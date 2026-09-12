Приглашение Зеленскому в Москву остаётся в силе, Майами не обязателен — Песков - 12.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260912/priglashenie-zelenskomu-v-moskvu-ostatsya-v-sile-mayami-ne-obyazatelen--peskov-1083159033.html
Приглашение Зеленскому в Москву остаётся в силе, Майами не обязателен — Песков
Приглашение Зеленскому в Москву остаётся в силе, Майами не обязателен — Песков - 12.09.2026 Украина.ру
Приглашение Зеленскому в Москву остаётся в силе, Майами не обязателен — Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского о желании встретиться с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Майами, напомнил, что российский лидер ранее приглашал украинского коллегу в Москву, и это предложение не отменялось
2026-09-12T16:06
2026-09-12T16:06
новости
россия
украина.ру
владимир зеленский
дмитрий песков
кремль
москва
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/05/1068191981_0:298:3111:2048_1920x0_80_0_0_58d42d66212ddd1729f5bb9f21815e1b.jpg
По словам представителя Кремля, если Зеленский действительно намерен провести переговоры, ему стоит воспользоваться приглашением и приехать в российскую столицу."Путин ещё раньше говорил, что готов принять его в Москве", — отметил Песков.12 сентября в интервью Deutsche Welle* Владимир Зеленский заявил, что готов принять участие в саммите "Большой двадцатки" в Майами, если в нём будет участвовать президент России Владимир Путин.Саммит "Большой двадцатки" запланирован на 14–15 декабря. Как сообщал Песков в конце июля, Россия намерена принять в мероприятии деятельное участие на высоком уровне.* Организация признана нежелательной в РФВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
кремль
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/05/1068191981_380:0:3111:2048_1920x0_80_0_0_b3170b0ff7a5c12905085b0087d3b123.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина.ру, владимир зеленский, дмитрий песков, кремль, москва, владимир путин
Новости, Россия, Украина.ру, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Кремль, Москва, Владимир Путин

Приглашение Зеленскому в Москву остаётся в силе, Майами не обязателен — Песков

16:06 12.09.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.09.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского о желании встретиться с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Майами, напомнил, что российский лидер ранее приглашал украинского коллегу в Москву, и это предложение не отменялось
По словам представителя Кремля, если Зеленский действительно намерен провести переговоры, ему стоит воспользоваться приглашением и приехать в российскую столицу.
"Путин ещё раньше говорил, что готов принять его в Москве", — отметил Песков.
12 сентября в интервью Deutsche Welle* Владимир Зеленский заявил, что готов принять участие в саммите "Большой двадцатки" в Майами, если в нём будет участвовать президент России Владимир Путин.
Саммит "Большой двадцатки" запланирован на 14–15 декабря. Как сообщал Песков в конце июля, Россия намерена принять в мероприятии деятельное участие на высоком уровне.
* Организация признана нежелательной в РФ
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраина.руВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковКремльМоскваВладимир Путин
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:32ДТЭК признал: Украина встретит пятую зиму лучше, но есть нюанс
16:06Приглашение Зеленскому в Москву остаётся в силе, Майами не обязателен — Песков
16:00От Киева к Москве. Даниил Московский – младший сын Александра Невского
15:56"Индию можно рассматривать как миротворца": Иванов о площадках для переговоров по Украине
15:47Что связывает Украину с терактом в США и почему в Киеве начались метания крыс – Евстафьев
15:36Триумф хуситов: ситуация на Ближнем Востоке резко изменилась, нефть быстро дорожает
15:14ВСУ атаковали гражданские автомобили в ЛНР: четверо людей пострадали
14:27Визы для россиян: введёт ли их Пашинян? Армения летит в космос
13:37ВСУ атаковали 13 округов Белгородчины: погибла женщина, ранены дети
13:12Песков объяснил позицию Путина по европейским войскам на Украине
13:08На русский берег – без Зеленского. Украинские артисты поняли, что Украина тонет, и приняли решение
13:00Суммы отрезали от железной дороги: поезда дальше Конотопа не пойдут
12:43Удар по металлургическому сердцу Украины: что известно о ночной атаке на "АрселорМиттал Кривой Рог"
12:00История на радио: книга "Донбасс 1943" – актуальность истории 10:06
11:32Зеленский признал масштаб российского производства ракет и попросил у Запада больше Patriot
11:03"Выкатывались под налётом украинских БПЛА": механик-водитель танка о хладнокровии и полевом ремонте
10:47Зеленский готов приехать на G20 в Майами, если там будет Путин
10:16"Не помощь, а инвестиции": Шмыгаль раскрыл масштаб энергетических нужд Украины
10:00Вечер в хутор: кофе с повесткой в Виннице, перцовый газ для школьников и прайс "Миротворца"*
08:00Альенде и Пиночет: к успеху Чили через социализм, террор и демократию
Лента новостейМолния