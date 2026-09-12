ДТЭК признал: Украина встретит пятую зиму лучше, но есть нюанс - 12.09.2026 Украина.ру
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ДТЭК признал: Украина встретит пятую зиму лучше, но есть нюанс
ДТЭК признал: Украина встретит пятую зиму лучше, но есть нюанс - 12.09.2026 Украина.ру
ДТЭК признал: Украина встретит пятую зиму лучше, но есть нюанс
Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что украинская энергосистема подошла к пятой зиме с начала конфликта в лучшем состоянии, чем раньше. Однако главным фактором, по его словам, остаётся усиление защиты инфраструктуры. Об этом 12 сентября сообщает УНИАН
2026-09-12T16:32
2026-09-12T16:33
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По словам Тимченко, за прошедший год украинские энергетики сделали всё возможное, чтобы восстановить повреждённые мощности, сформировать необходимые запасы и укрепить защиту объектов. Тем не менее, как он признал, именно безопасность инфраструктуры остаётся наиболее уязвимым местом.Заявления главы ДТЭК прозвучали на фоне сохраняющихся проблем в украинской энергетике. Ранее сообщалось о повреждении практически всех тепловых электростанций, а также о планах Киева привлечь внешнее финансирование — в том числе от Канады и ЕС — для восстановления генерации и закупки газа перед зимним периодом.Накануне первый вице-премьер и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что энергетике страны на десятилетия вперёд потребуется как минимум $91 млрд. Он призвал канадских предпринимателей рассматривать это не как помощь, а как инвестиции. Подробности — в материале "Не помощь, а инвестиции": Шмыгаль раскрыл масштаб энергетических нужд УкраиныВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Украина, ДТЭК, Денис Шмыгаль, Украина.ру, Канада, ЕС, Киев

ДТЭК признал: Украина встретит пятую зиму лучше, но есть нюанс

16:32 12.09.2026 (обновлено: 16:33 12.09.2026)
 
© Фото : ДТЭК Энерго / Перейти в фотобанкДТЭК Энерго
ДТЭК Энерго - РИА Новости, 1920, 12.09.2026
© Фото : ДТЭК Энерго
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Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что украинская энергосистема подошла к пятой зиме с начала конфликта в лучшем состоянии, чем раньше. Однако главным фактором, по его словам, остаётся усиление защиты инфраструктуры. Об этом 12 сентября сообщает УНИАН
По словам Тимченко, за прошедший год украинские энергетики сделали всё возможное, чтобы восстановить повреждённые мощности, сформировать необходимые запасы и укрепить защиту объектов. Тем не менее, как он признал, именно безопасность инфраструктуры остаётся наиболее уязвимым местом.
Заявления главы ДТЭК прозвучали на фоне сохраняющихся проблем в украинской энергетике. Ранее сообщалось о повреждении практически всех тепловых электростанций, а также о планах Киева привлечь внешнее финансирование — в том числе от Канады и ЕС — для восстановления генерации и закупки газа перед зимним периодом.
Накануне первый вице-премьер и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что энергетике страны на десятилетия вперёд потребуется как минимум $91 млрд. Он призвал канадских предпринимателей рассматривать это не как помощь, а как инвестиции. Подробности — в материале "Не помощь, а инвестиции": Шмыгаль раскрыл масштаб энергетических нужд Украины
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