https://ukraina.ru/20260913/ukraina-tratit-190-mln-v-sutki-no-deneg-vs-ravno-net-1083160879.html

Украина тратит $190 млн в сутки, но денег всё равно нет

Украина тратит $190 млн в сутки, но денег всё равно нет - 13.09.2026 Украина.ру

Украина тратит $190 млн в сутки, но денег всё равно нет

Украина тратит на войну суммы, которые не может покрыть собственными силами. Расходы растут, а ущерб экономике от российских ударов исчисляется миллиардами долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные украинских властей

2026-09-13T10:43

2026-09-13T10:43

2026-09-13T10:43

сво

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украина

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Стоимость войны для Украины достигла рекордных значений. Если в 2024 году суточные расходы составляли примерно $140 млн, то в текущем году они выросли до $190 млн. Как сообщает Reuters со ссылкой на главу бюджетного комитета Верховной Рады Роксолану Пидласу, причин несколько: инфляция, увеличение численности войск, социальные выплаты семьям погибших и возросший расход боеприпасов."К сожалению, в этом году война стала настолько дорогой, что мы не можем покрыть даже свою долю расходов", — приводит Reuters слова главы бюджетного комитета. По данным Пидласы, за первые восемь месяцев 2026 года Украина потратила на оборону около $42 млрд без учёта натуральной военной помощи. При этом внутренние доходы и заимствования составили лишь около $39 млрд.Параллельно растёт и ущерб от российских ударов. Министр экономики Украины Александр Кравченко оценил повреждения инфраструктуры и основных фондов в 2026 году почти в $10 млрд. Более широкий ущерб от атак и фактической блокировки портов составляет около 1,5 процентного пункта ВВП. Под угрозой оказалась экспортная выручка на сумму порядка $40 млрд."Мы ожидаем очень тяжёлую зиму как с точки зрения критической инфраструктуры, которая ежедневно разрушается российскими атаками, так и с точки зрения общей экономической ситуации в стране", — заявил Кравченко.Ранее генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко отмечал, что украинская энергосистема подошла к пятой зиме с начала конфликта в лучшем состоянии, чем прежде. При этом ключевым фактором он называл усиление защиты инфраструктуры. Подробности — в материале ДТЭК признал: Украина встретит пятую зиму лучше, но есть нюансВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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сво, спецоперация, украина, кравченко, россия, reuters, дтэк, верховная рада