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ВСУ атаковали гражданские автомобили в ЛНР: четверо людей пострадали

ВСУ атаковали гражданские автомобили в ЛНР: четверо людей пострадали - 12.09.2026 Украина.ру

ВСУ атаковали гражданские автомобили в ЛНР: четверо людей пострадали

За минувшие сутки украинские беспилотники атаковали мирных жителей ЛНР. В результате ударов по гражданским автомобилям ранения получили четыре человека. Об этом 12 сентября сообщил глава республики Леонид Пасечник

2026-09-12T15:14

2026-09-12T15:14

2026-09-12T15:14

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В Северодонецке украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль возле супермаркета — ранен пожилой мужчина.На автодороге "Старобельск – Марковка" дрон ударил по легковой машине, пострадал 67-летний мужчина.На трассе "Красный Луч – Лутугино" целью ВСУ стал гражданский грузовик: ранения получили водитель и экспедитор.Вооруженные силы Украины ежедневно предпринимают попытки нанесения ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам гражданской и военной инфраструктуры на территории РФ.В ответ на агрессивные действия Киева ВС РФ регулярно наносят массированные удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками.12 сентября российские войска атаковали металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" в Днепропетровской области. Подробности — в материале Удар по металлургическому сердцу Украины: что известно о ночной атаке на "АрселорМиттал Кривой Рог"Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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сво, спецоперация, россия, лнр, украина, леонид пасечник, вооруженные силы украины, украина.ру