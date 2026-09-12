https://ukraina.ru/20260912/dtek-priznal-ukraina-vstretit-pyatuyu-zimu-luchshe-no-est-nyuans-1083159365.html

ДТЭК признал: Украина встретит пятую зиму лучше, но есть нюанс

ДТЭК признал: Украина встретит пятую зиму лучше, но есть нюанс - 12.09.2026 Украина.ру

ДТЭК признал: Украина встретит пятую зиму лучше, но есть нюанс

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что украинская энергосистема подошла к пятой зиме с начала конфликта в лучшем состоянии, чем раньше. Однако главным фактором, по его словам, остаётся усиление защиты инфраструктуры. Об этом 12 сентября сообщает УНИАН

2026-09-12T16:32

2026-09-12T16:32

2026-09-12T16:33

новости

украина

дтэк

денис шмыгаль

украина.ру

канада

ес

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102043/79/1020437918_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_7b15df15550a76e866af90456d5bf0eb.jpg

По словам Тимченко, за прошедший год украинские энергетики сделали всё возможное, чтобы восстановить повреждённые мощности, сформировать необходимые запасы и укрепить защиту объектов. Тем не менее, как он признал, именно безопасность инфраструктуры остаётся наиболее уязвимым местом.Заявления главы ДТЭК прозвучали на фоне сохраняющихся проблем в украинской энергетике. Ранее сообщалось о повреждении практически всех тепловых электростанций, а также о планах Киева привлечь внешнее финансирование — в том числе от Канады и ЕС — для восстановления генерации и закупки газа перед зимним периодом.Накануне первый вице-премьер и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что энергетике страны на десятилетия вперёд потребуется как минимум $91 млрд. Он призвал канадских предпринимателей рассматривать это не как помощь, а как инвестиции. Подробности — в материале "Не помощь, а инвестиции": Шмыгаль раскрыл масштаб энергетических нужд УкраиныВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

украина

канада

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, дтэк, денис шмыгаль, украина.ру, канада, ес, киев