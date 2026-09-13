https://ukraina.ru/20260913/eto-vredit-vsemu-miru-tramp-prizval-zelenskogo-ne-bit-po-dizelyu-v-rossii-1083163512.html

"Это вредит всему миру": Трамп призвал Зеленского не бить по дизелю в России

"Это вредит всему миру": Трамп призвал Зеленского не бить по дизелю в России - 13.09.2026 Украина.ру

"Это вредит всему миру": Трамп призвал Зеленского не бить по дизелю в России

Президент США Дональд Трамп обратился к Владимиру Зеленскому с призывом прекратить удары по российским запасам дизельного топлива. По словам американского лидера, такие атаки провоцируют глобальный дефицит. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина"

2026-09-13T17:07

2026-09-13T17:07

2026-09-13T17:07

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Во время общения с журналистами на Открытом чемпионате Ирландии Трамп заявил, что украинской стороне следует выбирать другие цели для атаки. "Господин Зеленский должен сделать одну вещь. Он должен прекратить уничтожать запасы дизельного топлива в России. Пусть он атакует цели, но не дизельное топливо, потому что он вызывает его дефицит", — цитирует Трампа агентство.Президент США также опроверг связь топливного дефицита с ситуацией на Ближнем Востоке. "Это не из-за Ближнего Востока. Это из-за того, что происходит между Россией и Украиной", — подчеркнул он.Трамп добавил, что уже обсуждал этот вопрос с Зеленским, призвав его не поражать дизельное топливо, так как это вредит всему миру.В Москве неоднократно подчёркивали, что удары наносятся по объектам, обеспечивающим военные нужды Украины. При этом западные санкции и отказ от российских энергоносителей уже привели к росту цен и перебоям с топливом в Европе.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, россия, дональд трамп, украина.ру, владимир зеленский, ближний восток, сша