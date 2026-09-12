https://ukraina.ru/20260912/vizy-dlya-rossiyan-vvedt-li-ikh-pashinyan-armeniya-letit-v-kosmos-1083156932.html

Визы для россиян: введёт ли их Пашинян? Армения летит в космос

Визы для россиян: введёт ли их Пашинян? Армения летит в космос - 12.09.2026 Украина.ру

Визы для россиян: введёт ли их Пашинян? Армения летит в космос

Введёт ли Армения визовый режим для граждан России? Вполне может быть, что да — этого требует Евросоюз. Армения должна ввести визовый режим с Россией, иначе не будет "безвиза" между Арменией и ЕС.

2026-09-12T14:27

2026-09-12T14:27

2026-09-12T14:27

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еврокомиссия

ес

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Одним из предвыборных обещаний Никола Пашиняна была как раз отмена виз в страны Евросоюза. То есть вожделенный «безвиз». Как это знакомо всем, кто жил на Украине и наблюдал «майдан достоинства» в 2014 году.«Достоинство», а также особый, украинский вид патриотизма заключались в том, чтобы побыстрее уехать из «нэньки Украины».«Безвиз» обещали и президент Ющенко, и президент Порошенко*. Наконец, украинцы его получили и ринулись «в Европу» — работать на стройках и клубничных плантациях, жить в общежитиях или комнатах по 5-7 человек.Это называлось у них «жить, как люди». Вот и Армения пошла по пути «евроинтеграции».Путь в ЕвропуНо «путь в Европу" означает разрыв связей с Россией. Президент Франции Макрон, посетивший Ереван в мае этого года в составе группы «евроинтеграторов», сказал об этом совершенно прямо:— Армения отказалась от России и выбрала путь в Европу!Пашинян не протестовал, не говорил: «подождите, мы не отказываемся от России». Этот визит «больших дядь и теть из Евросоюза» помог тогда Пашиняну получить нужные результаты на выборах.В Ереван приехали не только Макрон, но и глава евродипломатии Урсула фон дер Ляйен, премьеры и президенты европейских стран. Все ласково улыбались и показывали, какие они дружные и весёлые, как хорошо в Европе.Но Армении придётся сделать для этого одну «мелочь» — отказаться от России, разорвать экономические связи, переориентировать на Европу свою промышленность (по сути, уничтожить её).А для начала — ввести визы для граждан России. В число требований Евросоюза также вошли отмена авиасообщения с Россией, присоединение к антироссийским санкциям и, конечно, присоединение к ЛГБТ**-повестке, переход на альтернативные источники энергии.Про Солнце Пашинян уже, кстати, говорил: у Армении, оказывается, есть огромное богатство — солнечный свет. А не вот эти «никому не нужные» газ и электричество из России.Об однополых отношений он пока молчит, но, вполне возможно, скоро начнет призывать армян к «толерантности».Интересно, как в Ереване будут проходить «парады достоинства» и прочие ЛГБТ**-акции?Не только туристыНо что же будет, если Пашинян введёт визы для посещения Армении? Это приведёт, естественно, к значительному сокращению турпотока в страну. Сегодня 40% прибывают из России. В 2025 году Армения приняла 2,25 миллиона туристов — исторический рекорд. В этом году будет ещё больше: зафиксирован рост в первом полугодии на 15%.В ближайшем будущем планируется выйти на цифру 3 миллиона туристов в год.40% туристов из России ежегодно пополняют экономику Армении примерно на миллиард долларов. Также в Армении живут сейчас около 50 тысяч граждан России. Многие создали бизнес, кто-то работает удалённо, кто-то получает переводы от родителей или других родственников. Примерные оценки их вклада в экономику Армении — 500 миллионов долларов ежегодно.Но есть и другая сторона вопроса — граждане Армении, которые живут и работают в России. Как быть с ними, если Россия введёт «зеркальные» меры?А как быть с гражданами Армении, кто давно получил гражданство России? Для них Пашинян тоже введёт визы?Безвиз? Когда-нибудь потом!Евросоюз ожидаемо «потихоньку отползает» и говорит, что ещё не время для армянского «безвиза». Предвыборные обещания Пашиняна превращаются в «когда-нибудь потом».Но это как раз и значит, что Армения должна будет «хорошо себя вести», чтобы получить безвиз с Европой.Как раз сейчас всё и начинается: вы недостаточно высоко прыгаете, нужно выше!Визы с Россией, отопление с помощью Солнца, «парады достоинства» в Ереване... Что бы ещё придумать для Армении?Северную Македонию заставили поменять флаг, герб, гимн, Конституцию и даже название страны. И не приняли в Евросоюз.Глава пресс службы Еврокомиссии Паула Пинью прокомментировала тему безвиза, который в Ереване группа евроинтеграторов обещала к 2029 году. Прокомментировала так: «Говорить об этом пока рано».Отношения с Трампом — разорвать!Самое смешное, что Евросоюз уже требует от Армении разорвать отношения с Трампом. Устами еврокомиссара по расширению ЕС Марты Кос:«Страны, стремящиеся вступить в Евросоюз, должны разорвать свои связи с движением MAGA президента США Дональда Трампа, чтобы получить возможность стать членами ЕС. Мы не должны рисковать тем, что будущие государства-члены выработают такие отношения с другими странами, которые будут противоречить нашим долгосрочным интересам».Как же Пашинян будет смотреть в глаза Трампу? И на чью сторону он теперь перебежит? Интрига сохраняется.Всё это происходит на фоне того, что Исландия и Гренландия отказались вступать в ЕС. В Гренландию приехала лично Урсула фон дер Ляйен и предложила финансирование в 200 миллионов евро — не подействовало.Гренландии и Исландии не надо, а Армении — надо!Армения летит в космосА сам Пашинян только что побывал в Париже — на космическом саммите. Заявляет, что Армения начинает шагать в космос, развивают эту отрасль.В ближайшие годы, по словам Пашиняна, Армения запустит минимум три спутника: два для зондирования земли и один коммуникационный. Также будет создана наземная инфраструктура.Какой космос? Какие три спутника? Армения не может даже помидоры никуда продать.Впрочем, суть «космической авантюры» понять несложно: европейские банкиры дадут кредит, который будут потом десятилетиями отдавать граждане Армении.Деньги пойдут туда, куда нужно и кому нужно. А спутники? Да кто же их в космосе считает? Можно показать на небо и сказать: вон, это армянский летит.* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов** Движение запрещено в РФ

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https://ukraina.ru/20260808/armeniya-komu-teper-prodavat-pomidory-pashinyan-trebuet-ot-rossii-deneg-1082296686.html

https://ukraina.ru/20250811/stanislav-pritchin-o-doroge-trampa-armeniya-otdaet-na-otkup-ssha-samuyu-chuvstvitelnuyu-chast-territorii-1066817430.html

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Елена Мурзина

эксклюзив, армения, россия, европа, никол пашинян, дональд трамп, эммануэль макрон, еврокомиссия, ес