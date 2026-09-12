https://ukraina.ru/20260912/zelenskiy-gotov-priekhat-na-g20-v-mayami-esli-tam-budet-putin-1083154796.html

Зеленский готов приехать на G20 в Майами, если там будет Путин

Зеленский готов приехать на G20 в Майами, если там будет Путин - 12.09.2026 Украина.ру

Зеленский готов приехать на G20 в Майами, если там будет Путин

Владимир Зеленский заявил, что примет участие в саммите "Большой двадцатки" в Майами в декабре, если в нём будет участвовать президент России Владимир Путин. Об этом Зеленский сказал в интервью Deutsche Welle*

2026-09-12T10:47

2026-09-12T10:47

2026-09-12T10:54

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В пятницу, 11 сентября, Владимир Зеленский подтвердил, что готов поехать на саммит G20 в Майами, если российский лидер также окажется среди участников."Да, конечно. Мы должны прийти. Мы должны встретиться, поговорить и принять решения", — приводит слова Зеленского DW*.При этом он отметил, что содержание возможного разговора с Путиным для него вторично. "Дело не в словах. Что я ему скажу или что он хочет мне сказать, не имеет значения. Результаты имеют значение. Вот и все", — подчеркнул Зеленский.Владимир Путин не участвовал в саммитах G20 с 2019 года. Личных контактов между ним и Зеленским не было с 2022 года. В прошлом месяце США пригласили министра финансов России Антона Силуанова на одну из встреч "двадцатки". Ответа на вопрос, поедет ли Путин в Майами, Кремль пока не давал.Зеленский назвал "хорошим сигналом" визит американских посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев, а не только в Москву. По его словам, он дал им понять, что Украина находится в выгодной позиции для переговоров о прекращении конфликта. Он утверждает, что Россия ежемесячно теряет более 30 тысяч солдат, платя "большую цену" за незначительные успехи на фронте."Вот почему мы считаем, что сейчас у нас хорошая позиция для переговоров", — сказал Зеленский, добавив, что его страна сейчас сильнее, чем годом ранее.Напомним, что ключевым условием для начала реального мирного процесса Москва считает выполнение Киевом требований, озвученных Владимиром Путиным летом 2024 года. Речь идет о выводе украинских войск со всей территории новых регионов России, а также об отказе Украины от намерений вступать в Североатлантический альянс. Только при выполнении этих условий, как неоднократно подчеркивал Кремль, возможно достижение долгосрочного и устойчивого мира.* Организация признана в РФ нежелательнойВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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