Удар по металлургическому сердцу Украины: что известно о ночной атаке на "АрселорМиттал Кривой Рог"
12:43 12.09.2026 (обновлено: 12:52 12.09.2026)
Российские войска нанесли ракетный удар по металлургическому комбинату "АрселорМиттал Кривой Рог" в Днепропетровской области. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба предприятия
В ночь на 12 сентября ВС РФ атаковали один из крупнейших металлургических комбинатов Украины — "АрселорМиттал Кривой Рог". Как сообщили на самом предприятии, изначально стало известно об одном погибшем работнике подрядной компании и двух раненых сотрудниках. К 11:11 спасатели извлекли из-под завалов тело ещё одного погибшего.
В результате удара получили повреждения производственные и вспомогательные мощности комбината. Сейчас специалисты устанавливают степень разрушений и оценивают перспективы восстановления. Спасательная операция на месте продолжается.
В Минобороны РФ заявили, что российские войска нанесли удар по запорожскому металлургическому комбинату "Запорожсталь", инновационному электроплавильному комплексу металлургического завода "Интерпайп Сталь" в Днепропетровске, а также по Северному и Новокриворожскому горно-обогатительным комбинатам в Кривом Роге.
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