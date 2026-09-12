Визы для россиян: введёт ли их Пашинян? Армения летит в космос
© REUTERS / Hayk Baghdasaryan
© REUTERS / Hayk Baghdasaryan
Введёт ли Армения визовый режим для граждан России? Вполне может быть, что да — этого требует Евросоюз. Армения должна ввести визовый режим с Россией, иначе не будет "безвиза" между Арменией и ЕС.
Одним из предвыборных обещаний Никола Пашиняна была как раз отмена виз в страны Евросоюза. То есть вожделенный «безвиз». Как это знакомо всем, кто жил на Украине и наблюдал «майдан достоинства» в 2014 году.
«Достоинство», а также особый, украинский вид патриотизма заключались в том, чтобы побыстрее уехать из «нэньки Украины».
«Безвиз» обещали и президент Ющенко, и президент Порошенко*. Наконец, украинцы его получили и ринулись «в Европу» — работать на стройках и клубничных плантациях, жить в общежитиях или комнатах по 5-7 человек.
Это называлось у них «жить, как люди». Вот и Армения пошла по пути «евроинтеграции».
Путь в Европу
Но «путь в Европу" означает разрыв связей с Россией. Президент Франции Макрон, посетивший Ереван в мае этого года в составе группы «евроинтеграторов», сказал об этом совершенно прямо:
— Армения отказалась от России и выбрала путь в Европу!
Пашинян не протестовал, не говорил: «подождите, мы не отказываемся от России». Этот визит «больших дядь и теть из Евросоюза» помог тогда Пашиняну получить нужные результаты на выборах.
2 сентября, 18:57"Россия больше не стратегический партнёр" и "Путин нас победил": хитрый Пашинян пытается всех обманутьНа саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшем 31 августа — 1 сентября, состоялись переговоры президента России Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна. Глава нашей страны призвал Пашиняна провести референдум о том, в каком экономическом союзе будет находиться Армения — в ЕС или в ЕАЭС.
В Ереван приехали не только Макрон, но и глава евродипломатии Урсула фон дер Ляйен, премьеры и президенты европейских стран. Все ласково улыбались и показывали, какие они дружные и весёлые, как хорошо в Европе.
Но Армении придётся сделать для этого одну «мелочь» — отказаться от России, разорвать экономические связи, переориентировать на Европу свою промышленность (по сути, уничтожить её).
А для начала — ввести визы для граждан России. В число требований Евросоюза также вошли отмена авиасообщения с Россией, присоединение к антироссийским санкциям и, конечно, присоединение к ЛГБТ**-повестке, переход на альтернативные источники энергии.
Про Солнце Пашинян уже, кстати, говорил: у Армении, оказывается, есть огромное богатство — солнечный свет. А не вот эти «никому не нужные» газ и электричество из России.
Об однополых отношений он пока молчит, но, вполне возможно, скоро начнет призывать армян к «толерантности».
Интересно, как в Ереване будут проходить «парады достоинства» и прочие ЛГБТ**-акции?
Не только туристы
Но что же будет, если Пашинян введёт визы для посещения Армении? Это приведёт, естественно, к значительному сокращению турпотока в страну. Сегодня 40% прибывают из России. В 2025 году Армения приняла 2,25 миллиона туристов — исторический рекорд. В этом году будет ещё больше: зафиксирован рост в первом полугодии на 15%.
В ближайшем будущем планируется выйти на цифру 3 миллиона туристов в год.
40% туристов из России ежегодно пополняют экономику Армении примерно на миллиард долларов. Также в Армении живут сейчас около 50 тысяч граждан России. Многие создали бизнес, кто-то работает удалённо, кто-то получает переводы от родителей или других родственников. Примерные оценки их вклада в экономику Армении — 500 миллионов долларов ежегодно.
Но есть и другая сторона вопроса — граждане Армении, которые живут и работают в России. Как быть с ними, если Россия введёт «зеркальные» меры?
А как быть с гражданами Армении, кто давно получил гражданство России? Для них Пашинян тоже введёт визы?
Безвиз? Когда-нибудь потом!
Евросоюз ожидаемо «потихоньку отползает» и говорит, что ещё не время для армянского «безвиза». Предвыборные обещания Пашиняна превращаются в «когда-нибудь потом».
Но это как раз и значит, что Армения должна будет «хорошо себя вести», чтобы получить безвиз с Европой.
Как раз сейчас всё и начинается: вы недостаточно высоко прыгаете, нужно выше!
Визы с Россией, отопление с помощью Солнца, «парады достоинства» в Ереване... Что бы ещё придумать для Армении?
Северную Македонию заставили поменять флаг, герб, гимн, Конституцию и даже название страны. И не приняли в Евросоюз.
Глава пресс службы Еврокомиссии Паула Пинью прокомментировала тему безвиза, который в Ереване группа евроинтеграторов обещала к 2029 году. Прокомментировала так: «Говорить об этом пока рано».
Отношения с Трампом — разорвать!
Самое смешное, что Евросоюз уже требует от Армении разорвать отношения с Трампом. Устами еврокомиссара по расширению ЕС Марты Кос:
«Страны, стремящиеся вступить в Евросоюз, должны разорвать свои связи с движением MAGA президента США Дональда Трампа, чтобы получить возможность стать членами ЕС. Мы не должны рисковать тем, что будущие государства-члены выработают такие отношения с другими странами, которые будут противоречить нашим долгосрочным интересам».
Как же Пашинян будет смотреть в глаза Трампу? И на чью сторону он теперь перебежит? Интрига сохраняется.
11 августа 2025, 17:20Станислав Притчин о "дороге Трампа": Армения отдает на откуп США самую чувствительную часть территорииСорок два километра "дороги Трампа" это, по большей части, вопрос безопасности самой Армении. Российско-армянские отношения будут находиться под большим вопросом. Нужно будет ставить вопрос о пересмотре двусторонней договоренности по безопасности, потому что Армения выбирает другую сторону, что не вписывается в наши контуры взаимодействия.
Всё это происходит на фоне того, что Исландия и Гренландия отказались вступать в ЕС. В Гренландию приехала лично Урсула фон дер Ляйен и предложила финансирование в 200 миллионов евро — не подействовало.
Гренландии и Исландии не надо, а Армении — надо!
Армения летит в космос
А сам Пашинян только что побывал в Париже — на космическом саммите. Заявляет, что Армения начинает шагать в космос, развивают эту отрасль.
В ближайшие годы, по словам Пашиняна, Армения запустит минимум три спутника: два для зондирования земли и один коммуникационный. Также будет создана наземная инфраструктура.
Какой космос? Какие три спутника? Армения не может даже помидоры никуда продать.
Впрочем, суть «космической авантюры» понять несложно: европейские банкиры дадут кредит, который будут потом десятилетиями отдавать граждане Армении.
Деньги пойдут туда, куда нужно и кому нужно. А спутники? Да кто же их в космосе считает? Можно показать на небо и сказать: вон, это армянский летит.
* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов
** Движение запрещено в РФ
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