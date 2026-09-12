Визы для россиян: введёт ли их Пашинян? Армения летит в космос - 12.09.2026 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20260912/vizy-dlya-rossiyan-vvedt-li-ikh-pashinyan-armeniya-letit-v-kosmos-1083156932.html
Визы для россиян: введёт ли их Пашинян? Армения летит в космос
Визы для россиян: введёт ли их Пашинян? Армения летит в космос - 12.09.2026 Украина.ру
Визы для россиян: введёт ли их Пашинян? Армения летит в космос
Введёт ли Армения визовый режим для граждан России? Вполне может быть, что да — этого требует Евросоюз. Армения должна ввести визовый режим с Россией, иначе не будет "безвиза" между Арменией и ЕС.
2026-09-12T14:27
2026-09-12T14:27
эксклюзив
армения
россия
европа
никол пашинян
дональд трамп
эммануэль макрон
еврокомиссия
ес
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Одним из предвыборных обещаний Никола Пашиняна была как раз отмена виз в страны Евросоюза. То есть вожделенный «безвиз». Как это знакомо всем, кто жил на Украине и наблюдал «майдан достоинства» в 2014 году.«Достоинство», а также особый, украинский вид патриотизма заключались в том, чтобы побыстрее уехать из «нэньки Украины».«Безвиз» обещали и президент Ющенко, и президент Порошенко*. Наконец, украинцы его получили и ринулись «в Европу»&nbsp;— работать на стройках и клубничных плантациях, жить в общежитиях или комнатах по 5-7 человек.Это называлось у них «жить, как люди». Вот и Армения пошла по пути «евроинтеграции».Путь в ЕвропуНо «путь в Европу" означает разрыв связей с Россией. Президент Франции Макрон, посетивший Ереван в мае этого года в составе группы «евроинтеграторов», сказал об этом совершенно прямо:— Армения отказалась от России и выбрала путь в Европу!Пашинян не протестовал, не говорил: «подождите, мы не отказываемся от России». Этот визит «больших дядь и теть из Евросоюза» помог тогда Пашиняну получить нужные результаты на выборах.В Ереван приехали&nbsp;не только Макрон, но и глава евродипломатии Урсула фон дер Ляйен, премьеры и президенты европейских стран. Все ласково улыбались и показывали, какие они дружные и весёлые, как хорошо в Европе.Но Армении придётся сделать для этого одну «мелочь» — отказаться от России, разорвать экономические связи, переориентировать на Европу свою промышленность (по сути, уничтожить её).А для начала — ввести визы для граждан России. В число требований Евросоюза также вошли отмена авиасообщения с Россией, присоединение к антироссийским санкциям и, конечно, присоединение к ЛГБТ**-повестке, переход на альтернативные источники энергии.Про Солнце Пашинян уже, кстати, говорил: у Армении, оказывается, есть огромное богатство — солнечный свет. А не вот эти «никому не нужные» газ и электричество из России.Об однополых отношений он пока молчит, но, вполне возможно, скоро начнет призывать армян&nbsp;к «толерантности».Интересно, как в Ереване будут проходить «парады достоинства» и прочие ЛГБТ**-акции?Не только туристыНо что же будет, если Пашинян введёт визы для посещения Армении? Это приведёт, естественно, к значительному&nbsp;сокращению турпотока в страну. Сегодня 40% прибывают из России. В 2025 году Армения приняла 2,25 миллиона туристов — исторический рекорд. В этом году будет ещё больше:&nbsp; зафиксирован рост в первом полугодии на 15%.В ближайшем будущем планируется выйти на цифру 3 миллиона туристов в год.40% туристов из России ежегодно пополняют экономику Армении примерно на миллиард долларов. Также в Армении живут сейчас около 50 тысяч граждан России. Многие создали бизнес, кто-то работает удалённо, кто-то получает переводы от родителей или других родственников. Примерные оценки их вклада в экономику Армении — 500 миллионов долларов ежегодно.Но есть и другая сторона вопроса — граждане Армении, которые живут и работают в России. Как быть с ними, если Россия введёт «зеркальные» меры?А как быть с гражданами Армении, кто давно получил гражданство России? Для них Пашинян тоже введёт визы?Безвиз? Когда-нибудь потом!Евросоюз ожидаемо&nbsp;«потихоньку отползает» и говорит, что ещё не время для армянского «безвиза». Предвыборные обещания Пашиняна превращаются в «когда-нибудь потом».Но это как раз и значит, что Армения должна будет «хорошо себя вести», чтобы получить безвиз с Европой.Как раз сейчас всё&nbsp;и начинается: вы недостаточно высоко прыгаете, нужно выше!Визы с Россией, отопление с помощью&nbsp;Солнца, «парады достоинства» в Ереване... Что бы ещё придумать для Армении?Северную Македонию заставили поменять флаг, герб, гимн, Конституцию и даже название страны. И не приняли в Евросоюз.Глава пресс службы Еврокомиссии Паула Пинью&nbsp;прокомментировала тему безвиза, который в Ереване группа евроинтеграторов обещала к 2029 году. Прокомментировала так: «Говорить об этом пока рано».Отношения с Трампом — разорвать!Самое смешное, что Евросоюз уже требует от Армении разорвать&nbsp;отношения с Трампом. Устами еврокомиссара по расширению ЕС Марты Кос:«Страны, стремящиеся вступить в Евросоюз, должны разорвать свои связи с движением MAGA президента США Дональда Трампа, чтобы получить возможность стать членами ЕС. Мы не должны рисковать тем, что будущие государства-члены выработают такие отношения с другими странами, которые будут противоречить нашим долгосрочным интересам».Как же Пашинян&nbsp; будет смотреть в глаза Трампу? И на чью сторону он теперь перебежит? Интрига сохраняется.Всё&nbsp;это происходит на фоне того, что Исландия и Гренландия отказались вступать в ЕС. В Гренландию приехала лично Урсула фон дер Ляйен и предложила финансирование в 200 миллионов евро — не подействовало.Гренландии и Исландии не надо, а Армении — надо!Армения летит в космосА сам Пашинян только что побывал в Париже — на космическом саммите. Заявляет, что Армения начинает шагать в космос, развивают эту отрасль.В ближайшие годы, по словам Пашиняна, Армения запустит минимум три спутника: два для зондирования земли и один коммуникационный. Также будет создана наземная инфраструктура.Какой космос? Какие три спутника? Армения не может даже помидоры никуда продать.Впрочем, суть «космической авантюры» понять несложно: европейские банкиры дадут кредит, который будут потом десятилетиями отдавать граждане Армении.Деньги пойдут туда, куда нужно и кому нужно. А спутники?&nbsp;Да кто же их в космосе считает? Можно показать на небо и сказать: вон, это армянский летит.* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов** Движение запрещено в РФ
https://ukraina.ru/20260902/rossiya-bolshe-ne-strategicheskiy-partnr-i-putin-nas-pobedil-pashinyan-pytaetsya-usidet-na-dvukh-stulyakh-1082972289.html
https://ukraina.ru/20260808/armeniya-komu-teper-prodavat-pomidory-pashinyan-trebuet-ot-rossii-deneg-1082296686.html
https://ukraina.ru/20250811/stanislav-pritchin-o-doroge-trampa-armeniya-otdaet-na-otkup-ssha-samuyu-chuvstvitelnuyu-chast-territorii-1066817430.html
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, армения, россия, европа, никол пашинян, дональд трамп, эммануэль макрон, еврокомиссия, ес
Эксклюзив, Армения, Россия, Европа, Никол Пашинян, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Еврокомиссия, ЕС

Визы для россиян: введёт ли их Пашинян? Армения летит в космос

14:27 12.09.2026
 
© REUTERS / Hayk Baghdasaryan
- РИА Новости, 1920, 12.09.2026
© REUTERS / Hayk Baghdasaryan
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Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
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Введёт ли Армения визовый режим для граждан России? Вполне может быть, что да — этого требует Евросоюз. Армения должна ввести визовый режим с Россией, иначе не будет "безвиза" между Арменией и ЕС.
Одним из предвыборных обещаний Никола Пашиняна была как раз отмена виз в страны Евросоюза. То есть вожделенный «безвиз». Как это знакомо всем, кто жил на Украине и наблюдал «майдан достоинства» в 2014 году.
«Достоинство», а также особый, украинский вид патриотизма заключались в том, чтобы побыстрее уехать из «нэньки Украины».
«Безвиз» обещали и президент Ющенко, и президент Порошенко*. Наконец, украинцы его получили и ринулись «в Европу» — работать на стройках и клубничных плантациях, жить в общежитиях или комнатах по 5-7 человек.
Это называлось у них «жить, как люди». Вот и Армения пошла по пути «евроинтеграции».
Путь в Европу
Но «путь в Европу" означает разрыв связей с Россией. Президент Франции Макрон, посетивший Ереван в мае этого года в составе группы «евроинтеграторов», сказал об этом совершенно прямо:
— Армения отказалась от России и выбрала путь в Европу!
Пашинян не протестовал, не говорил: «подождите, мы не отказываемся от России». Этот визит «больших дядь и теть из Евросоюза» помог тогда Пашиняну получить нужные результаты на выборах.
Парламентские выборы в Армении - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
2 сентября, 18:57
"Россия больше не стратегический партнёр" и "Путин нас победил": хитрый Пашинян пытается всех обманутьНа саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшем 31 августа — 1 сентября, состоялись переговоры президента России Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна. Глава нашей страны призвал Пашиняна провести референдум о том, в каком экономическом союзе будет находиться Армения — в ЕС или в ЕАЭС.
В Ереван приехали не только Макрон, но и глава евродипломатии Урсула фон дер Ляйен, премьеры и президенты европейских стран. Все ласково улыбались и показывали, какие они дружные и весёлые, как хорошо в Европе.
Но Армении придётся сделать для этого одну «мелочь» — отказаться от России, разорвать экономические связи, переориентировать на Европу свою промышленность (по сути, уничтожить её).
А для начала — ввести визы для граждан России. В число требований Евросоюза также вошли отмена авиасообщения с Россией, присоединение к антироссийским санкциям и, конечно, присоединение к ЛГБТ**-повестке, переход на альтернативные источники энергии.
Про Солнце Пашинян уже, кстати, говорил: у Армении, оказывается, есть огромное богатство — солнечный свет. А не вот эти «никому не нужные» газ и электричество из России.
Об однополых отношений он пока молчит, но, вполне возможно, скоро начнет призывать армян к «толерантности».
Интересно, как в Ереване будут проходить «парады достоинства» и прочие ЛГБТ**-акции?
Не только туристы
Но что же будет, если Пашинян введёт визы для посещения Армении? Это приведёт, естественно, к значительному сокращению турпотока в страну. Сегодня 40% прибывают из России. В 2025 году Армения приняла 2,25 миллиона туристов — исторический рекорд. В этом году будет ещё больше:  зафиксирован рост в первом полугодии на 15%.
В ближайшем будущем планируется выйти на цифру 3 миллиона туристов в год.
40% туристов из России ежегодно пополняют экономику Армении примерно на миллиард долларов. Также в Армении живут сейчас около 50 тысяч граждан России. Многие создали бизнес, кто-то работает удалённо, кто-то получает переводы от родителей или других родственников. Примерные оценки их вклада в экономику Армении — 500 миллионов долларов ежегодно.
Но есть и другая сторона вопроса — граждане Армении, которые живут и работают в России. Как быть с ними, если Россия введёт «зеркальные» меры?
- РИА Новости, 1920, 08.08.2026
8 августа, 06:12
Армения: кому теперь продавать помидоры? Пашинян требует от России денегПрошло всего три месяца с момента, как целый десант европейских политиков высадился в Ереване, чтобы поддержать перед выборами Николу Воваевича Пашиняна
А как быть с гражданами Армении, кто давно получил гражданство России? Для них Пашинян тоже введёт визы?
Безвиз? Когда-нибудь потом!
Евросоюз ожидаемо «потихоньку отползает» и говорит, что ещё не время для армянского «безвиза». Предвыборные обещания Пашиняна превращаются в «когда-нибудь потом».
Но это как раз и значит, что Армения должна будет «хорошо себя вести», чтобы получить безвиз с Европой.
Как раз сейчас всё и начинается: вы недостаточно высоко прыгаете, нужно выше!
Визы с Россией, отопление с помощью Солнца, «парады достоинства» в Ереване... Что бы ещё придумать для Армении?
Северную Македонию заставили поменять флаг, герб, гимн, Конституцию и даже название страны. И не приняли в Евросоюз.
Глава пресс службы Еврокомиссии Паула Пинью прокомментировала тему безвиза, который в Ереване группа евроинтеграторов обещала к 2029 году. Прокомментировала так: «Говорить об этом пока рано».
Отношения с Трампом — разорвать!
Самое смешное, что Евросоюз уже требует от Армении разорвать отношения с Трампом. Устами еврокомиссара по расширению ЕС Марты Кос:
«Страны, стремящиеся вступить в Евросоюз, должны разорвать свои связи с движением MAGA президента США Дональда Трампа, чтобы получить возможность стать членами ЕС. Мы не должны рисковать тем, что будущие государства-члены выработают такие отношения с другими странами, которые будут противоречить нашим долгосрочным интересам».
Как же Пашинян  будет смотреть в глаза Трампу? И на чью сторону он теперь перебежит? Интрига сохраняется.
Станислав Притчин интервью - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
11 августа 2025, 17:20
Станислав Притчин о "дороге Трампа": Армения отдает на откуп США самую чувствительную часть территорииСорок два километра "дороги Трампа" это, по большей части, вопрос безопасности самой Армении. Российско-армянские отношения будут находиться под большим вопросом. Нужно будет ставить вопрос о пересмотре двусторонней договоренности по безопасности, потому что Армения выбирает другую сторону, что не вписывается в наши контуры взаимодействия.
Всё это происходит на фоне того, что Исландия и Гренландия отказались вступать в ЕС. В Гренландию приехала лично Урсула фон дер Ляйен и предложила финансирование в 200 миллионов евро — не подействовало.
Гренландии и Исландии не надо, а Армении — надо!
Армения летит в космос
А сам Пашинян только что побывал в Париже — на космическом саммите. Заявляет, что Армения начинает шагать в космос, развивают эту отрасль.
В ближайшие годы, по словам Пашиняна, Армения запустит минимум три спутника: два для зондирования земли и один коммуникационный. Также будет создана наземная инфраструктура.
Какой космос? Какие три спутника? Армения не может даже помидоры никуда продать.
Впрочем, суть «космической авантюры» понять несложно: европейские банкиры дадут кредит, который будут потом десятилетиями отдавать граждане Армении.
Деньги пойдут туда, куда нужно и кому нужно. А спутники? Да кто же их в космосе считает? Можно показать на небо и сказать: вон, это армянский летит.
* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов
** Движение запрещено в РФ
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