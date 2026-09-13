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Песков допустил возобновление трёхсторонних переговоров по Украине уже в октябре
Песков допустил возобновление трёхсторонних переговоров по Украине уже в октябре - 13.09.2026 Украина.ру
Песков допустил возобновление трёхсторонних переговоров по Украине уже в октябре
В Кремле не исключают, что трехсторонний формат переговоров по украинскому конфликту возобновится уже в следующем месяце. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
2026-09-13T14:00
2026-09-13T14:00
2026-09-13T14:00
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Октябрь не исключается как срок для возобновления трехсторонних переговоров по Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, речь идет о вполне обозримой перспективе. "Мы не исключаем такую возможность, мы именно говорим об обозримой перспективе. То есть, конечно, октябрь нельзя исключать", — передает слова Пескова пресс-служба Кремля.Такая перспектива появилась после серии контактов на прошлой неделе. В Кремле Владимир Путин принял спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера. Помощник российского лидера Юрий Ушаков впоследствии сообщил: Путин дал им четкие и исчерпывающие оценки обстановки в зоне СВО, и американская сторона обязалась учитывать их в диалоге с Киевом. Затем Уиткофф и Кушнер выехали на Украину, а 8 сентября Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.Сам Кушнер, комментируя итоги поездок, заявил: США теперь ясно представляют, что способно привести к долгосрочному урегулированию. Более того, по его словам, появились новые идеи, которые имеет смысл обсудить на предстоящей трехсторонней встрече.Напомним, что в начале этого года Россия, США и Украина уже провели три раунда переговоров в Абу-Даби и Женеве.Накануне Дмитрий Песков прокомментировал заявление Владимира Зеленского о желании провести встречу с Владимиром Путиным во время саммита G20 в Майами. Он указал, что приглашение в Москву, которое российская сторона направляла ранее, не отменялось. Подробности — в материале Приглашение Зеленскому в Москву остаётся в силе, Майами не обязателен — ПесковВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, украина, дмитрий песков, украина.ру, владимир путин, джаред кушнер, сша, кремль
Новости, Украина, Дмитрий Песков, Украина.ру, Владимир Путин, Джаред Кушнер, США, Кремль
Песков допустил возобновление трёхсторонних переговоров по Украине уже в октябре
В Кремле не исключают, что трехсторонний формат переговоров по украинскому конфликту возобновится уже в следующем месяце. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
Октябрь не исключается как срок для возобновления трехсторонних переговоров по Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, речь идет о вполне обозримой перспективе.
"Мы не исключаем такую возможность, мы именно говорим об обозримой перспективе. То есть, конечно, октябрь нельзя исключать", — передает слова Пескова пресс-служба Кремля.
Такая перспектива появилась после серии контактов на прошлой неделе. В Кремле Владимир Путин принял спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера. Помощник российского лидера Юрий Ушаков впоследствии сообщил: Путин дал им четкие и исчерпывающие оценки обстановки в зоне СВО, и американская сторона обязалась учитывать их в диалоге с Киевом. Затем Уиткофф и Кушнер выехали на Украину, а 8 сентября Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Сам Кушнер, комментируя итоги поездок, заявил: США теперь ясно представляют, что способно привести к долгосрочному урегулированию. Более того, по его словам, появились новые идеи, которые имеет смысл обсудить на предстоящей трехсторонней встрече.
Напомним, что в начале этого года Россия, США и Украина уже провели три раунда переговоров в Абу-Даби и Женеве.
Накануне Дмитрий Песков прокомментировал заявление Владимира Зеленского о желании провести встречу с Владимиром Путиным во время саммита G20 в Майами. Он указал, что приглашение в Москву, которое российская сторона направляла ранее, не отменялось. Подробности — в материале Приглашение Зеленскому в Москву остаётся в силе, Майами не обязателен — Песков
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