https://ukraina.ru/20260912/pochemu-rossiya-ne-ispolzuet-yadernoe-oruzhie-v-svo--1083153470.html

Почему Россия не использует ядерное оружие в СВО

Почему Россия не использует ядерное оружие в СВО - 12.09.2026 Украина.ру

Почему Россия не использует ядерное оружие в СВО

Нередко, когда сводки с фронта начинают напоминать сакраментальное "На Западном фронте без перемен", у не знакомой с военным делом публики возникает вопрос: почему армия просто не возьмет спецбоеприпас и не решит вопрос за один-два вылета Ту-154? Почему не использовать "ядерку"?

2026-09-12T06:04

2026-09-12T06:04

2026-09-12T06:04

эксклюзив

россия

сша

банковая

владимир путин

иосиф сталин

нато

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Так называемое тактическое ядерное оружие конструкторы создавали во второй половине прошлого века под вполне конкретную картину боевых действий. Тогда западные союзники СССР под предводительством США продумывали план превентивного удара, чтобы не допустить гегемонии Сталина во всем Старом Свете.Предполагалось, что по узкому коридору в Западной Германии прут сомкнутые танковые клинья армейских корпусов, на узловых станциях теснятся эшелоны с боеприпасами, а в тылу разворачиваются полнокровные дивизии. По такой плотной массе тактический заряд на двадцать или пятьдесят килотонн отрабатывал каждый вложенный рубль, ломая хребет наступающей армаде.Но сегодня именно тактической ценности у тактического ядерного оружия (ТЯО) не так много. Противник размазан по лесополосам тонким слоем: взводный опорный пункт держит два километра фронта, отделения закопаны в землю на глубину до трех метров, накрыты железобетонными балками и тремя накатами дубовых бревен.Если использовать симулятор ядерных взрывов и положить пятидесятикилотонную боеголовку на типичный опорный пункт, цифры отрезвят любого энтузиаста. Радиус зоны поражения, в которой гарантированно рухнут любые фортификации, составит чуть менее полутора километров. При этом пехота в глубоких перекрытых щелях и блиндажах спокойно переживет ударную волну даже на дистанции в километр от эпицентра. Танков это, кстати, тоже касается.С учётом текущей плотности живой силы на километр фронта — это всё равно, что стрелять из пушки по воробьям.Более того: чтобы пробить брешь в эшелонированной полосе обороны глубиной пятнадцать километров, потребуется не одна бомба, а ковровый ядерный засев из десятков зарядов. Превратить оперативный простор в радиоактивное месиво ради захвата пары разбитых хуторов — решение, не имеющее ничего общего с военным искусством.Более того, такой взрыв может оказать наступающим российским войскам медвежью услугу: по радиоактивной целине пехота не пройдёт, а электромагнитный импульсу всё равно, чью электронику жечь — российскую или НАТОвскую.Современный фронт держится на дешевой кремниевой микроэлектронике: гражданские протоколы связи, беспилотники с коммерческими контроллерами, терминалы спутникового интернета, тепловизоры и планшеты с картами тактической обстановки. Импульс выжигает незащищенные полупроводники на десятки километров вокруг точки подрыва.Взорвав ядерный заряд, армия на сутки ослепит и оглушит свои же ударные подразделения, лишит штурмовиков дроновой поддержки и превратит слаженный контур управления в хаотичную толпу глухонемых бронемашин.«Сразу по Банковой!»Перейдём к анализу потенциального удару по «центру принятия решений» — улице Банковой в Киеве, где расположены украинские правительственные здания.Здесь снова работает фактор советского наследия. В эпоху холодной войны Киев был сильно перестроен — в том числе в оборонительном аспекте.Под правительственным кварталом на Печерске расположен комплекс защищенных пунктов управления глубокого заложения, врезанный в гранитный массив на десятки метров под землю. Комплекс ЧЗ-417 и специальные тоннели глубоких станций киевского метрополитена проектировались под прямое попадание термоядерных зарядов мегатонного класса.Зеленский и реальное боевое командование давно не сидят под хрустальными люстрами сталинских административных зданий.Оперативная информация распределена по серверам, зашифрованным полевым узлам в западных областях и натовским командным центрам в польском Жешуве и немецком Висбадене.Приказ на пуск ракеты по конкретной цели в Печерском районе уничтожит архитектурные памятники, но не оборвет ни единого оптоволоконного кабеля, по которому транслируется картинка с разведывательного дрона под Покровском. Да и сама концепция «обезглавливания гидры» идёт вразрез с официальной риторикой Кремля: российское руководство неоднократно заявляло о приоритете дипломатического решения конфликта над военным, при этом Владимир Путин неоднократно отмечал несубъектность текущего киевского руководства.Поэтому удар по Банковой не будет нести никакого смысла: ни политического, ни военного.Политический аспектЕщё одна иллюзия, которую нужно разрушить в контексте обсуждения потенциального ядерного удара — якобы страх политического руководства России перед реакцией Запада. Ответ США и европейских столиц на гипотетический взрыв наверняка давно просчитан, все риски взвешены — и явно не они могут стать сдерживающим фактором.А вот Восток — это уже другое дело. Для Китая неприкосновенность ядерного табу является вопросом выживания собственной модели развития.Как только в Европе разорвется первый боевой ядерный заряд, режим нераспространения прекратит свое существование. В ту же секунду решение о создании собственных атомных арсеналов могут принять Южная Корея, Япония и Тайвань.Учитывая нынешние реалии, для этих стран разработка боеголовок станет делом полутора-двух лет: инженерные школы, обогатительные мощности и запасы сырья там готовы к рывку. Оказаться в кольце вооруженных до зубов ядерных соседей прямо у своего порога — явно не то, чего бы хотело руководство Китая. Допустить этого они не могут.В то же время российская экспортная экономика во многом полагается на поставки сырья и продукции через азиатские шлюзы, закупки китайского промышленного оборудования, расчеты в юанях и параллельный импорт электронных компонентов. А ядерный удар способен превратить нашу страну в изгоя даже для партнеров.Самый страшный удар — тот, которого не былоГлавная аксиома всей концепции ядерного сдерживания: ядерное оружие максимально эффективно до тех пор, пока оно не применено. Пока боеголовка сидит в шахтной пусковой установке или дежурит на грунтовом комплексе, она генерирует страх, заставляя противника оглядываться на каждом шагу, дозировать номенклатуру поставок и перепроверять дальность передаваемых ракет.Но как только боеприпас взорвется, бояться уже будет нечего. Именно поэтому российское руководство в официальных документах не оставляет ни единого шанса на ядерный произвол. Стоит открыть Указ Президента РФ от 19.11.2024 № 991, утвердивший обновленные Основы государственной политики в области ядерного сдерживания.Документ очерчивает рамки применения ядерного оружия — они сугубо оборонительны: массированный старт баллистических или крылатых ракет по российской территории, применение оружия массового поражения либо конвенциональная агрессия, ставящая под прямую угрозу сам суверенитет и Российской Федерации.Трудности взлома чужой эшелонированной обороны в тактической зоне не подпадают ни под один пункт доктрины.СВО — это осада на истощениеПоследние события ясно дали понять: специальная военная операция приобрела характер медленной и тяжёлой осады. Победа в ней куется не вспышками на горизонте, а суточным графиком выпуска снарядов на оборонных заводах, поставками дизельного топлива, выучкой штурмовых групп и способностью опережать врага в инженерной гонке беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.Это монотонный перемол чужого ресурса, где решающим фактором оказывается запас прочности экономики, терпение тыла и дисциплина армии.А ядерный арсенал России ежесекундно выполняет свою главную, титаническую работу: гарантирует, что чужие дивизии не маршируют по улицам Смоленска или Нижнего Новгорода, а чужие стратегические бомбардировщики не стирают в порошок наши заводы. Это, можно сказать, наш ядерный щит суверенитета.

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Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

эксклюзив, россия, сша, банковая, владимир путин, иосиф сталин, нато