моря — поскольку Иран и союзные ему силы оказывают давление на американских союзников, чтобы добиться стратегического перелома в противостоянии с США.Удары по нефтепроводу и нефтеперерабатывающим заводам на территории Саудовской Аравии резко сократили экспорт ближневосточных энергоносителей. Добыча нефти в Саудовской Аравии снизилась до уровня начала девяностых годов прошлого века, что сократило нефтяные поставки на мировой рынок сразу на 5%, создавая ощутимый дефицит "черного золота".Экспорт ближневосточной нефти в США иссякает, а стоимость ее перевозки постоянно растет из-за увеличения стоимости страховки.Накануне Иран ударил по очередному танкеру, попытавшемуся проскочить через Ормузский пролив под американским конвоем. Перевозчики купились на заявления Дональда Трампа, который объявил о создании безопасного судоходного коридора через Ормуз — однако огромное судно было поражено ракетой и загорелось. Тегеран снова продемонстрировал, что удерживает пролив под огневым контролем, а фрахт нефтеналивных танкеров резко подорожал, что автоматически увеличило стоимость нефти для покупателей из США.Белый дом оказался в по-настоящему сложной ситуации. Американская администрация не может регулировать цены на нефтепродукты на внутреннем рынке в условиях нарастающего глобального дефицита — поскольку собственный нефтяной резерв США упал до минимума за 44 года. Разрекламированная сделка с Венесуэлой не принесла Трампу ничего, кроме сиюминутного пиара. Добыча и переработка больших объемов венесуэльской нефти требуют серьезных вложений, а текущие поставки из этой латиноамериканской страны не в состоянии изменить глобальную конъюнктуру на рынке энергоносителей.Результаты этой ситуации налицо. Средняя цена на дизель впервые в американской истории превысила отметку шесть долларов за галлон, что стало серьезным психологическим ударом для потребителей.Эксперты уверенно обещают, что топливо будет дорожать дальше, в краткосрочной и среднесрочной перспективе, — по мере дальнейшего развития кризиса на Ближнем Востоке. Судя по последним данным, дизель действительно подорожал в некоторых штатах еще на один доллар — в течение всего одних только суток. А этот ценовой шок грозит окончательно похоронить рейтинги Республиканской партии накануне предстоящих промежуточных выборов."Есть пробитие — стоимость дизеля в США достигла исторического максимума, приблизившись к шести долларам за галлон. Во многих штатах — особенно на западном побережье — дизель уже стоит семь долларов за галлон и выше. Там как раз много топлива раньше закупали с Ближнего Востока. Белый дом продолжает конструировать свою виртуальную реальность, обещая падение топливных цен в США ниже двух долларов за галлон. Сразу после обещанной победы над Ираном. Только мировые рынки в эти сеансы политического газлайтинга со стороны Трампа верят довольно слабо. Только четверть избирателей полагают, что война с Ираном стоила того. Эта авантюра обошлась простым жителям США в сумму не менее 100 миллиардов долларов. И тут еще не учитываются будущие долговые тяготы и взлет продовольственных цен", — констатирует американист Малек Дудаков у себя в телеграм-канале.Впервые в истории США на местном рынке начали нормировать продажу моторного масла. Американская сеть гипермаркетов Costco ограничила продажу фирменного синтетического масла Kirkland Signature, еженедельно отпуская покупателям не более двух упаковок на одного человека. Цена за 10 кварт масла немедленно выросла с 30 до 58 долларов, а американские потребители тут же кинулись скупать дорожающий и дефицитный продукт, подогревая этим общий ажиотаж.Социологи указывают на то, что республиканцы сдают позиции даже в самых лояльных штатах, рискуя потерять большинство не только в Конгрессе, но и в Сенате. А это автоматически превратит Трампа в "хромую утку", связывая его в принятии решений по рукам и ногам, до самого конца второй президентской каденции."За полтора месяца до выборов в Сенат республиканцы стабильно отстают по опросам в Огайо, Северной Каролине и Джорджии. В традиционно прореспубликанских штатах — Техасе, Аляске, Айове и Небраске — шансы партий равны. В Небраске против республиканцев вновь выдвигается поддержанный демократами беспартийный", — пишет об этом в своем телеграм-канале политолог-американист Сергей Неволин.Между тем иранцы усиливают свой прессинг в отношении американской администрации, которая окончательно завязла в де-факто проигранной войне на Ближнем Востоке. Накануне Тегеран выдвинул Вашингтону настоящий ультиматум, озвучив предварительные условия, на которых иранцы готовы разблокировать судоходство в Ормузском проливе.Руководство Исламской Республики ужесточило свои позиции. Сейчас оно требует от США и Израиля полностью прекратить военную активность в Ливане, Йемене, Иране и секторе Газа, вывести американские войска из стран Персидского залива, возместить причиненный агрессией ущерб, отменить антииранские санкции и разблокировать замороженные иранские активы.Иранцы подталкивают Трампа к капитуляции, одновременно восстанавливая связи с соседними арабскими странами, которые осознали, что американское присутствие на Ближнем Востоке является для них источником серьезных проблем.Оман поддержал поступившее из Ирана предложение о совместном контроле над судоходством в Ормузском проливе, а представители Объединенных Арабских Эмиратов встретились с иранцами на полях саммита БРИКС, договорившись "оставить прошлое позади".Белый дом находится сейчас в явном тупике, а проиранские силы развивают свой успех в Йемене. Движение хуситов, которое установило контроль над Баб-эль-Мандебским проливом, регулируя судоходство в южной части Красного моря, анонсировало новое наступление на просаудовские силы, обещая нанести американским союзникам серьезный ущерб.А цены на нефть сразу же устремились на фоне этих новостей вверх — к новым рекордам.

https://ukraina.ru/20260912/triumf-khusitov-situatsiya-na-blizhnem-vostoke-rezko-izmenilas-neft-bystro-dorozhaet-1083158274.html

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Сергей Котвицкий

эксклюзив, сша, иран, ближний восток, дональд трамп, республиканская партия, брикс