Зеленский признал масштаб российского производства ракет и попросил у Запада больше Patriot - 12.09.2026 Украина.ру
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Зеленский признал масштаб российского производства ракет и попросил у Запада больше Patriot
Зеленский признал масштаб российского производства ракет и попросил у Запада больше Patriot - 12.09.2026 Украина.ру
Зеленский признал масштаб российского производства ракет и попросил у Запада больше Patriot
Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо получать 100–120 ракет ежемесячно для отражения ударов. Об этом 12 сентября сообщает немецкая телекомпания Deutsche Welle*
2026-09-12T11:32
2026-09-12T11:32
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В разговоре с DW* Зеленский признал, что даже 100 ракет в месяц — задача, непосильная для его западных партнёров. "У вас никогда не будет 280 ракет в месяц, и между нами, это огромная проблема — иметь хотя бы 100. Я хочу 100–120 в эти трудные месяцы, особенно в холодные", — приводит его слова издание.Ранее на этой неделе Германия заявила о намерении передать Украине ракеты Patriot из национального запаса, однако их количество не уточнила. "Они должны дать как можно больше. При всём уважении, они должны отдать их украинцам, чтобы спасти их жизни", - заявил Зеленский, имея в виду европейских союзников.Кроме того, Зеленский рассказал о соглашениях с несколькими европейскими компаниями о разработке противоракетной системы "Фрея" под украинским управлением. Первый этап тестирования, по его словам, планируется на конец декабря, и времени, подчеркнул он, остаётся мало.В Москве неоднократно отмечали, что новые поставки вооружений Киеву не изменят ход событий, а лишь затягивают конфликт. Россия продолжает заявлять о готовности к диалогу, тогда как Владимир Зеленский предпочитает требовать от союзников всё больше ракет вместо реальных шагов к миру.* Организация признана нежелательной в РФВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Украина, Владимир Зеленский, Украина.ру, Россия, Запад

Зеленский признал масштаб российского производства ракет и попросил у Запада больше Patriot

11:32 12.09.2026
 
© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 12.09.2026
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
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Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо получать 100–120 ракет ежемесячно для отражения ударов. Об этом 12 сентября сообщает немецкая телекомпания Deutsche Welle*
В разговоре с DW* Зеленский признал, что даже 100 ракет в месяц — задача, непосильная для его западных партнёров.
"У вас никогда не будет 280 ракет в месяц, и между нами, это огромная проблема — иметь хотя бы 100. Я хочу 100–120 в эти трудные месяцы, особенно в холодные", — приводит его слова издание.
Ранее на этой неделе Германия заявила о намерении передать Украине ракеты Patriot из национального запаса, однако их количество не уточнила.
"Они должны дать как можно больше. При всём уважении, они должны отдать их украинцам, чтобы спасти их жизни", - заявил Зеленский, имея в виду европейских союзников.
Кроме того, Зеленский рассказал о соглашениях с несколькими европейскими компаниями о разработке противоракетной системы "Фрея" под украинским управлением. Первый этап тестирования, по его словам, планируется на конец декабря, и времени, подчеркнул он, остаётся мало.
В Москве неоднократно отмечали, что новые поставки вооружений Киеву не изменят ход событий, а лишь затягивают конфликт. Россия продолжает заявлять о готовности к диалогу, тогда как Владимир Зеленский предпочитает требовать от союзников всё больше ракет вместо реальных шагов к миру.
* Организация признана нежелательной в РФ
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