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Приглашение Зеленскому в Москву остаётся в силе, Майами не обязателен — Песков

Приглашение Зеленскому в Москву остаётся в силе, Майами не обязателен — Песков - 12.09.2026 Украина.ру

Приглашение Зеленскому в Москву остаётся в силе, Майами не обязателен — Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского о желании встретиться с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Майами, напомнил, что российский лидер ранее приглашал украинского коллегу в Москву, и это предложение не отменялось

2026-09-12T16:06

2026-09-12T16:06

2026-09-12T16:06

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По словам представителя Кремля, если Зеленский действительно намерен провести переговоры, ему стоит воспользоваться приглашением и приехать в российскую столицу."Путин ещё раньше говорил, что готов принять его в Москве", — отметил Песков.12 сентября в интервью Deutsche Welle* Владимир Зеленский заявил, что готов принять участие в саммите "Большой двадцатки" в Майами, если в нём будет участвовать президент России Владимир Путин.Саммит "Большой двадцатки" запланирован на 14–15 декабря. Как сообщал Песков в конце июля, Россия намерена принять в мероприятии деятельное участие на высоком уровне.* Организация признана нежелательной в РФВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, россия, украина.ру, владимир зеленский, дмитрий песков, кремль, москва, владимир путин