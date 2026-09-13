Россия может создать буферную зону в Сумской и Черниговской областях зимой — командир "Азова"* - 13.09.2026 Украина.ру
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Россия может создать буферную зону в Сумской и Черниговской областях зимой — командир "Азова"*
Россия может создать буферную зону в Сумской и Черниговской областях зимой — командир "Азова"* - 13.09.2026 Украина.ру
Россия может создать буферную зону в Сумской и Черниговской областях зимой — командир "Азова"*
Командир корпуса "Азов"* Денис Прокопенко заявил, что зимой российские войска могут попытаться сформировать буферную зону в Сумской и Черниговской областях. Об этом сообщает "Страна.ua"
2026-09-13T13:12
2026-09-13T13:12
сво
спецоперация
россия
черниговская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
"азов"
украина.ру
украина
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В интервью украинскому изданию Прокопенко высказал предположение, что российская сторона может использовать часть мобилизованного резерва, сформированного к началу зимы, чтобы сковать украинские силы и не дать им перебросить подкрепления на северные границы."Часть мобилизованного резерва, который будет сформирован к началу зимы, противник может задействовать в целях сковывания наших усилий и не давать нам перегруппировать какие-либо резервы на северных границах нашего государства", — приводит его слова "Страна.ua".Военный также допустил, что вместо тактики малых пехотных групп российские войска могут чаще применять тяжёлую бронетехнику и пытаться осуществлять механизированные прорывы. По его мнению, осенью и в начале зимы ВСУ могут столкнуться как с изменением тактики на фронте, так и с попытками сковать украинские резервы у северной границы.Как на кануне сообщила немецкая телекомпания Deutsche Welle*, Владимир Зеленский потребовал от западных партнёров ежемесячных поставок Украине 100–120 ракет для отражения российских ударов. Подробности — в материале Зеленский признал масштаб российского производства ракет и попросил у Запада больше Patriot* Запрещенная в России террористическая организацияВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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сво, спецоперация, россия, черниговская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, "азов", украина.ру, украина
СВО, Спецоперация, Россия, Черниговская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, "Азов", Украина.ру, Украина

Россия может создать буферную зону в Сумской и Черниговской областях зимой — командир "Азова"*

13:12 13.09.2026
 
© РИА Новости . Михаил Андроник / Перейти в фотобанкНародная милиция ДНР в Мариуполе
Народная милиция ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 13.09.2026
© РИА Новости . Михаил Андроник
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Командир корпуса "Азов"* Денис Прокопенко заявил, что зимой российские войска могут попытаться сформировать буферную зону в Сумской и Черниговской областях. Об этом сообщает "Страна.ua"
В интервью украинскому изданию Прокопенко высказал предположение, что российская сторона может использовать часть мобилизованного резерва, сформированного к началу зимы, чтобы сковать украинские силы и не дать им перебросить подкрепления на северные границы.
"Часть мобилизованного резерва, который будет сформирован к началу зимы, противник может задействовать в целях сковывания наших усилий и не давать нам перегруппировать какие-либо резервы на северных границах нашего государства", — приводит его слова "Страна.ua".
Военный также допустил, что вместо тактики малых пехотных групп российские войска могут чаще применять тяжёлую бронетехнику и пытаться осуществлять механизированные прорывы. По его мнению, осенью и в начале зимы ВСУ могут столкнуться как с изменением тактики на фронте, так и с попытками сковать украинские резервы у северной границы.
Как на кануне сообщила немецкая телекомпания Deutsche Welle*, Владимир Зеленский потребовал от западных партнёров ежемесячных поставок Украине 100–120 ракет для отражения российских ударов. Подробности — в материале Зеленский признал масштаб российского производства ракет и попросил у Запада больше Patriot
* Запрещенная в России террористическая организация
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