https://ukraina.ru/20260912/udar-po-metallurgicheskomu-serdtsu-ukrainy-chto-izvestno-o-nochnoy-atake-na-arselormittal-krivoy-rog-1083155185.html

Удар по металлургическому сердцу Украины: что известно о ночной атаке на "АрселорМиттал Кривой Рог"

Удар по металлургическому сердцу Украины: что известно о ночной атаке на "АрселорМиттал Кривой Рог" - 12.09.2026 Украина.ру

Удар по металлургическому сердцу Украины: что известно о ночной атаке на "АрселорМиттал Кривой Рог"

Российские войска нанесли ракетный удар по металлургическому комбинату "АрселорМиттал Кривой Рог" в Днепропетровской области. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба предприятия

2026-09-12T12:43

2026-09-12T12:43

2026-09-12T12:52

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В ночь на 12 сентября ВС РФ атаковали один из крупнейших металлургических комбинатов Украины — "АрселорМиттал Кривой Рог". Как сообщили на самом предприятии, изначально стало известно об одном погибшем работнике подрядной компании и двух раненых сотрудниках. К 11:11 спасатели извлекли из-под завалов тело ещё одного погибшего.В результате удара получили повреждения производственные и вспомогательные мощности комбината. Сейчас специалисты устанавливают степень разрушений и оценивают перспективы восстановления. Спасательная операция на месте продолжается.В Минобороны РФ заявили, что российские войска нанесли удар по запорожскому металлургическому комбинату "Запорожсталь", инновационному электроплавильному комплексу металлургического завода "Интерпайп Сталь" в Днепропетровске, а также по Северному и Новокриворожскому горно-обогатительным комбинатам в Кривом Роге.Больше новостей — в обзоре автора издания "Украина.ру" Никиты Волковича Почему Россия не использует ядерное оружие в СВОВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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