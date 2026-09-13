Украина тратит $190 млн в сутки, но денег всё равно нет - 13.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260913/ukraina-tratit-190-mln-v-sutki-no-deneg-vs-ravno-net-1083160879.html
Украина тратит $190 млн в сутки, но денег всё равно нет
Украина тратит $190 млн в сутки, но денег всё равно нет - 13.09.2026 Украина.ру
Украина тратит $190 млн в сутки, но денег всё равно нет
Украина тратит на войну суммы, которые не может покрыть собственными силами. Расходы растут, а ущерб экономике от российских ударов исчисляется миллиардами долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные украинских властей
2026-09-13T10:43
2026-09-13T10:43
сво
спецоперация
украина
кравченко
россия
reuters
дтэк
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1e/1051616937_0:563:2048:1715_1920x0_80_0_0_7e1d70f7053705528175e1e91690d92c.jpg
Стоимость войны для Украины достигла рекордных значений. Если в 2024 году суточные расходы составляли примерно $140 млн, то в текущем году они выросли до $190 млн. Как сообщает Reuters со ссылкой на главу бюджетного комитета Верховной Рады Роксолану Пидласу, причин несколько: инфляция, увеличение численности войск, социальные выплаты семьям погибших и возросший расход боеприпасов."К сожалению, в этом году война стала настолько дорогой, что мы не можем покрыть даже свою долю расходов", — приводит Reuters слова главы бюджетного комитета. По данным Пидласы, за первые восемь месяцев 2026 года Украина потратила на оборону около $42 млрд без учёта натуральной военной помощи. При этом внутренние доходы и заимствования составили лишь около $39 млрд.Параллельно растёт и ущерб от российских ударов. Министр экономики Украины Александр Кравченко оценил повреждения инфраструктуры и основных фондов в 2026 году почти в $10 млрд. Более широкий ущерб от атак и фактической блокировки портов составляет около 1,5 процентного пункта ВВП. Под угрозой оказалась экспортная выручка на сумму порядка $40 млрд."Мы ожидаем очень тяжёлую зиму как с точки зрения критической инфраструктуры, которая ежедневно разрушается российскими атаками, так и с точки зрения общей экономической ситуации в стране", — заявил Кравченко.Ранее генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко отмечал, что украинская энергосистема подошла к пятой зиме с начала конфликта в лучшем состоянии, чем прежде. При этом ключевым фактором он называл усиление защиты инфраструктуры. Подробности — в материале ДТЭК признал: Украина встретит пятую зиму лучше, но есть нюансВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1e/1051616937_0:539:2048:2075_1920x0_80_0_0_5b8b06e1dc4d1b7fbf6b2a618ac9fd4e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, спецоперация, украина, кравченко, россия, reuters, дтэк, верховная рада
СВО, Спецоперация, Украина, Кравченко, Россия, Reuters, ДТЭК, Верховная Рада

Украина тратит $190 млн в сутки, но денег всё равно нет

10:43 13.09.2026
 
© Фото : CC0, Freepik
- РИА Новости, 1920, 13.09.2026
© Фото : CC0, Freepik
Читать в
ДзенTelegram
Украина тратит на войну суммы, которые не может покрыть собственными силами. Расходы растут, а ущерб экономике от российских ударов исчисляется миллиардами долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные украинских властей
Стоимость войны для Украины достигла рекордных значений. Если в 2024 году суточные расходы составляли примерно $140 млн, то в текущем году они выросли до $190 млн. Как сообщает Reuters со ссылкой на главу бюджетного комитета Верховной Рады Роксолану Пидласу, причин несколько: инфляция, увеличение численности войск, социальные выплаты семьям погибших и возросший расход боеприпасов.
"К сожалению, в этом году война стала настолько дорогой, что мы не можем покрыть даже свою долю расходов", — приводит Reuters слова главы бюджетного комитета.
По данным Пидласы, за первые восемь месяцев 2026 года Украина потратила на оборону около $42 млрд без учёта натуральной военной помощи. При этом внутренние доходы и заимствования составили лишь около $39 млрд.
Параллельно растёт и ущерб от российских ударов. Министр экономики Украины Александр Кравченко оценил повреждения инфраструктуры и основных фондов в 2026 году почти в $10 млрд. Более широкий ущерб от атак и фактической блокировки портов составляет около 1,5 процентного пункта ВВП. Под угрозой оказалась экспортная выручка на сумму порядка $40 млрд.
"Мы ожидаем очень тяжёлую зиму как с точки зрения критической инфраструктуры, которая ежедневно разрушается российскими атаками, так и с точки зрения общей экономической ситуации в стране", — заявил Кравченко.
Ранее генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко отмечал, что украинская энергосистема подошла к пятой зиме с начала конфликта в лучшем состоянии, чем прежде. При этом ключевым фактором он называл усиление защиты инфраструктуры. Подробности — в материале ДТЭК признал: Украина встретит пятую зиму лучше, но есть нюанс
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОСпецоперацияУкраинаКравченкоРоссияReutersДТЭКВерховная Рада
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:00"Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" Юрия Кары
11:27"Это террор Путина": Сибига призвал Запад к полному запрету торговли с Россией
10:43Украина тратит $190 млн в сутки, но денег всё равно нет
09:58Иной точки зрения нет: в Индии вы не найдёте тех, кто критиковал бы Россию из-за Украины
08:00Киевский Третьяков Иван Терещенко
07:00Владимир Ераносян: Россия проводит комплексную операцию, чтобы лишить Украину топлива, денег и оружия
06:29Джонсон без поводка во Львове и хасиды как живой щит: Западная Украина за неделю
05:15"Нация наполовину уничтожена, задача власти — добить оставшихся". Эксперты и политики о будущем Украины
04:59"Что же тогда считать договорённостями?": Иванов о расхождениях в трактовке итогов Анкориджа
16:32ДТЭК признал: Украина встретит пятую зиму лучше, но есть нюанс
16:06Приглашение Зеленскому в Москву остаётся в силе, Майами не обязателен — Песков
16:00От Киева к Москве. Даниил Московский – младший сын Александра Невского
15:56"Индию можно рассматривать как миротворца": Иванов о площадках для переговоров по Украине
15:47Что связывает Украину с терактом в США и почему в Киеве начались метания крыс – Евстафьев
15:36Триумф хуситов: ситуация на Ближнем Востоке резко изменилась, нефть быстро дорожает
15:14ВСУ атаковали гражданские автомобили в ЛНР: четверо людей пострадали
14:27Визы для россиян: введёт ли их Пашинян? Армения летит в космос
13:37ВСУ атаковали 13 округов Белгородчины: погибла женщина, ранены дети
13:12Песков объяснил позицию Путина по европейским войскам на Украине
13:08На русский берег – без Зеленского. Украинские артисты поняли, что Украина тонет, и приняли решение
Лента новостейМолния