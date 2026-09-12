Удар по металлургическому сердцу Украины: что известно о ночной атаке на "АрселорМиттал Кривой Рог" - 12.09.2026 Украина.ру
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Удар по металлургическому сердцу Украины: что известно о ночной атаке на "АрселорМиттал Кривой Рог"
Удар по металлургическому сердцу Украины: что известно о ночной атаке на "АрселорМиттал Кривой Рог" - 12.09.2026 Украина.ру
Удар по металлургическому сердцу Украины: что известно о ночной атаке на "АрселорМиттал Кривой Рог"
Российские войска нанесли ракетный удар по металлургическому комбинату "АрселорМиттал Кривой Рог" в Днепропетровской области. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба предприятия
2026-09-12T12:43
2026-09-12T12:52
сво
спецоперация
украина
россия
днепропетровская область
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В ночь на 12 сентября ВС РФ атаковали один из крупнейших металлургических комбинатов Украины — "АрселорМиттал Кривой Рог". Как сообщили на самом предприятии, изначально стало известно об одном погибшем работнике подрядной компании и двух раненых сотрудниках. К 11:11 спасатели извлекли из-под завалов тело ещё одного погибшего.В результате удара получили повреждения производственные и вспомогательные мощности комбината. Сейчас специалисты устанавливают степень разрушений и оценивают перспективы восстановления. Спасательная операция на месте продолжается.В Минобороны РФ заявили, что российские войска нанесли удар по запорожскому металлургическому комбинату "Запорожсталь", инновационному электроплавильному комплексу металлургического завода "Интерпайп Сталь" в Днепропетровске, а также по Северному и Новокриворожскому горно-обогатительным комбинатам в Кривом Роге.Больше новостей — в обзоре автора издания "Украина.ру" Никиты Волковича Почему Россия не использует ядерное оружие в СВОВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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сво, спецоперация, украина, россия, днепропетровская область, украина.ру
СВО, Спецоперация, Украина, Россия, Днепропетровская область, Украина.ру

Удар по металлургическому сердцу Украины: что известно о ночной атаке на "АрселорМиттал Кривой Рог"

12:43 12.09.2026 (обновлено: 12:52 12.09.2026)
 
© РИА Новости . Лев Поликашин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.09.2026
© РИА Новости . Лев Поликашин
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Российские войска нанесли ракетный удар по металлургическому комбинату "АрселорМиттал Кривой Рог" в Днепропетровской области. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба предприятия
В ночь на 12 сентября ВС РФ атаковали один из крупнейших металлургических комбинатов Украины — "АрселорМиттал Кривой Рог". Как сообщили на самом предприятии, изначально стало известно об одном погибшем работнике подрядной компании и двух раненых сотрудниках. К 11:11 спасатели извлекли из-под завалов тело ещё одного погибшего.
В результате удара получили повреждения производственные и вспомогательные мощности комбината. Сейчас специалисты устанавливают степень разрушений и оценивают перспективы восстановления. Спасательная операция на месте продолжается.
В Минобороны РФ заявили, что российские войска нанесли удар по запорожскому металлургическому комбинату "Запорожсталь", инновационному электроплавильному комплексу металлургического завода "Интерпайп Сталь" в Днепропетровске, а также по Северному и Новокриворожскому горно-обогатительным комбинатам в Кривом Роге.
Больше новостей — в обзоре автора издания "Украина.ру" Никиты Волковича Почему Россия не использует ядерное оружие в СВО
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