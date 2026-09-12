https://ukraina.ru/20260912/dtek-priznal-ukraina-vstretit-pyatuyu-zimu-luchshe-no-est-nyuans-1083159365.html
ДТЭК признал: Украина встретит пятую зиму лучше, но есть нюанс
ДТЭК признал: Украина встретит пятую зиму лучше, но есть нюанс - 12.09.2026 Украина.ру
ДТЭК признал: Украина встретит пятую зиму лучше, но есть нюанс
Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что украинская энергосистема подошла к пятой зиме с начала конфликта в лучшем состоянии, чем раньше. Однако главным фактором, по его словам, остаётся усиление защиты инфраструктуры. Об этом 12 сентября сообщает УНИАН
2026-09-12T16:32
2026-09-12T16:32
2026-09-12T16:33
новости
украина
дтэк
денис шмыгаль
украина.ру
канада
ес
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102043/79/1020437918_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_7b15df15550a76e866af90456d5bf0eb.jpg
По словам Тимченко, за прошедший год украинские энергетики сделали всё возможное, чтобы восстановить повреждённые мощности, сформировать необходимые запасы и укрепить защиту объектов. Тем не менее, как он признал, именно безопасность инфраструктуры остаётся наиболее уязвимым местом.Заявления главы ДТЭК прозвучали на фоне сохраняющихся проблем в украинской энергетике. Ранее сообщалось о повреждении практически всех тепловых электростанций, а также о планах Киева привлечь внешнее финансирование — в том числе от Канады и ЕС — для восстановления генерации и закупки газа перед зимним периодом.Накануне первый вице-премьер и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что энергетике страны на десятилетия вперёд потребуется как минимум $91 млрд. Он призвал канадских предпринимателей рассматривать это не как помощь, а как инвестиции. Подробности — в материале "Не помощь, а инвестиции": Шмыгаль раскрыл масштаб энергетических нужд УкраиныВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
канада
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102043/79/1020437918_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_29a4cec1582b49659ff4d256e1223c84.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, дтэк, денис шмыгаль, украина.ру, канада, ес, киев
Новости, Украина, ДТЭК, Денис Шмыгаль, Украина.ру, Канада, ЕС, Киев
ДТЭК признал: Украина встретит пятую зиму лучше, но есть нюанс
16:32 12.09.2026 (обновлено: 16:33 12.09.2026)
Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что украинская энергосистема подошла к пятой зиме с начала конфликта в лучшем состоянии, чем раньше. Однако главным фактором, по его словам, остаётся усиление защиты инфраструктуры. Об этом 12 сентября сообщает УНИАН