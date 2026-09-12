https://ukraina.ru/20260912/triumf-khusitov-situatsiya-na-blizhnem-vostoke-rezko-izmenilas-neft-bystro-dorozhaet-1083158274.html

Триумф хуситов: ситуация на Ближнем Востоке резко изменилась, нефть быстро дорожает

Триумф хуситов: ситуация на Ближнем Востоке резко изменилась, нефть быстро дорожает - 12.09.2026 Украина.ру

Триумф хуситов: ситуация на Ближнем Востоке резко изменилась, нефть быстро дорожает

На Ближнем Востоке в эти дни произошли события, которые способы кардинально изменить политическую ситуацию в этом регионе и уже оказывают влияние на всю глобальную экономику

2026-09-12T15:36

2026-09-12T15:36

2026-09-12T15:36

эксклюзив

иран

йемен

сша

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хуситы

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Союзники Ирана, йеменские хуситы, нанесли разгромное поражение местным просаудовским и проамериканским силам, установив контроль над Баб-эль-Мандебским проливом, который является одной из важнейших транспортных артерий планеты.Ядром движения хуситов является организация "Ансар Аллах", которая в основном объединяет местных шиитов-зейдитов. Ее первым основателем был шейх Хусейн аль-Хуси, погибший еще в 2004 году.Хуситы отличаются высокой идейной мотивацией и сплоченностью. Эти ополченцы, которые поначалу воевали в тапках, с ружьями и кинжалами, в течение двадцати с лишним лет противостоят могущественным противникам – включая Соединенные Штаты Америки, Евросоюз, Саудовскую Аравию и Израиль, постепенно усиливая свои позиции внутри Йемена.Опираясь на поддержку иранцев, йеменские зейдиты создали эффективную и боеспособную армию, вооруженную ракетами и беспилотниками. После американского нападения на Иран они выступили в поддержку Тегерана, угрожая заблокировать проходы в Красное море для морских торговых судов, связанных с Израилем и США.Коллективный Запад попытался подавить хуситов с помощью своих йеменских прокси, которых возглавляет Тарик Салех – племянник бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха, застреленного хуситским снайпером. Антихуситская коалиция, которую обучили и вооружили саудовцы, начала на прошлой неделе масштабное наступление на Сану, обещая захватить оплот хуситов за считанные недели.Но эта операция закончилась для нее военно-политической катастрофой.Хуситская армия нанесла по наступающим противникам мощный контрудар и обратила их в паническое бегство. Западные прокси в панике отступали, бросая боевую технику и сдаваясь в плен целыми бригадами. А командовавший ударными силами салеховцев генерал Фарук аль-Хаулани, который еще недавно хвастливо грозился разгромить и уничтожить хуситов, погиб в одном из боев.По некоторым данным хуситы распространили перед своей атакой сгенерированную искусственным интеллектом запись от имени одного из просаудовских командиров, который призвал своих солдат к бегству – и эта передовая военная хитрость принесла результаты. Но главной предпосылкой победы стал высокий боевой дух йеменских зейдитов, вдохновленных примером Ирана, который сумел выстоять после шести месяцев американской агрессии.За несколько дней боев хуситы освободили свыше 5400 квадратных километров материкового Йемена, высадились на острове Перим, захватили сотни единиц бронетехники, взяли несколько городов, включая стратегически важные населенные пункты Мокху, Дхубаб и Хайс, а также целый ряд поселков, где их приветствовало местное население.Лидер хуситов Мухаммед аль-Хуси лично руководит триумфальным наступлением. Причем, он гарантировал пленным салеховцам безопасность, призывая их вступить в ряды своей армии, повернув оружие против США и Израиля."Обвал антихуситского фронта, выстраивавшегося как минимум последние полтора года Саудовской Аравией, конечно, впечатляет. Особенно учитывая, что союзники всего несколько дней назад пытались организовать генеральное наступление против "Ансар Аллах". Которое, судя по бравурным рапортам, шло более чем успешно.Но что-то пошло не так в последние три дня. Теперь речь идет об утрате контроля официального правительства над огромными по местным меркам территориями. Но главное – войска антихуситской коалиции утратили контроль над стратегически важным портом Мокха и рядом островов в Красном море, создав условия для установления контроля хуситов над стратегически важным для мировой торговли Баб-эль-Мандебским проливом", – комментирует эти события кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.Действительно, теперь хуситы уверенно контролируют проходы в Красное море. Они уведомили, что собираются бесплатно пропускать через Баб-эль-Мандебский пролив суда всех стран, за исключением Израиля и Саудовской Аравии – требуя, чтобы израильтяне сняли блокаду Газы, а саудовцы прекратили воздушные атаки на территорию Йемена.Проход торговых судов США пока под вопросом, но судя по последним новостям они тоже прекратили следовать этим магистральным морским маршрутом, опасаясь обстрелов со стороны хуситского ополчения."Они смогут видеть корабли своими глазами. В Ормузском проливе Ирану нужны радары, системы наблюдения и противокорабельные ракеты, чтобы контролировать судоходство. В Баб-эль-Мандебском проливе хуситский боец с базовой противотанковой ракетной установкой на острове Перим может поразить танкер, который он может физически видеть. Для этого не требуется сложная система наведения", – сказал один из израильских чиновников в комментарии для телеканала Channel 12.На фоне этого произошли другие значимые события. Важнейший саудовский нефтепровод, который ежесуточно прокачивал до 7 миллионов баррелей нефти в сторону Красного моря (в обход заблокированного иранцами Ормузского пролива), подвергся атаке дронов. Нефтедобыча в Саудовской Аравии упала до минимального уровня с 1990 года — мировые цены на энергоносители немедленно взлетели вверх.Баррель нефти сорта Brent торгуется на биржах в районе 110 долларов, что сразу же увеличило цены на американских заправках. Союзники подталкивают США к военной интервенции против Йемена, но в Белом доме пока колеблются. По данным издания Axios, президент Дональд Трамп отклонил просьбу наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана, который дважды звонил ему в Вашингтон, требуя немедленно остановить хуситов.Американская армия завязла в борьбе против Исламской Республики, и пока что не решается расширить эту неудачную и непопулярную войну на зону Красного моря. Хотя журналисты фиксируют активную работу ястребов-неоконсерваторов, которые подталкивают Трампа к новым атакам на территории Йемена.Триумфальное наступление хуситской армии стало серьезным провалом для западного военного блока, с далеко идущими последствиями для всего Ближнего Востока. США и их союзники утратили монопольный контроль над этим регионом и его огромными энергетическими ресурсами.А противостоящий им Иран, на стороне которого сражаются хуситские группировки, пытается перехватить стратегическую инициативу, отвечая своим противникам болезненными ударами.

https://ukraina.ru/20260819/vygonyayut-pinkami-ischenko-o-tom-kak-katastrofa-na-blizhnem-vostoke-pokhoronit-gegemoniyu-ssha-1082630658.html

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Сергей Котвицкий

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Сергей Котвицкий

эксклюзив, иран, йемен, сша, дональд трамп, дмитрий евстафьев, ес, brent, хуситы