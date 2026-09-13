https://ukraina.ru/20260913/rossiya-mozhet-sozdat-bufernuyu-zonu-v-sumskoy-i-chernigovskoy-oblastyakh-zimoy---komandir-azova-1083161821.html
Россия может создать буферную зону в Сумской и Черниговской областях зимой — командир "Азова"*
Россия может создать буферную зону в Сумской и Черниговской областях зимой — командир "Азова"* - 13.09.2026 Украина.ру
Россия может создать буферную зону в Сумской и Черниговской областях зимой — командир "Азова"*
Командир корпуса "Азов"* Денис Прокопенко заявил, что зимой российские войска могут попытаться сформировать буферную зону в Сумской и Черниговской областях. Об этом сообщает "Страна.ua"
2026-09-13T13:12
2026-09-13T13:12
2026-09-13T13:12
сво
спецоперация
россия
черниговская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
"азов"
украина.ру
украина
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В интервью украинскому изданию Прокопенко высказал предположение, что российская сторона может использовать часть мобилизованного резерва, сформированного к началу зимы, чтобы сковать украинские силы и не дать им перебросить подкрепления на северные границы."Часть мобилизованного резерва, который будет сформирован к началу зимы, противник может задействовать в целях сковывания наших усилий и не давать нам перегруппировать какие-либо резервы на северных границах нашего государства", — приводит его слова "Страна.ua".Военный также допустил, что вместо тактики малых пехотных групп российские войска могут чаще применять тяжёлую бронетехнику и пытаться осуществлять механизированные прорывы. По его мнению, осенью и в начале зимы ВСУ могут столкнуться как с изменением тактики на фронте, так и с попытками сковать украинские резервы у северной границы.Как на кануне сообщила немецкая телекомпания Deutsche Welle*, Владимир Зеленский потребовал от западных партнёров ежемесячных поставок Украине 100–120 ракет для отражения российских ударов. Подробности — в материале Зеленский признал масштаб российского производства ракет и попросил у Запада больше Patriot* Запрещенная в России террористическая организацияВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, черниговская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, "азов", украина.ру, украина
СВО, Спецоперация, Россия, Черниговская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, "Азов", Украина.ру, Украина
Россия может создать буферную зону в Сумской и Черниговской областях зимой — командир "Азова"*
Командир корпуса "Азов"* Денис Прокопенко заявил, что зимой российские войска могут попытаться сформировать буферную зону в Сумской и Черниговской областях. Об этом сообщает "Страна.ua"
В интервью украинскому изданию Прокопенко высказал предположение, что российская сторона может использовать часть мобилизованного резерва, сформированного к началу зимы, чтобы сковать украинские силы и не дать им перебросить подкрепления на северные границы.
"Часть мобилизованного резерва, который будет сформирован к началу зимы, противник может задействовать в целях сковывания наших усилий и не давать нам перегруппировать какие-либо резервы на северных границах нашего государства", — приводит его слова "Страна.ua".
Военный также допустил, что вместо тактики малых пехотных групп российские войска могут чаще применять тяжёлую бронетехнику и пытаться осуществлять механизированные прорывы. По его мнению, осенью и в начале зимы ВСУ могут столкнуться как с изменением тактики на фронте, так и с попытками сковать украинские резервы у северной границы.
Как на кануне сообщила немецкая телекомпания Deutsche Welle*, Владимир Зеленский потребовал от западных партнёров ежемесячных поставок Украине 100–120 ракет для отражения российских ударов. Подробности — в материале Зеленский признал масштаб российского производства ракет и попросил у Запада больше Patriot
* Запрещенная в России террористическая организация
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